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Chuyển gần 3 ha rừng phòng hộ làm công viên biển đầu tiên ở Huế

Ngọc Văn

TPO - HĐND TP. Huế vừa thông qua nghị quyết chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện 5 dự án trên địa bàn. Đáng chú ý, hơn 2,8 ha rừng phòng hộ ven biển tại phường Thuận An được chuyển đổi nhằm triển khai dự án công viên biển đầu tiên của thành phố, với tổng mức đầu tư hơn 117 tỷ đồng.

Ngày 19/7, thông tin từ HĐND TP. Huế cho biết vừa thông qua nghị quyết về chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để triển khai 5 dự án trên địa bàn thành phố.

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Khu vực ven biển Thuận An sắp trở thành công viên văn hóa đa năng biển đầu tiên của TP. Huế.

Trong số này, dự án Hạ tầng kỹ thuật và Công viên văn hóa đa năng biển Thuận An được dư luận quan tâm, khi đây là công viên biển đầu tiên được đầu tư xây dựng tại TP. Huế. Để thực hiện dự án, thành phố chuyển mục đích sử dụng 2,82 ha rừng trồng phòng hộ ven biển tại khoảnh 1, tiểu khu 92, phường Thuận An.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 117 tỷ đồng, được triển khai trên diện tích khoảng 14,48 ha. Ngoài phần diện tích rừng phòng hộ được chuyển đổi, khu vực thực hiện dự án hiện chủ yếu là đất trống, bãi cát, đường giao thông, nghĩa địa và các loại đất khác với diện tích khoảng 11,59 ha...

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Để thực hiện dự án, TP. Huế chuyển mục đích sử dụng 2,82 ha rừng trồng phòng hộ ven biển Thuận An.

Theo quy hoạch, dự án hướng đến hình thành không gian công cộng ven biển hiện đại, tạo điểm nhấn cảnh quan, đáp ứng nhu cầu vui chơi, sinh hoạt cộng đồng của người dân, đồng thời thúc đẩy phát triển du lịch và kinh tế khu vực biển Thuận An.

Trong cơ cấu đầu tư, dự án sẽ xây dựng quảng trường và công viên ven biển trên diện tích khoảng 1,42 ha. Quảng trường rộng hơn 5.000 m2 được lát đá granite, kết hợp hệ thống cây xanh, chiếu sáng và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

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Phối cảnh khu quảng trường và công viên ven biển Thuận An.

Khu công viên rộng hơn 3.400 m2 được bố trí các hạng mục như nhà dịch vụ, khu vệ sinh công cộng, bãi đỗ xe, khu nghỉ chân, sân sinh hoạt cộng đồng, thảm cỏ cảnh quan cùng hệ thống cây xanh và chiếu sáng phục vụ các hoạt động ngoài trời.

Bên cạnh các hạng mục công viên, dự án còn thực hiện giải phóng mặt bằng trên diện tích gần 14,48 ha nhằm hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, tạo quỹ đất phát triển dịch vụ, du lịch và tăng cường kết nối không gian đô thị ven biển.

Theo Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực 1 TP. Huế - chủ đầu tư dự án, gói thầu số 12 (toàn bộ phần xây lắp) đã hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu, tạo cơ sở để triển khai các bước tiếp theo của dự án.

Ngọc Văn
#công viên biển Thuận An #chuyển đổi rừng phòng hộ #rừng ven biển Huế #HĐND TP. Huế #du lịch biển Thuận An #hạ tầng ven biển #đô thị biển Huế

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