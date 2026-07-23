Hà Nội đồng loạt cải tạo, chuyển đổi công năng các khu nhà tái định cư bỏ hoang

Hà Nội hiện có khoảng 170 dự án tái định cư chưa đưa vào sử dụng, bỏ trống hơn 4.000 căn hộ. Đánh giá về hoạt động cải tạo, tái thiết quỹ nhà này, KTS Trần Huy Ánh (Hội Kiến trúc sư Hà Nội) cho rằng: "Việc nâng cấp, sửa chữa để cho thuê với giá hợp lý mang lại lợi ích kép, vừa tránh lãng phí tài sản công, vừa củng cố niềm tin của nhân dân vào công tác quản lý, khai thác hiệu quả nguồn lực đô thị".