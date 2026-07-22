Tạo không gian khác lạ của nhà phố hẹp ngang

TPO - Dự án là công trình cải tạo lại không gian nhà lô phố hẹp ngang cho hoạt động kinh doanh. Thay vì giữ những lối giao thông quen thuộc, nhóm kiến trúc sư xây dựng mạch không gian mới dựa trên những đối thoại và chuyển tiếp của các khu vực công năng.

Theo nhóm thiết kế, tương tự cách âm nhạc được hình thành qua những nhịp ngắt - nối của âm thanh, dự án cải tạo này phát triển ý niệm tiếp diễn không gian bằng việc tổ chức các ngắt - nối trên cùng một ngôn ngữ kiến trúc của đường kẻ.

Các can thiệp mới không thay thế mà tái hệ thống, kích hoạt những đối thoại và chuyển tiếp giữa cũ và mới. Không gian được phân lớp nhẹ nhàng và liên kết bởi hai “Mạch Nối” ở tầng trệt và lầu một, dẫn dắt trình tự công năng của dự án và khơi mở những trải nghiệm.

Hai Mạch Nối ở tầng trệt và lầu một dẫn dắt trải nghiệm qua các lớp “ngắt nhịp” không gian. Theo hướng từ ngoài vào trong, Mạch Nối tầng trệt kết nối sáu thành tố kiến trúc mang các công năng không gian cụ thể: hệ quầy Soundbar (thành tố neo giữ) - với hai mảng sàn gạch đất nung (các khoảng đệm) - với bước cầu thang bê tông (nơi chuyển tiếp) - với hệ kệ gỗ và tường gạch trưng bày (những giới hạn định hình không gian). Những hệ khung hoa sắt hay cửa lá sách cũ được tái sử dụng theo ngôn ngữ và công năng mới, tiếp nối thêm trạng thái “sống” của ngôi nhà hiện trạng.

Ngược lại, theo hướng từ trong ra ngoài, Mạch Nối của lầu một kết nối bốn cuộc đối thoại giữa bốn cặp thành tố kiến trúc tương tự nhau: vườn gạch tích hợp với lỗ khoét vách vịn cầu thang (nơi hai viên gạch xây cách nhau hơn năm mươi năm trò chuyện) - tới lớp cửa tích hợp hệ kệ gỗ (nơi hai thành tố cùng công năng trò chuyện) - tới hệ hai quầy Soundbars (nơi hai khối đặc tách rời tương tự nhau trò chuyện) - tới vườn gạch tích hợp với ban công (nơi hai viên gạch xây trong-ngoài trò chuyện). Hai khoảng vườn ở hai cực trung chuyển không gian từ hẻm sau xuyên ra đường trước, tạo sự giao thoa với trạng thái “sống” của khu phố xung quanh.

Một số thành tố kiến trúc được sơn xanh nhằm khai mở những điểm quan sát hay hành vi sử dụng mới: Vách kính khung sắt sơn xanh ở lối vào điều hướng ánh nhìn ra những ngôi nhà đối diện cùng tông màu; mảng xanh trên cột sắt gần cầu thang là điểm vịn tay để quay người, hay ô hoa sắt xanh ban công lầu một là vị trí ô cửa thoát hiểm. Các mảng chọn lọc để sơn xanh trên cả cũ và mới này góp phần hòa hợp các lớp thời gian khác nhau của công trình.

Dự án được hình thành như sự kéo dài không gian âm thanh sang không gian kiến trúc. Dự án không chỉ trưng bày sản phẩm mà còn kiến tạo một môi trường cảm nhận âm nhạc thông qua nhiều giác quan, trong đó kiến trúc đóng vai trò hỗ trợ và điều tiết những trải nghiệm : nghe - nhìn - chạm - cảm.