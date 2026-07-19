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Địa ốc

Nghệ An:

Toàn cảnh khu 'đất vàng' dự kiến sẽ xây tòa nhà cao 39 tầng

Ngọc Tú

TPO - Nằm giữa bốn tuyến đường trung tâm thành phố Vinh cũ, khu "đất vàng" rộng khoảng 7ha vừa được điều chỉnh quy hoạch xây khu dịch vụ thương mại, nhà cao tầng với chiều cao tối đa 39 tầng.

Video toàn cảnh khu đất vàng vừa được điều chỉnh quy hoạch dự kiến sẽ xây dựng tòa nhà cao nhất tỉnh Nghệ An.
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Khu đất bùng binh Hải quan rộng khoảng 7ha nằm tại vị trí đắc địa bậc nhất trung tâm thành phố Vinh cũ, được bao bọc bởi bốn tuyến đường lớn gồm Lê Hồng Phong, Đại lộ Lê Nin, Dương Vân Nga và Trần Huy Liệu. Đây được xem là khu "đất vàng﻿" không chỉ bởi vị trí mà có khu đất rộng 3,7ha đã được giải phóng mặt bằng từng dự kiến xây Trung tâm hành chính tỉnh Nghệ An.
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Trên khu đất rộng 7ha này hiện có 10 cơ quan, đơn vị﻿ trực thuộc các Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tư pháp, Sở Khoa học Công nghệ quản lý sử dụng.
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Ngoài ra còn có khu đất rộng 3,7ha đã giải phóng mặt bằng từng được quy hoạch xây Trung tâm hành chính tỉnh do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Nghệ An quản lý.
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Vừa qua, tỉnh Nghệ An đã ban hành quyết định điều chỉnh cục bộ Quy hoạch khu đất bùng binh Hải quan nói trên. Điểm đáng chú ý là chức năng sử dụng đất được điều chỉnh từ đất cơ quan sang đất hỗn hợp, bao gồm thương mại dịch vụ﻿, nhà ở cao tầng, trường học, cây xanh và các công trình hạ tầng xã hội.
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Tầng cao xây dựng tối đa được nâng từ 35 tầng lên 39 tầng, bổ sung thêm 1 - 2 tầng hầm. Chiều cao tối đa công trình không lớn hơn 155m. Quy mô dân số tăng từ 5.500 người lên 10.500 người.
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Đây được đánh giá là một trong những khu "đất vàng" ở trung tâm TP. Vinh cũ còn đủ điều kiện để phát triển tổ hợp thương mại, dịch vụ và nhà ở cao tầng quy mô lớn, tạo điểm nhấn kiến trúc mới cho đô thị. Đồng thời khai thác hiệu quả quỹ đất sau khi các cơ quan hành chính được di dời. Theo bảng giá đất 2026, khu vực này hiện có giá từ 100-110 triệu đồng/m2, thuộc diện cao bậc nhất của tỉnh Nghệ An.
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Theo Sở Xây dựng Nghệ An, việc điều chỉnh quy hoạch khu đất này gắn với chủ trương xây dựng Khu trung tâm hành chính tỉnh trên trục đại lộ Vinh - Cửa Lò. Sau khi triển khai dự án Trung tâm hành chính tỉnh mới sẽ di dời các cơ quan, đơn vị do Nhà nước quản lý trong khu vực trên.
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Trong khu đất rộng 7ha này có khu đất HH-01 rộng 3,7ha từng được quy hoạch xây dựng Trung tâm hành chính tập trung của tỉnh vào năm 2005. Tuy nhiên, đến năm 2015, Chính phủ yêu cầu tạm dừng đầu tư xây dựng các khu hành chính tập trung tại địa phương để rà soát, đánh giá hiệu quả đầu tư. Kể từ đó, dự án không được triển khai, khu đất rơi vào tình trạng bỏ hoang.
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Sau hơn 10 năm bỏ hoang, khu vực này vẫn là khoảng đất trống rộng lớn giữa đô thị. Mặt tiền khu đất tiếp giáp đường Lê Hồng Phong, Đại lộ Lê Nin - một trong những tuyến giao thông sầm uất nhất. Dù sở hữu vị trí "kim cương", phía sau hàng rào là khu đất cỏ mọc um tùm, chưa được khai thác.
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Bên trong khu "đất vàng", nhiều diện tích bị cỏ dại bao phủ, cây mọc um tùm. Một số khoảng đất được chia thành từng luống nhỏ để trồng các loại cây cảnh trong thời gian dự án chưa triển khai.
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Nhiều diện tích bên trong được tập kết phế liệu, rác.
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Giữa tháng 7 vừa qua, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Nghệ An (Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An) vừa phát đi thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với khu “đất vàng” nói trên để thực hiện Dự án Tổ hợp nhà ở, thương mại và dịch vụ. Giá khởi điểm đấu giá của khu đất được xác định là hơn 824 tỷ đồng. Với việc đưa ra đấu giá và quy hoạch vừa được điều chỉnh, khu “đất vàng” dự kiến sẽ được xây dựng tòa nhà cao nhất tỉnh Nghệ An với tối đa 39 tầng, cao không quá 155m.
Ngọc Tú
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