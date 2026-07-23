Hà Nội đồng loạt cải tạo, chuyển đổi công năng các khu nhà tái định cư bỏ hoang

TPO - Nhiều dự án tái định cư bỏ hoang, xuống cấp lâu năm tại Hà Nội đang đồng loạt được cải tạo, chuyển đổi công năng nhằm chấm dứt tình trạng lãng phí và bổ sung nguồn cung nhà ở cho Thủ đô.
Đến nay, hệ thống PCCC đã được trang bị đồng bộ từ trong ra ngoài theo đúng quy định. Đồng thời, hạng mục tầng hầm cũng hoàn thành cải tạo, bảo đảm điều kiện đưa vào sử dụng song song với thời điểm bàn giao công trình. Công trình cũng tích hợp đầy đủ không gian sân chơi trẻ em và khu sinh hoạt cộng đồng. Việc dự kiến hoàn thành trong quý IV/2026 được kỳ vọng sẽ chấm dứt hoàn toàn tình trạng đình trệ kéo dài trong nhiều năm.
Dù hạ tầng đã hoàn thiện từ lâu, công trình vẫn rơi vào cảnh "vắng bóng người ở" do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng tại các dự án liên quan, khiến người dân thuộc diện tái định cư chưa thể nhận nhà.
Khu tái định cư Thượng Thanh, phường Việt Hưng, gồm 5 tòa chung cư cao gần chục tầng. Các tòa nhà được thiết kế đồng bộ, sơn màu sáng, có một tầng hầm để xe. Dự án nhằm phục vụ giãn dân phố cổ, nhưng sau hơn 10 năm, phần lớn căn hộ vẫn bị bỏ trống, cửa khóa niêm phong. Để tránh lãng phí quỹ nhà, Sở Xây dựng Hà Nội đề xuất điều chuyển hơn 140 căn hộ trống tại các tòa NO15A, NO15C, NO16A và NO16B cho UBND phường Hồng Hà quản lý. Số căn hộ này dự kiến được bố trí cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án xây dựng cầu Tứ Liên và cầu Trần Hưng Đạo bắc qua sông Hồng.
Hà Nội hiện có khoảng 170 dự án tái định cư chưa đưa vào sử dụng, bỏ trống hơn 4.000 căn hộ. Đánh giá về hoạt động cải tạo, tái thiết quỹ nhà này, KTS Trần Huy Ánh (Hội Kiến trúc sư Hà Nội) cho rằng: "Việc nâng cấp, sửa chữa để cho thuê với giá hợp lý mang lại lợi ích kép, vừa tránh lãng phí tài sản công, vừa củng cố niềm tin của nhân dân vào công tác quản lý, khai thác hiệu quả nguồn lực đô thị".