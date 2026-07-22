Khải Hoàn Land cùng hệ thống đối tác mở ra chương phát triển mới cùng Khải Hoàn Imperial

Khải Hoàn Land vừa khép lại đêm sự kiện đặc biệt Private Night "The Dawn of a Signature Journey" vào tối 20/7, với sự hiện diện của hệ thống đại lý chiến lược tiên phong đồng hành cùng dự án Khải Hoàn Imperial. Không chỉ là buổi gặp gỡ, đây còn là dịp để các bên cùng chia sẻ tầm nhìn phát triển, gắn kết niềm tin và mở rộng cơ hội hợp tác bền chặt hơn trong tương lai.

Khải Hoàn Land trao chứng nhận đến các Đại lý Chiến lược – khởi đầu cho hành trình đồng hành mới cùng Signature Edition

Sự kiện Private Night: “The Dawn of a Signature Journey – Khởi đầu của một hành trình mang dấu ấn riêng” diễn ra trong bầu không khí trang trọng và thân mật tại Villa Sông Sài Gòn (Thảo Điền).

Phát biểu tại sự kiện, Ông Trần Văn Đường - Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Khải Hoàn Land đã gửi lời cảm ơn Quý đại lý chiến lược đã tiên phong đồng hành cùng Khải Hoàn Land và Khải Hoàn Imperial để lan tỏa giá trị Signature Edition đến khách hàng. Tất cả cùng chung một tầm nhìn, cùng chia sẻ giá trị và cùng kiên định niềm tin vì một mục tiêu - Đưa Khải Hoàn Imperial thành công rực rỡ trên thị trường.

Bên cạnh đó, đại diện Khối Kinh Doanh và Tiếp Thị của Khải Hoàn Land cũng nhấn mạnh vai trò quan trọng của hệ thống đối tác chiến lược trong hành trình đưa Khải Hoàn Imperial đến với thị trường. Đồng thời, Tập đoàn cam kết tiếp tục đồng hành cùng các đối tác thông qua chiến lược sản phẩm rõ ràng, chính sách kinh doanh hấp dẫn, linh hoạt và cơ chế phối hợp rõ ràng. Đây được xem là nền tảng để các bên phát huy thế mạnh, mở rộng cơ hội tiếp cận khách hàng, nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Điểm nhấn của chương trình là nghi thức trao chứng nhận cho các đối tác chiến lược tiên phong của Khải Hoàn Imperial. Đây không chỉ là sự ghi nhận, trân trọng và tin tưởng mà Khải Hoàn Land dành cho các đối tác, mà còn đánh dấu bước khởi động cho giai đoạn mới nhằm xây dựng một hệ thống phân phối gắn kết, chuyên nghiệp và sẵn sàng đưa những giá trị tốt nhất của dự án đến với khách hàng.

Mở ra chương phát triển mới, Khải Hoàn Imperial vừa chính thức công bố Signature Edition – phiên bản tinh tuyển được phát triển từ những lợi thế nổi bật của dự án. Trong đó, nổi bật là quỹ căn hộ đẹp nhất dự án, tầm view panorama đa hướng, hệ tiện ích độc bản, tiêu chuẩn bàn giao hạng sang cùng với chính sách ưu đãi hấp dẫn như thanh toán 10% là được sở hữu, thanh toán giãn 4 năm, hỗ trợ lãi suất 24 tháng, ân hạn nợ gốc 36 tháng, tặng gói nội thất hạng sang trị giá 100-300 triệu đồng, miễn 12 tháng phí quản lý, chiết khấu 0,5-1,5% cho khách hàng sở hữu nhiều căn hộ.

Private Night quy tụ các đại lý chiến lược tiên phong đồng hành cùng dự án Khải Hoàn Imperial.

Tọa lạc ngay mặt tiền Quốc lộ 13, cách ga Metro Thủ Dầu Một – Tao Đàn khoảng 400 m, đối diện AEON Mall Canary, liền kề sân golf Sông Bé và KCN VSIP 1, dự án sở hữu lợi thế kết nối ngay trung tâm khu vực Đông Bắc TP.HCM, đồng thời đón đầu động lực tăng trưởng từ hệ thống hạ tầng trọng điểm đang bứt tốc như quốc lộ 13 mở rộng lên 10-14 làn xe, metro Thủ Dầu Một – Tao Đàn, đường ven sông Sài Gòn...

Với những giá trị được tinh tuyển và có thể kiểm chứng trên thực tế, phiên bản Signature Edition của Khải Hoàn Imperial được đánh giá là một trong những sản phẩm giàu tính cạnh tranh và đáng sở hữu nhất tại thị trường Đông Bắc TP.HCM tại thời điểm này.

Theo giới kinh doanh bất động sản, việc tiếp tục hoàn thiện sản phẩm cùng chính sách sở hữu đặc quyền cho thấy định hướng phát triển dài hạn của Khải Hoàn Imperial trong bối cảnh thị trường đang bước vào giai đoạn cạnh tranh bằng giá trị thực. Đây sẽ là lợi thế để dự án tiếp tục thu hút khách hàng, đồng thời gia tăng sức cạnh tranh trong phân khúc căn hộ hạng sang.

Khải Hoàn Imperial mang đến phiên bản Signature Edition với những giá trị tinh tuyển.

Khép lại chương trình, Private Night không chỉ đánh dấu một hoạt động kết nối trong chiến lược phát triển của Khải Hoàn Imperial, mà còn thể hiện quyết tâm của Khải Hoàn Land trong việc hoàn thiện hệ giá trị của dự án, từ sản phẩm tinh tuyển, hệ sinh thái đặc quyền sở hữu đến mạng lưới phân phối chuyên nghiệp. Đồng thời đây cũng là bước chuẩn bị quan trọng để các bên thống nhất định hướng triển khai, phát huy thế mạnh của từng đơn vị, hướng tới những kết quả tích cực trong giai đoạn tới.

Dự án Khải Hoàn Imperial

Sales Gallery & Nhà mẫu: Mặt tiền Quốc lộ 13 (Đại lộ Bình Dương), Phường Thuận Giao, TP. HCM.

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