Nghệ An: Toàn cảnh khu 'đất vàng' dự kiến sẽ xây tòa nhà cao 39 tầng

TPO - Nằm giữa bốn tuyến đường trung tâm thành phố Vinh cũ, khu "đất vàng" rộng khoảng 7ha vừa được điều chỉnh quy hoạch xây khu dịch vụ thương mại, nhà cao tầng với chiều cao tối đa 39 tầng.