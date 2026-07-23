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Địa ốc

M Riverside Danang đồng hành cùng Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026

P.V

M RIVERSIDE DANANG chính thức trở thành “Đối tác Kiến tạo Phong cách sống Thời Thượng” đồng hành cùng Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026, đánh dấu sự kết nối giữa một dự án bất động sản mang tinh thần sống hiện đại và hành trình tôn vinh bản lĩnh, khát vọng bứt phá cùng những giá trị truyền cảm hứng của thời đại.

Danh vị khẳng định tinh thần kiến tạo phong cách sống thời thượng

Mang triết lý “Work – Live – Resort”, M RIVERSIDE DANANG hướng đến kiến tạo một chuẩn sống thời thượng giữa trung tâm Đà Nẵng, nơi công việc, cuộc sống và trải nghiệm nghỉ dưỡng được kết nối trong cùng một nhịp sống. Tại đây, thành công không chỉ được định nghĩa bởi những thành tựu trong sự nghiệp, mà còn được thể hiện qua chất lượng sống, những trải nghiệm xứng tầm và khả năng tận hưởng trọn vẹn thành quả của mỗi hành trình.

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Đó cũng là tinh thần tạo nên sự kết nối giữa M RIVERSIDE DANANG và Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026. Nếu sân khấu là nơi những cá tính bản lĩnh bước qua thử thách để khám phá những phiên bản mới của chính mình, thì M RIVERSIDE DANANG hướng đến kiến tạo một không gian sống dành cho cộng đồng những người tiên phong – những người không ngừng theo đuổi thành công nhưng đồng thời trân trọng giá trị của trải nghiệm và tận hưởng.

Đại diện lãnh đạo M RIVERSIDE DANANG, ông Nguyễn Lương Hoàng chia sẻ: “Việc đồng hành cùng Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 với danh vị ‘Đối tác Kiến tạo Phong cách sống Thời Thượng’ là một dấu mốc ý nghĩa trong hành trình đưa M RIVERSIDE DANANG đến gần hơn với cộng đồng những người hiện đại và luôn hướng đến những giá trị sống khác biệt. Chúng tôi tin rằng một không gian sống xứng tầm không chỉ được tạo nên bởi vị trí hay những giá trị hữu hình, mà còn bởi phong cách sống, trải nghiệm và nguồn cảm hứng mà nơi đó mang lại mỗi ngày.

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Ông Nguyễn Lương Hoàng đại diện lãnh đạo M Riverside Danang

Thông qua sự đồng hành này, M RIVERSIDE DANANG mong muốn lan tỏa tinh thần dám bứt phá, chủ động kiến tạo giá trị và tận hưởng thành quả theo cách riêng – cũng chính là tinh thần mà chúng tôi theo đuổi trong triết lý ‘Work – Live – Resort’. Đây là cách M RIVERSIDE DANANG từng bước hiện thực hóa tầm nhìn kiến tạo một biểu tượng phong cách sống thời thượng giữa trung tâm Đà Nẵng, dành cho cộng đồng những người tiên phong và không ngừng hướng đến những chuẩn mực sống cao hơn.”

Đây cũng là cách M RIVERSIDE DANANG từng bước đưa triết lý “Work – Live – Resort” vượt ra ngoài phạm vi của một mô hình phát triển bất động sản, hướng đến trở thành một tuyên ngôn về phong cách sống: làm việc với khát vọng, sống với bản sắc và tận hưởng những thành quả xứng đáng.

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Dự án M Riverside Danang danh giá bên dòng sông Hàn

Từ vị trí bên dòng sông Hàn đến nhịp sống năng động giữa trung tâm thành phố, M RIVERSIDE DANANG hướng đến kiến tạo một không gian nơi cư dân có thể cân bằng giữa sự nghiệp và cuộc sống, giữa nhịp sống đô thị và những trải nghiệm mang tinh thần nghỉ dưỡng. Dự án được kỳ vọng trở thành nơi hội tụ của cộng đồng cư dân hiện đại, thành đạt và giàu khát vọng – những người tìm kiếm không chỉ một không gian để sống, mà còn một môi trường để phát triển sự nghiệp, tận hưởng cuộc sống và thể hiện dấu ấn cá nhân.

Địa chỉ thăm quan và trải nghiệm nhà mẫu M Riverside Danang

Số 4-06 Bình Minh 5, phường Hòa Cường, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

Website: https://Mriverside.vn

Hotline: 036 5856678

P.V
#M Riverside Danang #Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai #bất động sản #phong cách sống #Đà Nẵng #dự án cao cấp

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