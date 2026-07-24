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Địa ốc

Cận cảnh 2 khu đất vàng TP.HCM dự kiến thanh toán đối ứng cầu Cần Giờ

PV

Hai khu đất dự kiến thanh toán có tổng giá trị hơn 7.533 tỷ đồng gồm khu đất số 8-12 Lê Duẩn và số 2-4-6 Hai Bà Trưng.

Hai khu đất dự kiến thanh toán có tổng giá trị hơn 7.533 tỷ đồng gồm khu đất số 8-12 Lê Duẩn và số 2-4-6 Hai Bà Trưng.

Theo chủ trương đầu tư dự án cầu Cần Giờ điều chỉnh đã được thông qua, TP.HCM dự kiến dùng 2 khu &quot;đất vàng&quot; ở trung tâm trị giá hơn 7.533 tỷ đồng để thanh toán hợp đồng BT, phần còn lại sẽ được chi từ ngân sách thành phố. Trong ảnh là vị trí khu đất 2-4-6 Hai Bà Trưng có giá trị 4.111 tỷ đồng.
Theo chủ trương đầu tư dự án cầu Cần Giờ điều chỉnh đã được thông qua, TP.HCM dự kiến dùng 2 khu "đất vàng" ở trung tâm trị giá hơn 7.533 tỷ đồng để thanh toán hợp đồng BT, phần còn lại sẽ được chi từ ngân sách thành phố. Trong ảnh là vị trí khu đất 2-4-6 Hai Bà Trưng có giá trị 4.111 tỷ đồng.
Vị trí 2 khu đất vàng tại trung tâm TP.HCM dự kiến được dùng để thanh toán hợp đồng BT dự án cầu Cần Giờ. Đồ họa: Phan Nhật.
Vị trí 2 khu đất vàng tại trung tâm TP.HCM dự kiến được dùng để thanh toán hợp đồng BT dự án cầu Cần Giờ. Đồ họa: Phan Nhật.
Khu đất nằm ngay 4 mặt tiền đắc địa là Hai Bà Trưng - Đông Du - Thi Sách - Công trường Mê Linh.
Khu đất nằm ngay 4 mặt tiền đắc địa là Hai Bà Trưng - Đông Du - Thi Sách - Công trường Mê Linh.
Khu đất còn có vị trí tiếp giáp bờ sông Sài Gòn, cách bến du thuyền Bạch Đằng và cầu đi bộ sông Sài Gòn đang được thi công chỉ vài bước chân.
Khu đất còn có vị trí tiếp giáp bờ sông Sài Gòn, cách bến du thuyền Bạch Đằng và cầu đi bộ sông Sài Gòn đang được thi công chỉ vài bước chân.
Sau gần một thập kỷ bỏ trống, khu đất này đang được hệ thống nhà hàng Rạn Biển thuê lại, cải tạo để đưa vào kinh doanh.
Sau gần một thập kỷ bỏ trống, khu đất này đang được hệ thống nhà hàng Rạn Biển thuê lại, cải tạo để đưa vào kinh doanh.
Một phần khu đất đoạn đối diện Công trường Mê Linh đang được tận dụng làm bãi giữ xe máy, ôtô.
Một phần khu đất đoạn đối diện Công trường Mê Linh đang được tận dụng làm bãi giữ xe máy, ôtô.
Trong ảnh là khu đất thứ 2 nằm tại số 8-12 Lê Duẩn, diện tích hơn 4.800 m2 với giá trị khoảng 3.422 tỷ đồng được HĐND TP.HCM thanh toán cho nhà đầu tư.
Trong ảnh là khu đất thứ 2 nằm tại số 8-12 Lê Duẩn, diện tích hơn 4.800 m2 với giá trị khoảng 3.422 tỷ đồng được HĐND TP.HCM thanh toán cho nhà đầu tư.
Khu đất là tài sản công của UBND TP.HCM, nằm ngay trung tâm với mặt tiền đường Lê Duẩn, Nguyễn Văn Chiêm và Hai Bà Trưng. Khu đất này đang được quây tôn, phía bên trong tận dụng làm bãi giữ ôtô, xe máy.
Khu đất là tài sản công của UBND TP.HCM, nằm ngay trung tâm với mặt tiền đường Lê Duẩn, Nguyễn Văn Chiêm và Hai Bà Trưng. Khu đất này đang được quây tôn, phía bên trong tận dụng làm bãi giữ ôtô, xe máy.
Tổng giá trị 2 khu đất này tương đương khoảng 69,65% giá trị hợp đồng BT của dự án thành phần xây dựng cầu Cần Giờ (có tổng mức đầu tư khoảng 10.816 tỷ đồng). Nhà đầu tư thực hiện là CTCP Masterise Hạ tầng Cần Giờ.
Tổng giá trị 2 khu đất này tương đương khoảng 69,65% giá trị hợp đồng BT của dự án thành phần xây dựng cầu Cần Giờ (có tổng mức đầu tư khoảng 10.816 tỷ đồng). Nhà đầu tư thực hiện là CTCP Masterise Hạ tầng Cần Giờ.
Phần còn lại khoảng 3.738 tỷ đồng sẽ được thanh toán bằng ngân sách thành phố sau khi hoàn tất việc thanh toán bằng quỹ đất và dự kiến thực hiện trong vòng 2 năm kể từ khi công trình hoàn thành, đưa vào khai thác.
Phần còn lại khoảng 3.738 tỷ đồng sẽ được thanh toán bằng ngân sách thành phố sau khi hoàn tất việc thanh toán bằng quỹ đất và dự kiến thực hiện trong vòng 2 năm kể từ khi công trình hoàn thành, đưa vào khai thác.
Thành phố cho biết việc điều chỉnh tăng mức đầu tư dự án cầu Cần Giờ được thực hiện trên cơ sở cập nhật giá thị trường, dự báo biến động giá đất trong thời gian triển khai dự án, đồng thời bảo đảm quản lý, sử dụng hiệu quả tài sản công và tránh thất thoát ngân sách.
Thành phố cho biết việc điều chỉnh tăng mức đầu tư dự án cầu Cần Giờ được thực hiện trên cơ sở cập nhật giá thị trường, dự báo biến động giá đất trong thời gian triển khai dự án, đồng thời bảo đảm quản lý, sử dụng hiệu quả tài sản công và tránh thất thoát ngân sách.

Trong môi trường kinh tế hiện nay, đầu tư đã trở thành khái niệm không mấy xa lạ với hầu hết mọi người. Để độc giả có thể tiếp cận những xu hướng đầu tư mới nhất, Tri Thức - Znews xây dựng chủ đề Đầu tư qua sách - nơi ghi lại những cuốn sách, câu chuyện, xu hướng đầu tư đã và đang diễn ra. Trong đó, các lĩnh vực đầu tư phổ biến bao gồm bất động sản, chứng khoán, ngoại hối và tiền số... Ngoài các câu chuyện về đầu tư, Đầu tư qua sách còn bao gồm các kiến thức về quản lý gia sản, tài chính cá nhân.

PV
znews.vn
#đất vàng

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