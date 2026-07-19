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Ngôi nhà sử dụng hình khối kiến trúc để giải quyết ‘khoảng thở’ khí hậu

Thúy Hiền

TPO - Công trình tập trung kiến tạo hệ vi khí hậu thông qua ánh sáng, gió và các lớp đệm không gian. Từ đó, trải nghiệm sống được định hình lại theo hướng nhẹ nhàng, kết nối và bền vững hơn.

Ngôi nhà tọa lạc tại khu đô thị mới phía Nam thành phố Tuy Hòa (Phú Yên cũ, nay thuộc tỉnh Đắk Lắk), hiện diện trong một bối cảnh điển hình của vùng duyên hải miền Trung: nắng gắt, gió mạnh và ảnh hưởng của cát biển. Đây cũng là nơi phổ biến hình ảnh các mái che tạm bằng tôn, nhựa hay kính nhằm đối phó trực tiếp với thời tiết.

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Trong điều kiện đó, các KTS lựa chọn một chiến lược thiết kế khác: giải bài toán vi khí hậu bằng tổ chức không gian và hình khối, thay vì bổ sung các lớp che chắn phụ trợ. Công trình được định hình như một thực nghiệm về “khoảng thở”, nơi không gian trống đóng vai trò dẫn dắt toàn bộ trải nghiệm sống.

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Trên khu đất 160m2, công trình chủ động lùi khối xây dựng để hình thành một khoảng sân hướng Đông, tạo ra một lớp đệm vi khí hậu ngay từ tiếp cận đầu tiên. Hướng Đông mang lại nguồn sáng buổi sáng dịu nhẹ, giàu năng lượng, trong khi hình khối công trình được tính toán để tự tạo bóng đổ vào buổi chiều, giảm thiểu tác động của nắng Tây. Đồng thời, khoảng sân mở ra hành lang đón gió Đông Nam, cho phép không khí lưu chuyển xuyên suốt các không gian bên trong.

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Dự án được tổ chức mặt bằng theo hướng mở, được thể hiện rõ qua sự liên thông giữa phòng khách và bếp, kết hợp với các mảng kính lớn kết nối trực tiếp với sân trước và sân sau. Cấu trúc này làm mờ ranh giới trong và ngoài, mở rộng cảm nhận không gian vượt ra ngoài giới hạn diện tích thực.

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Ở tầng trên, một khoảng hiên nhỏ phía trước phòng ngủ gợi nhắc hình ảnh nhà truyền thống ba gian. Không gian này vừa là điểm trung gian về vi khí hậu, vừa là nơi quan sát và thư giãn, để các hoạt động đời sống diễn ra trong trạng thái chậm và gần gũi hơn.

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Đan House sử dụng bảng vật liệu thiên về thô mộc với bê tông trần, đá tổ ong, đá rối, gạch nung và gạch đá mài. Các lớp vật liệu này tạo nên một phổ cảm xúc ổn định, phản ánh rõ bối cảnh địa phương với tính chất khô, nắng và gió.

Thúy Hiền
SIMBA Architects
#kiến trúc #vi khí hậu #miền trung #kết nối không gian #bền vững

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