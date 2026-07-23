Nhà 52m2 đầy đủ công năng cho gia đình đông người

TPO - Ngôi nhà có thể coi là phổ thông cho những gia đình trẻ sống trong thành phố, giá thành vừa phải, không cầu kỳ, đầy đủ công năng.

Dù có diện tích khiêm tốn chỉ 52m² và phải đối mặt với cái nắng gắt gỏng của hướng Tây nhưng ngôi nhà vẫn khéo léo tìm thấy sự cân bằng giải pháp thiết kế lệch tầng, hệ lam gỗ đan dọc tinh tế kết hợp cùng những mảng gạch kính lấy sáng duyên dáng.

Bên trong ngôi nhà có gara, 3 phòng ngủ, có khu vực sinh hoạt chung, giặt phơi, thờ cúng, vườn cây, sử dụng ánh sáng và gió tự nhiên, an ninh ở mức tốt. Thiết kế lệch tầng thông minh cùng sắc màu pastel trẻ trung không chỉ tối ưu hóa công năng sống, mà còn tạo nên những góc nhỏ ngập tràn thi vị để đọc sách và chuyện trò.

Nội thất của ngôi nhà không quá cầu kỳ, vừa vặn. Không gian được thiết kế cô đọng vừa đủ để tiết kiệm năng lượng và chi phí hoàn thiện như cách thiết kế cửa lùa để tiết kiệm không gian.