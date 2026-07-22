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Địa ốc

Tiềm năng khai thác dòng tiền từ bất động sản ven sông Hàn

P.V

Sông Hàn là biểu tượng cho dòng chảy văn hóa - lịch sử của Đà Nẵng, đồng thời là " trục vàng" phát triển du lịch, thương mại, dịch vụ, lễ hội quốc tế và dự án quy mô lớn, tạo nền tảng cho bất động sản ven sông phát huy giá trị khai thác bền vững.

Sông Hàn - dòng chảy hội tụ bản sắc của Đà Nẵng

Nối liền ký ức lịch sử với khát vọng vươn mình kiêu hãnh của thành phố Đà Nẵng, sông Hàn từ lâu đã trở thành "linh hồn" phản chiếu trọn vẹn bản sắc nơi đây. Dòng sông ấy đã chứng kiến những trang sử vàng son, lặng lẽ ôm ấp những nhịp cầu di sản để rồi bừng sáng thăng hoa thành biểu tượng của một đô thị phồn hoa, năng động bậc nhất châu Á. Dọc hai bên bờ sông là những công trình biểu tượng như cầu Rồng, cầu Sông Hàn, các tuyến phố đi bộ sầm uất, trung tâm thương mại, khách sạn cao cấp kết hợp với loạt sự kiện tầm cỡ quốc tế tạo nên không gian trải nghiệm sôi động suốt bốn mùa.

Chính chiều sâu văn hóa và sức sống truyền cảm hứng đó đã khơi nguồn cho sự kiện ra mắt bộ sưu tập sản phẩm hè 2026 mang tên “Dòng chảy vàng son” của khu đô thị quốc tế Capital Square vừa qua. Diễn ra trong bối cảnh Đà Nẵng đón 9,77 triệu lượt khách lưu trú chỉ trong 6 tháng đầu năm, tăng hơn 22% so với cùng kỳ - con số khẳng định tiềm năng phát triển mạnh mẽ của du lịch, sự kiện đã thu hút hàng trăm nhà đầu tư tham dự, cho thấy sức hút ngày càng lớn của bất động sản khu vực ven sông Hàn.

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Lễ ra mắt bộ sưu tập sản phẩm hè 2026 - “Dòng chảy vàng son” của Capital Square thu hút đông đảo khách hàng và nhà đầu tư

Chia sẻ tại sự kiện, đại diện chủ đầu tư nhận định:“Xu hướng du lịch hiện nay cho thấy du khách ngày càng ưu tiên những điểm đến có thể đáp ứng đồng thời nhu cầu lưu trú, mua sắm, ẩm thực và trải nghiệm văn hóa. Đây chính là lợi thế của các bất động sản ven sông Hàn như Capital Square, nơi có khả năng đón dòng khách đa dạng từ khách du lịch, chuyên gia đến doanh nhân, tạo nền tảng khai thác dòng tiền ổn định trong dài hạn”.

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Không gian văn hóa - du lịch - thương mại sôi động bên bờ sông Hàn được tái hiện tại sự kiện qua ngôn ngữ của âm nhạc và nghệ thuật

Capital Square - điểm giao thoa của những dòng chảy thịnh vượng

Tọa lạc giữa cầu Rồng và cầu Sông Hàn, trên giao điểm kết nối các trục đường Trần Hưng Đạo, Nguyễn Công Trứ, Ngô Quyền, thuận tiện tiếp cận sân bay quốc tế Đà Nẵng, bãi biển Mỹ Khê, trung tâm hành chính và các tuyến phố du lịch sôi động, khu đô thị quốc tế Capital Square mang đến không gian sống đẳng cấp giữa trung tâm sôi động nhất thành phố. Đây cũng là khán đài VIP để du khách và cư dân có thể thưởng lãm trọn vẹn Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng.

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Capital Square sở hữu vị trí hiếm có bên bờ sông Hàn, trung tâm của các hoạt động văn hóa, du lịch và thương mại

Lợi thế vị trí được cộng hưởng với hệ sinh thái tiện ích được quy hoạch đồng bộ theo tiêu chuẩn quốc tế. Tuyến phố thương mại Park Boulevard, trung tâm thương mại Grand Central Mall, quảng trường trung tâm rộng hơn 2.000 m², hồ bơi hơn 500 m², sân mini golf, khu thể thao đa năng, khu vui chơi trẻ em cùng hàng chục tiện ích khác hình thành một hệ sinh thái sống, mua sắm, giải trí và nghỉ dưỡng ngay trong nội khu.

Anh Hoàng Minh, nhà đầu tư đến từ Hà Nội, nhận định: “Hệ tiện ích này không chỉ nâng cao chất lượng sống cho cư dân mà còn gia tăng sức hút đối với khách thuê, khách lưu trú và hoạt động kinh doanh thương mại, mở rộng khả năng khai thác giá trị của bất động sản”.

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Tuyến phố thương mại kỳ vọng sẽ là điểm đến trải nghiệm, vui chơi, giải trí và mua sắm sôi động mới bên bờ sông Hàn, thu hút du khách và người dân Đà Nẵng

Trong bối cảnh thị trường bước vào giai đoạn chọn lọc, các sản phẩm sở hữu khả năng khai thác dòng tiền ngày càng được quan tâm. Khi Đà Nẵng tiếp tục phát triển trở thành trung tâm du lịch, thương mại và dịch vụ quốc tế, lượng khách cùng đội ngũ chuyên gia đến sinh sống, làm việc sẽ tiếp tục gia tăng, kéo theo nhu cầu lớn về lưu trú.

Được phát triển tại một trong những vị trí giá trị nhất bên sông Hàn cùng hệ tiện ích phong phú, Capital Square mang đến một không gian sống hiện đại đẳng cấp, đồng thời hội tụ những yếu tố của tài sản có khả năng tạo dòng tiền bền vững. Cộng hưởng với cảnh quan, hạ tầng và sức hút du lịch, dự án có tiềm năng khai thác cho thuê không giới hạn, mang lại lợi nhuận dồi dào cho chủ nhân căn hộ theo, đón đầu làn sóng phát triển mạnh mẽ của thành phố đáng sống bậc nhất Việt Nam.

P.V
#bất động sản #sông Hàn #Đà Nẵng #đầu tư #du lịch #thương mại #capital square

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