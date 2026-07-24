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Đà Nẵng:

439 cơ sở nhà, đất dôi dư sẽ được xử lý ra sao?

Hoài Văn

TPO - Trong tổng số 439 cơ sở nhà, đất dôi dư được UBND TP. Đà Nẵng phê duyệt phương án quản lý, khai thác, có tới 414 cơ sở được đưa vào diện đấu giá nguyên trạng. Số còn lại được bố trí cho các cơ quan, đơn vị sử dụng, chuyển giao quản lý hoặc giữ lại để chuyển đổi công năng theo quy định.

Trả lời câu hỏi của phóng viên báo Tiền Phong về kết quả triển khai phương án sắp xếp, xử lý và sử dụng tài sản công dôi dư sau sáp nhập, Trung tâm Phát triển quỹ đất TP. Đà Nẵng cho biết, sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, đơn vị được UBND thành phố giao tiếp nhận, quản lý các cơ sở nhà, đất dôi dư để tổ chức quản lý, khai thác theo quy định.

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Trụ sở Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam cũ được bàn giao cho Trường THCS Nguyễn Du.

Theo Trung tâm Phát triển quỹ đất, đến nay đơn vị đã được bàn giao thực tế 475 cơ sở nhà, đất. Trong đó, đã hoàn tất tiếp nhận 369 cơ sở, còn 97 cơ sở đang tiếp tục thực hiện các thủ tục tiếp nhận. Bên cạnh đó, có 31 cơ sở thuộc diện điều chuyển, trùng lặp hoặc thu hồi đang được xử lý theo quy định.

Đáng chú ý, ngày 26/5/2026, UBND TP. Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 2335/QĐ-UBND phê duyệt phương án quản lý, khai thác 439 cơ sở nhà, đất do Trung tâm Phát triển quỹ đất quản lý.

Theo phương án được phê duyệt, có 6 cơ sở được bàn giao cho các cơ quan, địa phương đưa vào sử dụng; 5 cơ sở bàn giao cho Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà Đà Nẵng quản lý, khai thác; 14 cơ sở được giữ lại để chuyển đổi công năng hoặc sử dụng vào mục đích khác.

Đáng chú ý, có tới 414 cơ sở nhà, đất được xác định sẽ thực hiện đấu giá nguyên trạng theo quy định.

Trong thời gian chưa tổ chức đấu giá hoặc chưa có quyết định xử lý của cơ quan có thẩm quyền, Trung tâm Phát triển quỹ đất thực hiện quản lý, bảo vệ tài sản, đồng thời triển khai cho thuê ngắn hạn theo quy định nhằm tránh thất thoát, lãng phí tài sản công và phát huy hiệu quả sử dụng tài sản trong thời gian chờ xử lý.

Hoài Văn
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