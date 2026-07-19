Toàn cảnh khu 'đất vàng' dự kiến sẽ xây tòa nhà cao 39 tầng

TPO - Nằm giữa bốn tuyến đường trung tâm thành phố Vinh cũ, khu "đất vàng" rộng khoảng 7ha vừa được điều chỉnh quy hoạch xây khu dịch vụ thương mại, nhà cao tầng với chiều cao tối đa 39 tầng.
Theo Sở Xây dựng Nghệ An, việc điều chỉnh quy hoạch khu đất này gắn với chủ trương xây dựng Khu trung tâm hành chính tỉnh trên trục đại lộ Vinh - Cửa Lò. Sau khi triển khai dự án Trung tâm hành chính tỉnh mới sẽ di dời các cơ quan, đơn vị do Nhà nước quản lý trong khu vực trên.
Sau hơn 10 năm bỏ hoang, khu vực này vẫn là khoảng đất trống rộng lớn giữa đô thị. Mặt tiền khu đất tiếp giáp đường Lê Hồng Phong, Đại lộ Lê Nin - một trong những tuyến giao thông sầm uất nhất. Dù sở hữu vị trí "kim cương", phía sau hàng rào là khu đất cỏ mọc um tùm, chưa được khai thác.
Nhiều diện tích bên trong được tập kết phế liệu, rác.