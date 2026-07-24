Lễ động thổ dự án nhà ở xã hội Mê Linh New City quy mô gần 800 căn hộ

Công ty TNHH Minh Giang – Chủ đầu tư dự án tổ chức lễ động thổ dự án Chung cư nhà ở xã hội Mê Linh New City (địa chỉ tại xã Mê Linh, TP. Hà Nội) vào sáng ngày 24/07/2026. Dự án cung cấp gần 800 căn hộ nhà ở xã hội ra thị trường, Chủ đầu tư cam kết đây là sản phẩm nhà ở xã hội có chất lượng cao mục tiêu góp phần cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống cho những người dân có thu nhập thấp.

Dự án Chung cư nhà ở xã hội Mê Linh New City bao gồm 2 tòa chung cư CT1 và CT2 được xây dựng trên ô đất có ký hiệu CT01 và CT02 thuộc quần thể dự án Mở rộng Khu nhà ở Minh Giang Đầm Và (tên thương mại: Mê Linh New City).

Đại diện chủ đầu tư cùng các đơn vị đối tác thực hiện nghi thức lễ động thổ Dự án Mở rộng Khu nhà ở Minh Giang Đầm Và (CT1 - CT2)

Dự án có vị trí đắc địa nằm ngay mặt đường quốc lộ 23 (trục đường Quốc lộ 5 kéo dài qua đoạn đường Võ Văn Kiệt nối cầu Thăng Long), giúp cư dân dễ dàng di chuyển vào trung tâm thành phố và sân bay Nội Bài. Với lợi thế gần khu công nghiệp Bắc Thăng Long, khu công nghiệp Quang Minh, chợ hoa Mê Linh, dự án có kết nối giao thông thuận lợi, tiềm năng phát triển mạnh mẽ trong tương lai với các tuyến đường quy hoạch và hạ tầng đồng bộ.

Hình ảnh phối cảnh 2 tòa nhà chung cư CT1 – CT2

Dự án được quy hoạch với mật độ xây dựng thấp, tạo ra không gian sống xanh, sạch, đẹp và gần gũi với thiên nhiên. Ngoài mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội, góp phần hiện thực hóa giấc mơ an cư của người dân, Chủ đầu tư còn đặc biệt chú trọng trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống cho khách hàng mua nhà thông qua việc đầu tư các tiện ích nội khu trong dự án nổi bật như: trường mầm non rộng hơn 1000 m2, sân chơi, bể bơi, đường dạo bộ, bãi đỗ xe tập trung,…. Các căn hộ tại dự án được thiết kế đa dạng công năng từ 1 phòng ngủ đến 3 phòng ngủ, bàn giao đầy đủ thiết bị sinh hoạt chất lượng cao, đảm bảo cho cuộc sống lâu dài, ổn định của khách hàng.

Vừa qua, ngày 15/07/2026 Chủ đầu tư đã tổ chức lễ ký hợp đồng dịch vụ tư vấn tổ chức bán hàng với Công ty CP Đầu tư Taurus Việt Nam. Tại buổi lễ ký kết hợp đồng, Đại diện Chủ đầu tư, Bà Đỗ Thị Thùy Liên – Giám đốc Công ty TNHH Minh Giang phát biểu:"Chúng tôi tin tưởng lựa chọn Công ty cổ phần Đầu tư Taurus Việt Nam là đối tác chiến lược bởi sự chuyên nghiệp, kinh nghiệm và tinh thần đồng hành trong xuyên suốt giai đoạn triển khai bán hàng của dự án. Chúng tôi kỳ vọng sự hợp tác này sẽ góp phần sớm đưa sản phẩm đến với người dân có khó khăn về nhà ở, có nhu cầu ở thực, đồng thời lan tỏa những giá trị tích cực cho cộng đồng, xã hội."

Với phương châm "Đồng hành cùng phát triển", Taurus Việt Nam cam kết phát huy tối đa thế mạnh về dịch vụ tổ chức bán hàng và kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn, phát triển các dự án nhà ở xã hội. Đại diện Taurus Việt Nam nhấn mạnh: "Sự hài lòng của khách hàng luôn là mục tiêu mà Taurus Việt Nam hướng đến. Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực phát triển các dự án nhà ở xã hội, chúng tôi luôn sẵn sàng đồng hành cùng Chủ đầu tư, cùng người mua nhà xuyên suốt trong công tác tư vấn hồ sơ, tổ chức bán hàng, đạt mục tiêu đề ra. Chúng tôi cam kết và đảm bảo triển khai công việc tuân thủ các quy định của pháp luật về nhà ở xã hội."

Hình ảnh tại buổi lễ ký kết hợp đồng

Dự án dự kiến tiếp nhận hồ sơ đăng ký nhà ở xã hội vào Quý I/2027. Sau khi khởi công và công bố thông tin dự án, Đơn vị tư vấn bán hàng sẽ tổ chức hướng dẫn hồ sơ cho người mua nhà để kịp hoàn thiện hồ sơ và nộp cho Chủ đầu tư khi tiếp nhận hồ sơ chính thức.

Liên hệ hướng dẫn hồ sơ: 0921.85.85.99 Website: noxhmelinhnewcity.vn