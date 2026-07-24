Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Địa ốc

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Ngôi nhà mái dốc lớn với khoảng sân mở

Thúy Hiền

TPO - Được xây dựng trên khu đất 5 × 20 m phía sau nhà của bố mẹ gia chủ, ngôi nhà đối mặt với nhiều thách thức như thiếu ánh sáng, hạn chế thông gió và chịu bức xạ mạnh từ hướng Tây.

Thay vì cố gắng khắc phục bằng các giải pháp phức tạp, công trình 105m2 lựa chọn thích nghi với điều kiện tự nhiên để tạo nên một không gian sống dễ chịu và bền vững.

1000038396.jpg
1000038392.jpg

Điểm nhấn của ngôi nhà là mái ngói dốc lớn lấy cảm hứng từ kiến trúc truyền thống địa phương. Phần mái vươn rộng giúp che nắng hướng Tây, trong khi khoảng hiên phía trước đóng vai trò như lớp đệm nhiệt, giảm bức xạ trước khi không khí đi vào bên trong.

1000038393.jpg
1000038394.jpg
1000038397.jpg

Thay vì tận dụng tối đa diện tích xây dựng, nhóm thiết kế dành một phần trung tâm để tạo nên khoảng sân mở – trái tim của ngôi nhà. Phòng khách, bếp và khu ăn uống đều hướng về khoảng xanh này, nơi ánh sáng, gió và cây cối trở thành một phần của sinh hoạt hằng ngày.

1000038395.jpg
1000038398.jpg
1000038399.jpg
1000038400.jpg
1000038402.jpg
1000038401.jpg
1000038404.jpg

Sự kết hợp giữa bê tông, gỗ và thảm thực vật mang đến một bảng vật liệu mộc mạc nhưng giàu cảm xúc, cho thấy kiến trúc không chỉ giải quyết công năng mà còn có thể nâng cao chất lượng sống thông qua việc tôn trọng khí hậu và bối cảnh địa phương.

Thúy Hiền
24Minimalist Architecture
#kiến trúc #tối giản #ngôi nhà #sân mở #bền vững #Việt Nam #mái dốc

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe