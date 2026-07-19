Gia Lai: Thanh tra phát hiện hơn 1.000 cơ sở nhà, đất dôi dư bỏ trống, không sử dụng

TPO - Gia Lai có hơn 1.000 cơ sở nhà đất dôi dư, bỏ trống. Trong đó, có nhiều cơ sở nhà đất dôi dư có dấu hiệu bị lấn chiếm và sử dụng không đúng mục đích.

Thanh tra tỉnh Gia Lai vừa có thông báo kết luận thanh tra chuyên đề cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp trên địa bàn. Kết luận thanh tra cho thấy có 1.054 cơ sở nhà, đất dôi dư đang trong tình trạng bỏ trống, không sử dụng.

Trong đó, 1.030 cơ sở bỏ trống, không sử dụng; 1 cơ sở sử dụng không đúng mục đích; 14 cơ sở bỏ trống, không sử dụng, có dấu hiệu bị lấn chiếm, tồn tại công trình của người dân trên đất; 7 cơ sở vướng mắc về pháp lý; 3 cơ sở bỏ trống giao sai địa bàn.

Một cơ sở nhà, đất dôi dư bị bỏ trống ở Gia Lai.

Trong công tác kiểm kê, kê khai, quản lý hồ sơ, cơ sở dữ liệu, Thanh tra tỉnh Gia Lai xác định có 37 đơn vị chưa lập biên bản bàn giao, tiếp nhận đối với 175 cơ sở nhà, đất theo quy định; 37 xã, phường chưa thực hiện hạch toán hoặc hạch toán chưa đầy đủ đối với 294 cơ sở nhà, đất theo quy định; có 678 cơ sở thuộc 101 đơn vị chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc quyết định giao đất.

Đáng lưu ý, 100% đơn vị được kiểm tra chưa thực hiện thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định.

Cơ quan thanh tra cũng xác định có 199 cơ sở nhà, đất dôi dư thuộc 38 xã, phường chưa có phương án sắp xếp, xử lý; 125 cơ sở nhà, đất dôi dư thuộc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và 23 xã, phường đã có phương án sắp xếp, xử lý nhưng chưa hoàn thành; 995 cơ sở nhà, đất dôi dư đã hoàn thành phương án sắp xếp, xử lý.

Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị đã được giao tiếp nhận cơ sở nhà, đất để bố trí làm trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp hoặc chuyển đổi công năng phục vụ mục đích công cộng nhưng chưa ban hành quyết định chuyển đổi công năng theo quy định…

Kết quả thanh tra cũng cho thấy, phường An Phú, xã Phù Mỹ chưa ban hành kế hoạch, văn bản chỉ đạo về xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư; xã Phù Cát, xã Ân Hảo chưa phân công đầu mối cụ thể quản lý, sử dụng tài sản công.

Tổ chức kiểm điểm nghiêm túc

Theo Thanh tra tỉnh Gia Lai, những khuyết điểm, vi phạm nêu trên thuộc trách nhiệm của Sở Tài chính, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và UBND các xã, phường liên quan. Qua đó, thanh tra đề nghị các đơn vị, tổ chức kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân, đồng thời khắc phục các vi phạm.

Cơ quan thanh tra kiến nghị Sở Tài chính phối hợp với các sở, ngành liên quan xây dựng, vận hành cơ sở dữ liệu thống nhất toàn tỉnh về cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp. Tổ chức kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng các cơ sở nhà, đất dôi dư; xử lý các hành vi để xảy ra lấn chiếm, sử dụng không đúng mục đích, thay đổi hiện trạng của các cơ sở nhà, đất dôi dư.

Thanh tra tỉnh Gia Lai cũng đề nghị Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành kiểm tra, đo đạc hiện trạng, xác minh cụ thể nguồn gốc, quá trình sử dụng đất của từng cơ sở nhà, đất, trên cơ sở đó, thực hiện việc chỉnh lý bản đồ địa chính và cập nhật hồ sơ địa chính theo đúng quy định pháp luật; đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các cơ sở chưa có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.