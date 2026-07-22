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Thái Nguyên:

Công khai danh sách loạt DN có hành vi hủy hoại đất, tự ý chuyển mục đích sử dụng

Thanh Hiếu

TPO - Sở NN&MT Thái Nguyên công khai danh sách các doanh nghiệp (DN) trên địa bàn có hành vi hủy hoại đất, tự ý chuyển mục đích sử dụng đất và chiếm đất công.

Sở NN&MT Thái Nguyên vừa công khai danh sách các doanh nghiệp có hành vi vi phạm pháp luật về đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Trước đó, Sở NN&MT phối hợp với UBND các xã, phường tiến hành rà soát, tổng hợp các trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai và khắc phục vi phạm. Trên cơ sở đó, sở đã tổng hợp các trường hợp vi phạm và công khai theo quy định.

Theo danh sách được công bố, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn đã có hành vi hủy hoại đất với diện tích rất lớn. Cụ thể, Công ty TNHH Ngọc Linh có hành vi hủy hoại 65.442,3m2; đồng thời, tự ý chuyển đổi 2.696,5m2 đất rừng sản xuất sang loại đất khác mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép. Tổng diện tích đất doanh nghiệp vi phạm là 68.138m2 (đất vi phạm tại xã Bằng Thành, tỉnh Thái Nguyên)

Tương tự, Công ty TNHH SDTB có hành vi hủy hoại 987m2 đất tại xã Bằng Thành; Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Thái Nguyên có hành vi hủy hoại đất (dưới 500m2) tại phường Linh Sơn (tỉnh Thái Nguyên); Công ty TNHH Sản xuất và dịch vụ Tín Đức Thái Nguyên đã hủy hoại 37,6m2 tại xã Tân Thành (tỉnh Thái Nguyên).

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Khu vực thuộc xã Quang Sơn, tỉnh Thái Nguyên

Tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất, chiếm đất công

Danh sách công khai cho thấy, nhiều doanh nghiệp đã có hành vi tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Cụ thể, Công ty cổ phần Luyện Kim đen Thái Nguyên (xã Nam Hòa, tỉnh Thái Nguyên) tự ý chuyển 9.42m2 đất trồng cây hàng năm khác và 31.690,4m2 đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp (không phải đất ở). Bên cạnh đó, công ty đã có hành vi lấn 33.204m2 đất do cơ quan Nhà nước quản lý. Tổng diện tích đất công ty vi phạm là 74.323,9m2.

Tương tự, Công ty TNHH TMDV Hoàng Nam (xã Quảng Bạch, Thái Nguyên) tự ý chuyển 566,9m2 đất rừng sản xuất sang đất phi nông nghiệp (không phải đất ở); Doanh nghiệp tư nhân Việt Anh (xã Phúc Lộc, Thái Nguyên) tự ý chuyển đổi 160m2 đất rừng sản xuất sang đất phi nông nghiệp.

Công ty TNHH Bê tông xây dựng Việt Cường tự ý chuyển 4.429m2 đất rừng sản xuất sang đất phi nông nghiệp.

Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng Hà Nội (xã Quang Sơn, Thái Nguyên) tự ý chuyển 410m2 đất trồng cây hàng năm khác sang đất phi nông nghiệp; đồng thời, làm thay đổi 7.808,4m2 lớp mặt của đất sản xuất nông nghiệp bằng các loại vật liệu lẫn đất cát, sỏi đá.

Công ty cổ phần Sao Mai Bắc Kạn có hành vi chiếm 161m2 đất do cơ quan, tổ chức của Nhà nước đã quản lý.

Ngoài ra, có 2 dự án đầu tư không đưa vào sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục hoặc chậm tiến độ sử dụng đất 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư. Đó là dự án Đầu tư xây dựng công trình trang trại chăn nuôi bò cao sản Sơn Cẩm (phường Quan Triều), do Công ty Minh Dũng làm chủ đầu tư. Dự án có diện tích sử dụng đất là 80.665,2m2, đã 3 năm 10 tháng không đưa đất vào sử dụng. Thanh tra tỉnh Thái Nguyên đã kiến nghị chấm dứt hoạt động dự án.

Dự án Nhà máy luyện kim Phi Cốc (xã Thanh Thịnh, tỉnh Thái Nguyên) do Công ty Cổ phần Vật tư Thiết bị Toàn bộ làm chủ đầu tư. Dự án có diện tích sử dụng đất là 9.360m2 nhưng doanh nghiệp không đưa đất vào sử dụng từ năm 2026.

Sở NN&MT Thái Nguyên cho biết, cơ quan chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính và ban hành các quyết định xử lý vi phạm hành chính, buộc khắc phục hậu quả theo quy định.

Hiện tại, các doanh nghiệp vi phạm đã nộp tiền phạt, nộp lại số tiền thu lợi bất hợp pháp vào ngân sách nhà nước.

Đối với dự án không đưa đất vào sử dụng, doanh nghiệp đã chấp hành quyết định thu hồi đất theo quy định.

Thanh Hiếu
#Thái Nguyên #Doanh nghiệp #Tự ý chuyển mục đích sử dụng đất #Hủy hoại đất #Xử phạt Vi phạm hành chính #Sở NN&MT Thái Nguyên

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