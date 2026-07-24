73 “tấm vé hạng A” bước vào cộng đồng tinh hoa bên vịnh biển biệt lập Đà Nẵng

Với chỉ 73 sản phẩm hoàn thiện bên vịnh biển biệt lập Nam Chơn (Đà Nẵng), bộ sưu tập Pearl Signature Collection tại Đảo Ngọc (Vinhomes Hải Vân Bay) kiến tạo chuẩn sống Quiet Luxury, nơi sự riêng tư, tính khan hiếm và đặc quyền “chìa khóa trao tay” hội tụ trong một tài sản ven biển đẳng cấp, pháp lý truyền đời.

Giá trị bắt nguồn từ sự khan hiếm

Trong thế giới bất động sản hàng hiệu, những tài sản sở hữu vị trí ven biển nguyên bản và nguồn cung hữu hạn luôn được xem là lớp tài sản có giá trị cao nhất. Không chỉ bởi cảnh quan hiếm có, đây còn là nhóm sản phẩm gần như không thể tái tạo khi quỹ đất ven biển ngày càng khan hiếm. Đó cũng là những “mã gen” tạo nên Pearl Signature Collection tại Đảo Ngọc Vinhomes Hải Vân Bay.

Bộ sưu tập Pearl Signature Collection chỉ giới thiệu 73 sản phẩm nằm tại vị trí đẹp nhất hướng vịnh Nam Chơn - vịnh biển biệt lập vẫn lưu giữ gần như trọn vẹn vẻ nguyên sơ của thiên nhiên. Từ mỗi căn nhà, tầm nhìn mở rộng ra mặt nước xanh thẳm, nơi bình minh, hoàng hôn và đường chân trời trở thành một phần của không gian sống mỗi ngày.

Quỹ căn hoàn thiện Pearl Signature Collection số lượng giới hạn chỉ 73 căn tại tọa độ khan hiếm hướng Vịnh Nam Chơn

Bao quanh bộ sưu tập là hệ sinh thái nghỉ dưỡng được quy hoạch đồng bộ. Chỉ vài bước chân, cư dân có thể dạo bộ giữa Công viên Đảo Ngọc, thư giãn trong Công viên Bách Thảo hay tận hưởng những buổi sum họp tại khu BBQ ven biển.

Xa hơn là phố đi bộ Emerald Boulevard, VinWonders và Công viên rừng Hải Vân Bay - chuỗi tiện ích giải trí, nghỉ dưỡng quy mô lớn góp phần hoàn thiện trải nghiệm sống all-in-one ngay trong nội khu.

Đánh giá về sức hút của Pearl Signature Collection, chị Lê Hà My, đại diện sàn giao dịch SSM cho biết: “Vị trí giới hạn cùng tính độc bản không chỉ đáp ứng nhu cầu sở hữu một không gian nghỉ dưỡng riêng tư của giới thượng lưu mà còn kiến tạo một cộng đồng sống biệt lập, nơi những chủ nhân cùng chia sẻ chuẩn mực sống và giá trị tương đồng. Đây cũng là lý do nhiều khách hàng liên tục cập nhật tiến độ ra hàng để có cơ hội trở thành những chủ nhân đầu tiên.”

Theo chị My, khi nguồn cung chỉ dừng ở 73 sản phẩm, mỗi giao dịch đều mang ý nghĩa như một “tấm vé hạng A” gia nhập một cộng đồng tinh hoa được hình thành từ chính sự khan hiếm của tài sản.

Hồ bơi nội khu đẳng cấp - tiện ích “may đo” cho cộng đồng tinh hoa tại Pearl Signature Collection

Chuẩn sống Quiet Luxury dành cho số ít

Nếu sự khan hiếm tạo nên giá trị của Pearl Signature Collection thì ngôn ngữ thiết kế lại là yếu tố định hình phong cách sống.

Khác với những trường phái Địa Trung Hải hay Tân cổ điển quen thuộc, bộ sưu tập lựa chọn phong cách Hiện đại xanh tinh tế với triết lý đề cao sự tinh giản, kết nối tối đa thiên nhiên và trải nghiệm sống.

Không gian bên trong được mở rộng bằng hệ kính kịch trần, đưa ánh sáng tự nhiên cùng toàn bộ vẻ đẹp của vịnh Nam Chơn trở thành một phần của căn nhà. Ranh giới giữa nội thất và cảnh quan gần như được xóa nhòa, mang đến cảm giác nghỉ dưỡng trong từng khoảnh khắc.

Ngôn ngữ nội thất lấy cảm hứng từ đại dương với bảng màu xanh sapphire, xám cát, ngọc trai và sắc cam hoàng hôn, kết hợp hệ vật liệu hoàn thiện tiêu chuẩn cao. Toàn bộ sản phẩm được bàn giao hoàn thiện theo tiêu chuẩn Vinhomes, giúp chủ sở hữu có thể nhận nhà sử dụng ngay mà không phải dành thêm thời gian cho việc thiết kế hay giám sát thi công.

“Thay vì những chuyến du lịch dài ngày phải phụ thuộc lịch đặt phòng tại các resort đắt đỏ, tôi muốn gia đình mình có một resort cá nhân ngay sát biển đúng nghĩa, nơi mọi nhu cầu nghỉ dưỡng đều sẵn sàng bất cứ lúc nào mà không cần lên kế hoạch trước”, anh Bùi Quang Tùng, một doanh nhân tại Hà Nội, chia sẻ khi cân nhắc sở hữu Pearl Signature Collection.

Anh Bùi Quang Tùng đang lên kế hoạch trở thành một trong những chủ nhân đầu tiên của Pearl Signature Collection

Không chỉ đáp ứng nhu cầu sống nghỉ dưỡng 365 ngày/năm, bộ sưu tập còn mở ra khả năng sinh dòng tiền và gia tăng giá trị tài sản thông qua chương trình ủy quyền khai thác cho thương hiệu vận hành quốc tế Vinpearl. Với mức cam kết lợi nhuận lên tới 21% giá trị tài sản trong ba năm, nhà đầu tư vừa tối ưu dòng vốn, vừa cầm chắc trong tay một khoản lợi nhuận cao hơn gửi tiết kiệm ngân hàng.

“Khi VinWonders và Công viên rừng Hải Vân Bay đi vào vận hành đồng bộ từ năm 2027, khu vực này sẽ bước sang một giai đoạn phát triển mới. Tôi kỳ vọng mặt bằng giá sẽ tiếp tục được thiết lập ở một nấc cao hơn. Đây vừa là nơi nghỉ dưỡng của gia đình, vừa là khoản đầu tư có thể tạo dòng tiền một cách rất thảnh thơi”, anh Phạm Thanh Tùng, một nhà đầu tư từ TP.HCM, cho biết.

Được tạo tác dành riêng cho tầng lớp tinh hoa số ít, Pearl Signature Collection chính là thước đo khẳng định tầm nhìn và vị thế của chủ nhân. Với chỉ 73 sản phẩm được giới thiệu ra thị trường, bộ sưu tập trở thành lớp tài sản mang giá trị biểu tượng, nơi giữ gìn, bồi đắp và truyền lại niềm tự hào cho các thế hệ mai sau.