Những tầm view độc bản kiến tạo giá trị của Khải Hoàn Imperial

Không chỉ sở hữu vị trí chiến lược, Khải Hoàn Imperial còn ghi dấu ấn bằng tầm view panorama đa hướng về sân golf Sông Bé, AEON Mall Canary, Quốc lộ 13 và ga metro Thủ Dầu Một – Tao Đàn, tạo nên lợi thế hiếm có, vừa nâng cao chất lượng sống, vừa gia tăng giá trị tài sản.

Khải Hoàn Imperial sở hữu tầm view panorama đa hướng ra sân golf Sông Bé, AEON Mall Canary, Quốc lộ 13, ga metro Thủ Dầu Một - Tao Đàn

Tầm view – yếu tố quan trọng định hình giá trị căn hộ hạng sang

Khi lựa chọn căn hộ, người mua thường cân nhắc vị trí, giá bán, diện tích hay tiêu chuẩn bàn giao. Tuy nhiên, ở phân khúc hạng sang, tầm nhìn (view) mới là giá trị đồng hành cùng chủ nhân mỗi ngày và cũng là yếu tố ngày càng khan hiếm khi quỹ đất đô thị dần thu hẹp. Những khoảng nhìn rộng mở, ít bị che chắn vì thế trở thành một tài sản giá trị của chủ nhân.

Nhiều nghiên cứu quốc tế cũng ghi nhận mối liên hệ mật thiết giữa tầm view và giá trị bất động sản. Tại New York, căn hộ có view thoáng được ghi nhận mức chênh lệch 9-12%; tỷ lệ có thể lên tới 15-80% với sản phẩm nhìn trực diện ra mặt nước hoặc công viên. Nghiên cứu của Singapore Management University cũng cho thấy căn hộ sở hữu tầm view biểu tượng thường được thị trường định giá cao hơn.

Không chỉ tạo lợi thế đầu tư, tầm view còn góp phần nâng tầm chất lượng sống. Những khoảng nhìn rộng mở, gần gũi thiên nhiên góp phần cải thiện sức khỏe tinh thần, đồng thời tạo giá trị khan hiếm giúp bất động sản duy trì sức hút và tiềm năng khai thác lâu dài.

Tại Việt Nam, đây cũng là xu hướng sống được giới thành đạt và các gia đình trẻ hiện đại ưu tiên. Ở phân khúc căn hộ hạng sang, giá trị sở hữu không dừng lại ở diện tích mét vuông thực tế, mà nằm ở việc người mua sẵn sàng chi trả cho chất lượng và độ khan hiếm của tầm view - thứ tài sản vô hình nhưng định vị đẳng cấp chủ nhân.

Khải Hoàn Imperial sở hữu tầm view nội khu xanh mát đem lại cảm giác thư thái cho chủ nhân mỗi khi trở về nhà

Những tầm view độc bản

Không nằm ngoài xu hướng đó, Khải Hoàn Imperial với bộ sưu tập Signature Edition sở hữu "Signature View" – những tầm view mang dấu ấn riêng được hình thành từ vị trí độc đáo và hệ cảnh quan hiếm có của khu vực. Tọa lạc trên mặt tiền Quốc lộ 13, đối diện AEON Mall Canary, liền kề sân golf Sông Bé, KCN VSIP 1 và chỉ khoảng 400 m đến ga Metro Thủ Dầu Một – Tao Đàn, dự án được bao quanh bởi nhiều khoảng không gian mở, tạo nên tầm view panorama đa hướng ôm trọn sân golf, skyline và nhịp phát triển năng động của thành phố.

Ngay tại nhà, chủ nhân có thể cảm nhận sự chuyển mình của thành phố qua từng thời khắc. Buổi sáng là khoảng xanh khoáng đạt của sân golf, ban ngày là nhịp chuyển động của đại lộ thênh thang, còn khi hoàng hôn buông xuống là đường chân trời dần hiện rõ lung linh như một bức tranh.

Tại Khải Hoàn Imperial, nổi bật là hướng nhìn trực diện ra sân golf Sông Bé, nơi được ví như như một “lá phổi xanh” tự nhiên giúp điều hòa không khí và mang lại nguồn năng lượng mát lành mỗi ngày. Đây là lợi thế hiếm có tại những khu vực đô thị hóa nhanh, giúp không gian sống có chiều sâu và hạn chế cảm giác bức bối bởi các khối nhà bê tông thô ráp.

Phía đối diện, AEON Mall Canary quy mô 6,2ha mở ra cảnh sắc đô thị sầm uất, gắn liền với đặc quyền thụ hưởng tiện ích cao cấp ngay trước mắt. Tại đây, cư dân dễ dàng chạm đến mọi trải nghiệm mua sắm, giải trí và dịch vụ tiêu chuẩn quốc tế.

Trong khi đó, hướng nhìn rộng mở về phía Quốc lộ 13 và tuyến metro Thủ Dầu Một - Tao Đàn mang đậm nhịp sống đô thị hiện đại, đem đến trải nghiệm mãn nhãn, phản chiếu trọn vẹn sự thịnh vượng của khu vực đô thị Thuận An – cực phát triển mới của TP.HCM.

Hồ bơi vô cực Onsen tại tầng 21 mang đến trải nghiệm thư giãn, tái tạo năng lượng giữa không gian khoáng đạt với tầm nhìn panorama rộng mở.

Nếu hướng nhìn ra bên ngoài phản ánh nhịp phát triển của đô thị thì view nội khu đem lại cảm giác thư thái cho chủ nhân mỗi khi trở về nhà. Từ ban công, cư dân có thể ngắm hồ bơi Địa Trung Hải, Quảng trường Tri thức, Công viên Tinh hoa hội tụ, khu BBQ, đảo cảnh quan,...

Bên cạnh đó, chỉ vài bước chân là chạm ngay đến hệ tiện ích đặc quyền tại tầng 21 như hồ bơi vô cực onsen, business lounge, virtual golf, thư viện, spa - sauna, gym - fitness, phòng sáng tạo đa phương tiện, rạp phim gia đình,… Không chỉ góp phần nâng cao trải nghiệm sống, tầng tiện ích này đồng thời mở ra khoảng nghỉ riêng tư, nơi cư dân thư giãn, tái tạo năng lượng và thu trọn đường chân trời trong tầm mắt.

Với những tầm view đắt giá, Khải Hoàn Imperial sở hữu một trong những lợi thế giá trị bậc nhất của một dự án căn hộ hạng sang: tầm nhìn rộng mở, giàu chiều sâu và độ khan hiếm. Đây không chỉ là đặc quyền nâng tầm trải nghiệm sống mà còn là lợi thế khác biệt giúp tài sản duy trì sức hút và tăng giá trị theo thời gian.