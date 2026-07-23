“Ăn sáng Sài Gòn, ăn trưa ở Mỹ, ăn tối Paris”: Đặc quyền của cư dân Vinhomes Sài Gòn Park

Càng thành đạt, quỹ thời gian của chúng ta càng eo hẹp, trong khi khát khao xê dịch lại càng lớn. Tại Vinhomes Sài Gòn Park, nghịch lý ấy sẽ được giải theo một cách chưa từng có: nén cả năm châu vào Trung tâm ẩm thực - văn hoá - giải trí quốc tế Global Village 19,3ha giữa lòng khu Global Park. Ở đó, chỉ trong vài bước chân, cư dân và du khách không chỉ thưởng thức tất cả mĩ vị nhân gian, mà còn được hòa mình vào không khí giải trí sôi động suốt 24/7.

Hoạt động 24/7, Global Village sẽ là tâm điểm vui chơi, giải trí cho cư dân, du khách khi đến Tây Bắc TP.HCM

“Ăn cả thế giới” mà không cần rời khỏi nhà

Nhịp sống của một công dân toàn cầu tại Vinhomes Sài Gòn Park bắt đầu từ rất sớm tại Khu phố Việt Nam, nơi một ngày mới được đánh thức bằng hương vị của các món ăn bản địa. Cư dân có thể ngồi ven sông, thưởng thức bữa sáng là tô phở bốc khói nghi ngút, suất bún chả, hủ tíu hay ổ bánh mì Sài Gòn thơm ngon.

Giữa trưa, khi cần nạp thêm năng lượng, thực khách có thể rẽ sang Khu phố Mỹ. Những quán ăn nhanh kiểu Mỹ cùng không gian trẻ trung rực rỡ sắc màu gợi lên không khí phóng khoáng của “cung đường huyền thoại” Route 66 ngay - niềm cảm hứng cho những nhà làm phim, sản xuất âm nhạc xứ cờ hoa - giữa Tây Bắc Sài Gòn.

Khi ánh nắng dịu lại và một ngày làm việc khép lại, Khu phố Nhật Bản là nơi nhiều cư dân tìm về. Dãy Izakaya ấm cúng, ánh đèn lồng hắt xuống ly rượu sake mang đến sự tĩnh lặng, sâu lắng sau những giờ làm việc căng thẳng.

Và khi màn đêm buông hẳn, guồng quay lại đảo chiều. Khu phố Hàn Quốc bùng nổ với nhịp đập K-Style, ánh đèn neon, tiếng nhạc sôi động, những hàng quán ẩm thực đêm không ngơi nghỉ.

Với những ai yêu thích sự sang trọng, khu phố Pháp lại toát lên vẻ quyến rũ theo kiểu khác, với ánh đèn vàng của những quán rượu cổ kính, giai điệu nhạc Jazz và không khí lãng mạn khiến mỗi góc phố đều long lanh như một khung hình như trong phim điện ảnh.

Từ món ăn bản địa tới ẩm thực phương Tây, cư dân có thể thưởng thức món ngon khắp thế giới tại cùng 1 địa điểm

Từng nhiều năm làm nội dung sáng tạo về du lịch, chị Diệu Anh (33 tuổi) hiểu rõ hơn ai hết cái giá của những chuyến xê dịch. Với chị, ngồi uống bia, ăn gà rán ở Itaewon (Hàn Quốc) hay thưởng thức một bát mì ramen giữa phố đêm Shinjuku (Nhật Bản) luôn là thứ xa xỉ phải đánh đổi bằng vé máy bay cả chục triệu và những ngày phép hiếm hoi trong năm.

“Tôi từng nghĩ cảm giác ấy chỉ có được khi xách vali lên đường. Vậy mà sắp tới đây, tôi chỉ cần bước chân ra khỏi cửa là chạm ngay vào không khí ấy, mỗi ngày”, cư dân tương lai của Vinhomes Sài Gòn Park chia sẻ.

Nhìn rộng hơn, các chuyên gia quy hoạch đô thị cho rằng mô hình này không đơn thuần là một khu ẩm thực, mà là bước tiến của tư duy đô thị nén hiện đại. Việc tích hợp nhiều bản sắc văn hóa trong một không gian đi bộ là xu hướng tất yếu của các đô thị toàn cầu, nơi con người không cần di chuyển xa để tiếp cận sự đa dạng.

Các tuyến phố văn hóa Nhật Bản, Hàn Quốc mang đến trải nghiệm mua sắm, ẩm thực phong cách quốc tế ngay thềm nhà cho cư dân.

Nhịp sống 24/7 tạo sức hút dòng người, dòng tiền

Nếu ban ngày Global Village là điểm hẹn ẩm thực, thì về đêm, khu vực này chuyển mình thành trung tâm giải trí không ngủ. Ánh đèn sân khấu, tiếng nhạc acoustic và những bữa tiệc cứ nối tiếp nhau, kéo dài nhịp sống sôi động đến tận khuya. Nơi này được thiết kế để vận hành liên tục 24/7, đáp ứng mọi nhu cầu vui chơi và giải tỏa áp lực của cư dân, du khách và không giới hạn thời gian.

Chính guồng quay không ngừng nghỉ ấy tạo nên thứ mà giới kinh doanh gọi là “nền kinh tế nội sinh”. Đó là nơi dòng người đổ về từ VinWonders, từ vườn hoa nhà kính 1,5ha, từ quần thể đại học 150ha, hòa cùng cư dân nội khu, biến mỗi con phố thành mạch máu tiêu dùng chảy suốt ngày đêm.

Với quy mô lên tới 19,3 ha, Global Village được nhiều người coi là “quận quốc tế” trong lòng Vinhomes Sài Gòn Park

Anh Quốc Thái (45 tuổi), người đã có gần 20 năm gắn bó với ngành F&B, nhìn thấy trong guồng quay ấy một cơ hội hiếm có

“Ở phố ẩm thực bình thường, khách vãng lai đến rồi đi theo từng khung giờ cao điểm. Nhưng khi cả một hệ sinh thái từ giải trí, giáo dục đến lưu trú đều vận hành 24/7, dòng khách sẽ không bao giờ ngắt quãng”, anh nói.

Tại Global Village, anh Thái cho rằng chủ sở hữu có thể dễ dàng tối ưu hóa dòng tiền thông qua việc tự doanh hoặc cho thuê kinh doanh các mô hình như: nhà hàng, pub, quán cafe concept độc lạ, hay dịch vụ lưu trú homestay, boutique hotel…

Trong khi đó, dưới góc nhìn của người làm thị trường, sự sôi động mà dòng khách khổng lồ hứa hẹn mang lại, còn mang một giá trị khác: tính thanh khoản cho bất động sản.

“Yếu tố quyết định giá trị của một bất động sản thương mại không chỉ nằm ở vị trí đẹp trên bản đồ, mà ở việc nó tiếp cận được bao nhiêu khách. Một khu phố bận rộn suốt ngày, sáng đèn suốt đêm chính là bảo chứng tốt nhất cho khả năng khai thác và tăng giá theo thời gian”, ông Hoàng Liên Sơn, TGĐ AlphaReal, phân tích.

Đặc biệt, theo tiến độ, ngày 15/12/2027, Global Village cùng Little Hong Kong và VinWonders Ocean Park sẽ đồng loạt đi vào vận hành, chính thức đưa Vinhomes Sài Gòn Park trở thành điểm đến không ngủ của cả khu vực Tây Bắc TP.HCM.

Với những ai đang tìm một chốn an cư, Vinhomes Sài Gòn Park không chỉ trao một địa chỉ nhà. Đó là một tấm vé thường trú tại siêu đô thị không biên giới, nơi mỗi buổi sáng thức dậy lại mở ra một điểm đến mới với những trải nghiệm mới và mỗi bước chân ra khỏi cửa đều là một chuyến du lịch 5 châu mà không cần đến vali hay hộ chiếu.