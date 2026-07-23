Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Địa ốc

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Nhà 52m2 đầy đủ công năng cho gia đình đông người

Thúy Hiền

TPO - Ngôi nhà có thể coi là phổ thông cho những gia đình trẻ sống trong thành phố, giá thành vừa phải, không cầu kỳ, đầy đủ công năng.

Dù có diện tích khiêm tốn chỉ 52m² và phải đối mặt với cái nắng gắt gỏng của hướng Tây nhưng ngôi nhà vẫn khéo léo tìm thấy sự cân bằng giải pháp thiết kế lệch tầng, hệ lam gỗ đan dọc tinh tế kết hợp cùng những mảng gạch kính lấy sáng duyên dáng.

1000038374.jpg
1000038377.jpg
1000038376.jpg
1000038386.jpg

Bên trong ngôi nhà có gara, 3 phòng ngủ, có khu vực sinh hoạt chung, giặt phơi, thờ cúng, vườn cây, sử dụng ánh sáng và gió tự nhiên, an ninh ở mức tốt. Thiết kế lệch tầng thông minh cùng sắc màu pastel trẻ trung không chỉ tối ưu hóa công năng sống, mà còn tạo nên những góc nhỏ ngập tràn thi vị để đọc sách và chuyện trò.

1000038378.jpg
1000038375.jpg
1000038379.jpg
1000038380.jpg
1000038387.jpg
1000038388.jpg
1000038389.jpg

Nội thất của ngôi nhà không quá cầu kỳ, vừa vặn. Không gian được thiết kế cô đọng vừa đủ để tiết kiệm năng lượng và chi phí hoàn thiện như cách thiết kế cửa lùa để tiết kiệm không gian.

1000038391.jpg
1000038385.jpg
1000038384.jpg
1000038383.jpg
1000038382.jpg
1000038381.jpg
Thúy Hiền
DA VÀNG studio
#ngôi nhà #công năng #gia đình #thiết kế #Sài Gòn

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe