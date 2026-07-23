The Zenith Hải Phòng: Tâm điểm sống linh hoạt tại trục đô thị mới

Tọa lạc trên mặt tiền đại lộ Bùi Viện, tổ hợp căn hộ cao cấp The Zenith Hải Phòng đang thu hút sự quan tâm của thị trường Hải Phòng nhờ tiến độ xây dựng vượt trội cùng định hướng phát triển một không gian sống linh hoạt, phù hợp với nhu cầu đa dạng của cư dân.

Vị trí kết nối đa điểm và hệ sinh thái tiện ích toàn diện

Một trong những yếu tố tạo nên sức hút của The Zenith Hải Phòng là sự thay đổi nhanh chóng của hạ tầng khu vực phía Tây Hải Phòng, đặc biệt trục đại lộ Bùi Viện. Đáng chú ý, dự án nút giao hầm chui hiện đại giữa đường Bùi Viện và Lê Hồng Phong với tổng vốn đầu tư hơn 707 tỷ đồng đang được khẩn trương triển khai, giúp giải quyết nỗi lo ùn tắc và giải phóng mạch xích giao thông nội đô.

Cộng hưởng cùng thông tin chuẩn bị khởi công khu công nghiệp quy mô 150 ha ngay tại phía Tây, tọa độ của The Zenith Hải Phòng trở thành tâm điểm kết nối đắt giá. Từ dự án, cư dân chỉ mất từ 5 đến 10 phút để di chuyển tới lõi đô thị cũ, các bệnh viện quốc tế, hệ sinh thái giáo dục công nghệ cao FPT hay các thủ phủ công nghiệp lân cận, giúp tối ưu hóa thời gian di chuyển cho những người bận rộn.

Tọa lạc trên trục đại lộ Bùi Viện kết nối đa điểm, The Zenith Hải Phòng kiến tạo không gian sống tích hợp đan xen giữa hệ tiện ích xanh thư thái và chuỗi trải nghiệm hiện đại cho cư dân.

Khi hạ tầng ngày càng hoàn thiện, nhu cầu về một không gian sống tích hợp cũng trở nên rõ nét hơn. Thay vì phải di chuyển đến nhiều nơi để đáp ứng các nhu cầu hằng ngày, cư dân có xu hướng tìm kiếm những dự án có thể đáp ứng phần lớn tiện ích ngay trong nội khu. Đón đầu làn sóng này, The Zenith Hải Phòng quy hoạch hai tầng tiện ích đặc quyền đan xen khoa học để phục vụ trải nghiệm sống thực tế của cư dân sau khi nhận nhà.

Hệ thống tiện ích xanh với công viên nội khu, đường dạo bộ rợp bóng và vườn trên cao lộng gió đóng vai trò như một lá phổi xanh, tách biệt không gian sống khỏi khói bụi đại lộ. Ngay bên cạnh những khoảng lặng an yên đó là hệ thống tiện ích trải nghiệm đỉnh cao với bể bơi vô cực tầm cao ôm trọn tầm nhìn thành phố, phòng gym - yoga công nghệ mới, khu vui chơi trẻ em và khu BBQ gắn kết. Sự kết hợp xen kẽ này đáp ứng trọn vẹn nhu cầu tái tạo năng lượng và chăm sóc sức khỏe của cả gia đình sau một ngày dài làm việc.

Thiết kế tối ưu công năng cho mọi thế hệ gia đình

Không chỉ hưởng lợi từ tọa độ quy hoạch, The Zenith Hải Phòng còn ghi điểm nhờ thiết kế linh hoạt, phù hợp với nhiều nhu cầu sử dụng với cấu trúc gia đình đa dạng và làn sóng săn tìm nhà thuê của giới chuyên gia nước ngoài. Dự án sở hữu các dòng căn hộ 1PN tinh gọn dành cho người trẻ độc thân; căn hộ 2-3 phòng ngủ mở rộng không gian đón ánh sáng tự nhiên, tối ưu diện tích sử dụng cho các gia đình tiêu chuẩn và đa thế hệ.

Đặc biệt, dòng căn hộ kép Dual Key với thiết kế “một lối vào, hai lối đi riêng biệt” đang trở thành dòng sản phẩm chiến lược. Với các gia đình nhiều thế hệ, thiết kế này giúp mỗi thành viên vẫn có không gian riêng trong sự kết nối chung, đồng thời mở thêm cơ hội đầu tư khai thác cho thuê. Chủ sở hữu có thể tối ưu hóa dòng tiền bằng cách vừa ở một nhánh, vừa cho các nhân sự cấp cao thuê độc lập nhánh còn lại. Bên cạnh đó, dòng căn hộ thông tầng Duplex với hệ kính tràn và trần cao khoáng đạt lại là lựa chọn khẳng định vị thế, dễ dàng tùy biến thành không gian làm việc hoặc thưởng thức nghệ thuật đỉnh cao.

Thiết kế tối ưu góc mở và đón sáng tự nhiên giúp các dòng căn hộ tại The Zenith Hải Phòng dễ dàng đáp ứng nhu cầu sinh hoạt linh hoạt của nhiều thế hệ gia đình.

Trong bối cảnh thị trường hiện tại, The Zenith Hải Phòng là một trong những dự án có tiến độ xây dựng ổn định của khu vực. Hai tòa tháp quy mô 20 tầng hiện đang khẩn trương hoàn thiện các hạng mục cuối cùng để chuẩn bị cất nóc, hướng tới mục tiêu bàn giao nhà vào Quý II/2027. Việc đảm bảo tiến độ giúp người mua có thể theo dõi quá trình hình thành tổ ấm và có thêm cơ sở để đưa ra quyết định. Đối với các nhà đầu tư, tiến độ tốt đồng nghĩa với việc rút ngắn thời gian đọng vốn, dễ dàng hoạch định bài toán thanh khoản hoặc khai thác cho thuê ngay khi nhận bàn giao.

Bên cạnh tiến độ xây dựng, The Zenith Hải Phòng còn tạo lợi thế bằng chính sách tài chính linh hoạt. Với chương trình "Chào Hè Rực Rỡ", khách hàng chỉ cần thanh toán 1% giá trị căn hộ mỗi tháng và có thể nhận bàn giao nhà khi giá trị thanh toán lũy kế đạt 39%. Kết hợp với mức chiết khấu thương mại lên đến 8,5%, chính sách này giúp giảm đáng kể áp lực tài chính trong giai đoạn đầu, đồng thời tăng sức hấp dẫn của dự án đối với cả người mua để ở lẫn nhà đầu tư.

Sở hữu lợi thế về vị trí, hệ tiện ích được đầu tư bài bản, thiết kế linh hoạt cùng tiến độ thi công rõ ràng, The Zenith Hải Phòng đang từng bước định hình một không gian sống xứng tầm, đồng thời mở ra dư địa gia tăng giá trị trong dài hạn.