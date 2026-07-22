Từ bài học Tô Châu đến khát vọng Gia Lộc: ROX iPark kiến tạo cực tăng trưởng công nghiệp mới phía Tây Hải Phòng

Từng được xem là hình mẫu thành công của châu Á trong thu hút FDI, KCN Tô Châu, Trung Quốc cho thấy sức mạnh của một hệ sinh thái đầu tư đồng bộ thay vì chỉ dựa vào quỹ đất và ưu đãi. Kế thừa kinh nghiệm phát triển công nghiệp trong suốt 30 năm của ROX Group, ROX iPark đang từng bước hiện thực hóa mô hình này tại KCN Gia Lộc.

Điểm tương đồng của Gia Lộc và bài học tham khảo từ Tô Châu

Trong hơn ba thập kỷ qua, Khu công nghiệp Tô Châu (Suzhou Industrial Park - SIP) của Trung Quốc đã trở thành một trong những hình mẫu thành công nhất châu Á về thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI).

Được thành lập năm 1994 trên cơ sở hợp tác giữa Chính phủ Trung Quốc và Singapore, SIP đã phát triển thành trung tâm công nghiệp - đô thị hiện đại với hơn 5.200 dự án FDI, gần 190 dự án của các tập đoàn Fortune Global 500 và quy mô GDP đạt hơn 55 tỷ USD trong năm 2024.

KCN Tô Châu (Trung Quốc)

Từ mô hình thành công của Tô Châu cho thấy những yếu tố chủ quan và khách quan đã giúp khu vực này bứt phá. Bên cạnh việc sở hữu vị trí chiến lược nằm giữa trung tâm kinh tế năng động nhất Trung Quốc là Thượng Hải và vùng Đồng bằng sông Dương Tử, chính quyền địa phương và Ban quản lý KCN có định hướng thu hút đầu tư rõ ràng, đáp ứng đúng nhu cầu của nhà đầu tư.

SIP đã thành công nhờ nhiều yếu tố.

Thứ nhất, KCN này có khả năng kết nối logistics với hệ thống cảng biển (cảng Thượng Hải và Ninh Ba) và 3 sân bay quốc tế trong bán kính 150km. Từ đây cũng thuận tiện kết nối đường bộ trực tiếp với thành phố Thượng Hải và các thành phố công nghiệp lớn.

Bên cạnh đó là một loạt các cam kết về chính sách, thủ tục như thủ tục đầu tư theo cơ chế một cửa, hỗ trợ FDI chuyên nghiệp; hạ tầng hoàn thiện trước khi bàn giao; nguồn nhân lực dồi dào chất lượng cao;… Tất cả tạo nên sự an tâm cho nhà đầu tư khi tham gia vào một hệ sinh thái công nghiệp hoàn chỉnh, dễ dàng kết nối chuỗi cung ứng, nhân lực và dịch vụ hỗ trợ.

Nhờ đó, những tên tuổi hàng đầu thế giới như Samsung, Bosch, Siemens, ABB, Microsoft, Panasonic hay Roche đã lựa chọn Tô Châu làm cứ điểm sản xuất và nghiên cứu phát triển.

Qua các buổi làm việc với Trung tâm Dịch vụ xúc tiến đầu tư thành phố Tô Châu cũng như quá trình tìm hiểu, nghiên cứu, ROX iPark nhận thấy Gia Lộc có nhiều điểm tương đồng với Tô Châu và có nhiều cơ hội để trở thành Tô Châu của Hải Phòng.

Quy hoạch KCN Gia Lộc – Hải Phòng do ROX iPark phát triển

Thứ nhất, Gia Lộc nằm tại tâm điểm tam giác tăng trưởng Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, hưởng lợi trực tiếp từ hệ thống cảng biển quốc tế Hải Phòng và mạng lưới cao tốc liên vùng đang ngày càng hoàn thiện. Trên địa bàn xã Gia Lộc có nhiều tuyến giao thông quan trọng: Quốc lộ 38B, Quốc lộ 37, Quốc lộ 5B, ĐT392B... Khu vực này cũng là cơ sở nhiều trường đại học và phân hiệu, cung cấp nguồn nhân lực đa dạng các ngành nghề từ kỹ thuật, y tế, sư phạm đến kinh tế, logistic.

Thứ hai, ROX iPark đang định hướng KCN Gia Lộc theo mô hình hệ sinh thái đầu tư toàn diện, từ hạ tầng kỹ thuật, logistics, vận hành, dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp đến các tiện ích phục vụ người lao động và chuyên gia, tạo nên môi trường đầu tư thuận lợi cho doanh nghiệp quốc tế. Điều này cũng tương đồng với mô hình KCN - đô thị - dịch vụ của Tô Châu.

Đặc biệt, cả Tô Châu và Gia Lộc đều đặt trọng tâm vào việc thu hút dòng vốn FDI có chất lượng. Nếu SIP trở thành điểm đến của các ngành điện tử, bán dẫn, công nghệ cao và nghiên cứu phát triển, thì KCN Gia Lộc cũng đang được định vị để đón đầu các ngành sản xuất giá trị gia tăng cao, công nghiệp hỗ trợ, logistics hiện đại và các dự án đáp ứng tiêu chuẩn phát triển bền vững.

Quan trọng hơn cả, bài học lớn nhất từ Tô Châu là tạo ra sự an tâm cho nhà đầu tư thông qua hạ tầng đồng bộ, thủ tục thuận lợi và khả năng kết nối chuỗi cung ứng. Đây cũng chính là những năng lực cốt lõi mà ROX iPark đang đầu tư xây dựng tại Gia Lộc. Trong bối cảnh Hải Phòng mở rộng không gian phát triển và tiếp tục khẳng định vị thế trung tâm công nghiệp, logistics hàng đầu miền Bắc, KCN Gia Lộc hoàn toàn có cơ sở để trở thành một cực tăng trưởng công nghiệp mới, đóng vai trò tương tự như cách Tô Châu đã làm đối với Thượng Hải và vùng kinh tế trọng điểm phía Đông Trung Quốc.

Khát vọng đưa KCN Gia Lộc thành “Tô Châu của Hải Phòng”

Trong bức tranh phát triển công nghiệp của miền Bắc, Hải Phòng đang nổi lên như một điểm đến chiến lược nhờ vị trí trung tâm của tam giác kinh tế Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh.

Nằm trên trục kết nối này, KCN Gia Lộc sở hữu lợi thế nổi bật về logistics khi dễ dàng tiếp cận hệ thống cảng biển nước sâu Hải Phòng, sân bay quốc tế Cát Bi, sân bay quốc tế Nội Bài cùng mạng lưới cao tốc liên vùng đang ngày càng hoàn thiện.

Lợi thế vị trí giúp doanh nghiệp rút ngắn thời gian vận chuyển nguyên vật liệu và hàng hóa xuất khẩu, đồng thời giảm đáng kể chi phí logistics - yếu tố đang chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu chi phí sản xuất của nhiều ngành công nghiệp.

Bên cạnh vị trí chiến lược, KCN Gia Lộc được ROX iPark đầu tư hạ tầng kỹ thuật đồng bộ ngay từ đầu. Hệ thống giao thông nội khu, cấp điện, cấp nước, viễn thông và xử lý nước thải được quy hoạch theo định hướng đáp ứng nhu cầu của các ngành công nghiệp có giá trị gia tăng cao.

Không dừng lại ở hạ tầng cứng, ROX iPark còn hướng tới xây dựng hệ sinh thái dịch vụ công nghiệp hỗ trợ ngay trong và xung quanh khu công nghiệp. Đây là yếu tố được xem là chìa khóa để nâng cao sức cạnh tranh trong giai đoạn mới.

Với định hướng phát triển các cụm ngành điện tử, công nghệ cao, cơ khí chính xác, logistics và công nghiệp hỗ trợ, KCN Gia Lộc đang từng bước tạo nền tảng cho một hệ sinh thái sản xuất hiện đại.

KCN Gia Lộc được định hướng phát triển theo mô hình khu công nghiệp xanh với các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, tăng tỷ lệ năng lượng tái tạo, quản lý tài nguyên nước theo hướng tuần hoàn, giảm phát thải carbon và gia tăng diện tích cây xanh. Song song với đó là chiến lược phát triển khu công nghiệp thông minh thông qua việc ứng dụng công nghệ số trong quản lý và vận hành.

Trong tương lai, các hệ thống giám sát hạ tầng theo thời gian thực, quản lý tiêu thụ điện - nước, quản lý môi trường thông minh, nền tảng dịch vụ khách hàng số hóa và cổng hỗ trợ nhà đầu tư trực tuyến sẽ được triển khai nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và tối ưu hiệu quả vận hành. Những giải pháp này không chỉ giúp doanh nghiệp tiết giảm chi phí mà còn gia tăng tính minh bạch và khả năng kiểm soát trong quá trình sản xuất.

Thông qua việc đầu tư hạ tầng đồng bộ, phát triển hệ sinh thái dịch vụ hỗ trợ, thúc đẩy ESG, xây dựng khu công nghiệp thông minh và đồng hành cùng chính quyền địa phương cải thiện môi trường đầu tư, ROX iPark đang từng bước kiến tạo những KCN không chỉ đáp ứng nhu cầu hiện tại mà còn phù hợp với yêu cầu của dòng vốn FDI thế hệ mới.

Từng được xem là hình mẫu thành công của châu Á trong thu hút FDI, KCN Tô Châu (Trung Quốc) cho thấy sức mạnh của một hệ sinh thái đầu tư đồng bộ thay vì chỉ dựa vào quỹ đất và ưu đãi. Kế thừa nền tảng của hệ sinh thái ROX Group đã được kiến tạo trong suốt 30 năm qua, ROX iPark đang từng bước hiện thực hóa mô hình này tại KCN Gia Lộc, hướng tới mục tiêu xây dựng một trung tâm công nghiệp xanh, thông minh và có sức cạnh tranh quốc tế.