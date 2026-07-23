Từ 31/8, không đăng ký biến động đất đai có thể bị phạt đến 3 triệu đồng

TPO - Từ ngày 31/8/2026, người sử dụng đất thuộc diện phải đăng ký biến động nhưng không thực hiện sẽ có thể bị phạt từ 2-3 triệu đồng theo Nghị định 281/2026/NĐ-CP. Đây là một trong những quy định mới nhằm siết chặt quản lý đất đai và nâng cao trách nhiệm của người sử dụng đất.