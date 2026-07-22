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Địa ốc

SAIGON IX: Ba thập kỷ kiến tạo 'Thịnh Vượng & Bền Vững'

P.V

Đêm 16/07 Gala kỷ niệm 30 năm thành lập với chủ đề “30 năm dấu son: Thịnh vượng & Bền vững” của SAIGON IX vừa diễn ra trang trọng, không chỉ nhìn lại chặng đường di sản mà còn công bố chiến lược bứt phá đầy khát vọng.

Biểu tượng mới cho kỷ nguyên chuyển mình mạnh mẽ

Khác với những đêm đại tiệc thông thường, sự kiện kỷ niệm của SAIGON IX mang tinh thần của một bệ phóng tương lai. Điểm nhấn làm bùng nổ cảm xúc của toàn thể quan khách chính là khoảnh khắc đại diện thế hệ kế thừa, anh Nguyễn Anh Đức – Phó Tổng Giám đốc doanh nghiệp, chính thức công bố chiến lược "Hành trình nối tiếp" song hành cùng hệ thống nhận diện thương hiệu và logo mới.

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Anh Nguyễn Anh Đức – Phó Tổng Giám đốc SAIGON IX chia sẻ đầy tâm huyết về chiến lược chuyển mình và tầm nhìn tương lai tại buổi lễ - Ảnh: SAIGON IX

"Kiềng ba chân" tạo nên sức mạnh nội tại bền vững

Để có được một vị thế sẵn sàng bứt phá ở tuổi 30, ban lãnh đạo SAIGON IX khẳng định gốc rễ nằm ở sự thấu hiểu, lòng tri ân và con người. Ngay trên sân khấu chính, ông Nguyễn Văn Đồi – Tổng Giám đốc SAIGON IX đã có những chia sẻ đầy xúc động về chặng đường ba thập kỷ đã qua. Đi liền với những thước phim lịch sử thăng trầm là nghi thức trang trọng tôn vinh và tri ân các khách hàng doanh nghiệp – những người đã trao gửi niềm tin, sát cánh cùng sự phát triển của SAIGON IX suốt nhiều năm dài.

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Đại diện Ban lãnh đạo SAIGON IX trao tặng quà tri ân đến các khách hàng doanh nghiệp tại đêm Gala. - Ảnh: SAIGON IX

Song hành cùng tri ân khách hàng, bài toán con người luôn là chiếc neo giữ cho con thuyền doanh nghiệp đi đúng hướng. Không gian khán phòng như lắng đọng khi ban lãnh đạo thực hiện nghi thức tri ân "Người đồng hành đặc biệt" – Bà Trần Thị Ngọc Diệp, Phó Tổng Giám đốc Tài chính - Kế toán. Phần thưởng trang trọng được trao cho bóng hồng bản lĩnh giữ mạch tài chính suốt 30 năm qua chính là lời khẳng định mạnh mẽ: Tại SAIGON IX, mọi sự cống hiến thầm lặng và bền bỉ luôn được trân trọng ở vị trí cao nhất.

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Nghi thức vinh danh trang trọng dành cho Bà Trần Thị Ngọc Diệp – người đồng hành xuyên suốt 30 năm cùng doanh nghiệp. - Ảnh: SAIGON IX

Ý thức được tầm vóc của một thương hiệu lớn, SAIGON IX không quên lan tỏa những giá trị nhân văn ra ngoài xã hội. Tinh thần sẻ chia một lần nữa được nối dài khi doanh nghiệp tiến hành đóng góp vào Quỹ Khuyến học địa phương, trực tiếp tiếp sức cho thế hệ trẻ vững bước trên con đường chinh phục tri thức.

Hiện thực hóa tầm nhìn bằng những công trình di sản

Tầm nhìn chiến lược về một tương lai Thịnh vượng và Bền vững không chỉ dừng lại ở những lời tuyên bố, mà đã được SAIGON IX hiện thực hóa sinh động tại khu vực tương tác tiền sảnh Foyer. Tại đây, khách mời được chứng kiến dòng chảy 30 năm lịch sử qua một triển lãm nghệ thuật tinh tế, kết hợp hài hòa với không gian trưng bày của hai "siêu phẩm" đô thị.

Trong đó, khu phức hợp thương mại văn phòng METRO IX thu hút sự chú ý lớn khi tọa lạc tại vị trí tâm điểm kết nối của phường Thủ Đức, đón đầu toàn diện làn sóng phát triển đô thị theo mô hình TOD (Phát triển gắn kết với giao thông công cộng). Chức năng văn phòng tại METRO IX thiết lập một chuẩn mực mới cho nhịp sống đô thị năng động: tối ưu hóa cự ly di chuyển khi kết nối trực tiếp với các tuyến giao thông huyết mạch. Đây không chỉ là không gian làm việc chuẩn quốc tế cho các doanh nghiệp, chuyên gia, mà còn là tâm điểm giao thương tích hợp — nơi dòng chảy nhân lực bước xuống từ hệ thống giao thông công cộng có thể ngay lập tức tiếp cận môi trường làm việc, mua sắm và giải trí đỉnh cao.

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Khách mời hào hứng tham quan và tương tác tại không gian giới thiệu hai dự án trọng điểm METRO IX và PIER IX.- Ảnh: SAIGON IX

Song hành cùng METRO IX, dự án Khu nhà phố PIER IX Thới An cũng được giới thiệu như một mảnh ghép hoàn hảo, mở ra không gian sống và trải nghiệm đẳng cấp, minh chứng cho năng lực phát triển đa dạng các loại hình bất động sản cao cấp của thương hiệu SAIGON IX. Sự kết hợp của hai dự án này chính là lời khẳng định mạnh mẽ cho vị thế của một SAIGON IX nhạy bén, luôn đi trước đón đầu các xu hướng hạ tầng để kiến tạo nên những giá trị thực cho cộng đồng.

Khép lại đêm tiệc, nghi thức nâng ly trang trọng của Ban lãnh đạo đã tạo nên một dấu ấn khó phai. Giây phút ấy không chỉ tôn vinh chặng đường 30 năm kiêu hãnh đã qua, mà còn là lời tuyên bố đồng lòng, chính thức bước vào kỉ nguyên phát triển mới đầy bứt phá, đưa thương hiệu vươn mình đến những tầm cao mới.

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Khoảnh khắc nâng ly đầy kiêu hãnh của tập thể Ban lãnh đạo, tạo nên dấu ấn khép lại đêm gala kỷ niệm 30 năm thành lập đầy cảm xúc. - Ảnh: SAIGON IX
P.V
#Saigon IX #kỷ niệm 30 năm #chiến lược phát triển #bất động sản #đô thị #METRO IX #PIER IX

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