Ghép căn song lập Vịnh Xanh: Không gian sống lớn hơn, chi phí tối ưu hơn, cấu trúc tài sản linh hoạt

Thay vì tìm kiếm những căn biệt thự đơn lập diện tích lớn, chi phí cao, nhiều doanh nhân và gia đình thành đạt đang lựa chọn sở hữu hai căn song lập liền kề để tạo nên một “tư dinh kép”. Tại Vịnh Xanh, Vinhomes Ocean Park 3, mô hình này vừa mở rộng không gian sống, vừa tối ưu công năng và gia tăng tính linh hoạt của tài sản.

Hai căn song lập nhiều giá trị hơn một căn đơn lập

Với nhiều gia đình thành đạt, biệt thự không chỉ là tài sản giá trị mà còn phải đáp ứng nhu cầu sống của nhiều thế hệ, không gian làm việc tại nhà, tiếp khách và tận hưởng cuộc sống.

Chính vì vậy, thay vì tìm kiếm một căn biệt thự đơn lập diện tích lớn, nhiều khách hàng đang chuyển sang lựa chọn một phương án linh hoạt hơn: sở hữu hai căn song lập liền kề.

Đó cũng là lý do anh Trần Hoàng Nam (45 tuổi), chủ một doanh nghiệp tại Hà Nội, chọn hai căn Harmony Villas liền nhau tại Vịnh Xanh (Vinhomes Ocean Park 3). Một căn dành cho vợ chồng và các con, căn còn lại bố trí cho bố mẹ.

Khoảng cách chỉ vài bước chân đủ để cả gia đình luôn gắn kết, nhưng mỗi thế hệ vẫn giữ được nhịp sống và không gian riêng.

“Mô hình này giúp đại gia đình quây quần mỗi ngày mà không ai cảm thấy bị xáo trộn cuộc sống”, anh Nam chia sẻ.

Hai căn song lập liền nhau có thể ghép cặp để tạo thành một “tư dinh kép” bề thế

Theo nhiều đơn vị phân phối, xu hướng ghép hai căn song lập đang được nhóm doanh nhân, lãnh đạo cấp cao, chuyên gia và Việt kiều đặc biệt quan tâm. Điều họ hướng tới không đơn thuần là diện tích lớn hơn, mà là một cấu trúc không gian linh hoạt hơn.

Mỗi căn Harmony Villas có diện tích đất 144 m², cao 4 tầng và 1 tum, mặt tiền 8 m. Thiết kế ba mặt thoáng, khoảng vườn riêng cùng kết cấu nhiều tầng tạo đủ dư địa để bố trí khu sinh hoạt, nghỉ ngơi, làm việc và giải trí.

Khi kết nối hai căn liền kề, gia chủ có thể tạo nên một tư dinh quy mô gần 600 m² sàn sử dụng, đủ để bố trí khu sinh hoạt chung, không gian tiếp khách, phòng làm việc, phòng giải trí hay khu vực dành riêng cho nhiều thế hệ.

Quan trọng hơn, hai căn vẫn giữ nguyên tính độc lập về pháp lý và công năng. Đó là những giá trị mà không phải biệt thự đơn lập nào cũng dễ dàng đáp ứng.

Ba mặt thoáng và kết cấu nhiều tầng giúp Harmony Villas linh hoạt tổ chức không gian ở, làm việc và tiếp khách

Tối ưu cấu trúc tài sản, gia tăng tính linh hoạt

Bên cạnh công năng, mô hình “tư dinh kép” tại Vịnh Xanh còn được đánh giá cao nhờ khả năng tối ưu cấu trúc tài sản.

Ông Nguyễn Mạnh Kiên, Giám đốc Dự án Công ty CP Bất động sản Mayhomes, cho biết giá biệt thự tại Hà Nội đã tăng mạnh trong nhiều năm qua, trong khi nguồn cung thấp tầng tại các khu đô thị đồng bộ ngày càng khan hiếm. Theo ông, với khoảng 20 tỷ đồng hiện nay rất khó sở hữu một căn biệt thự trong các khu đô thị đáng sống.

Đơn cử, tại Văn Quán (Hà Nội), giá biệt thự đã chạm khoảng 30 tỷ đồng/căn nhưng nguồn cung loại hình song lập gần như không còn. Ở một số khu vực khác, mức phổ biến dao động 33-35 tỷ đồng, còn những vị trí đẹp có thể lên tới 38-40 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Mạnh Kiên nhận định biệt thự song lập Vịnh Xanh đang tạo lợi thế về giá và khả năng tiếp cận so với nhiều khu vực tại Hà Nội

Trong khi đó, tại Vịnh Xanh, song lập Harmony Villas diện tích 144 m² có giá từ 16,8 tỷ đồng/căn. Hai căn liền kề có tổng mức đầu tư từ 33,6 tỷ đồng, tương ứng quỹ đất 288 m² và gần 589 m² diện tích sử dụng.

Đáng chú ý, dù được khai thác như một tư dinh thống nhất, hai căn vẫn sở hữu pháp lý độc lập. Điều này mang đến sự linh hoạt đáng kể trong quản lý tài sản. Gia chủ có thể hợp nhất để sử dụng lâu dài, hoặc khi nhu cầu thay đổi vẫn có thể chuyển nhượng từng căn riêng biệt mà không ảnh hưởng đến phần còn lại.

Hồ cảnh quan, vườn thiền và các tiện ích ven nước tạo nên không gian nghỉ dưỡng tại Vịnh Xanh

Sức hút của Vịnh Xanh còn đến từ môi trường sống riêng tư, an ninh tuyệt đối của mô hình compound. Chỉ bước qua cánh cửa, cư dân đã có thể hòa mình vào hồ cảnh quan, vườn thiền, đường dạo ven nước và những lớp cây xanh đan xen, tận hưởng nhịp sống thư thái mỗi ngày.

Ở quy mô rộng hơn, các thành viên thuận tiện tiếp cận hệ thống giáo dục Vinschool, y tế Vinmec, thương mại Vincom cùng những điểm vui chơi như Grand World, VinWonders Wave Park và Water Park chỉ trong vài phút di chuyển.

VinWonders Wave Park mang đến không gian vui chơi sôi động, bổ sung trải nghiệm nghỉ dưỡng ngay tại Ocean City

Trong bối cảnh người mua ngày càng coi trọng giá trị sử dụng thực, mô hình “tư dinh kép” tại Vịnh Xanh không chỉ mở ra một cách sở hữu biệt thự mới mà còn mang đến lời giải cân bằng giữa không gian sống, tính riêng tư và cấu trúc tài sản. Đây cũng là lý do Harmony Villas đang trở thành lựa chọn của nhiều gia đình thành đạt tìm kiếm một chuẩn sống khác biệt tại phía Đông Hà Nội.