Dot Property Vietnam Real Estate Awards 2026: Tôn vinh những nhà tiên phong trong chu kỳ phát triển mới

Dot Property Vietnam Real Estate Awards 2026 sẽ diễn ra vào ngày 30/07/2026 tại The Reverie Saigon, TP. Hồ Chí Minh. Với chủ đề "Phát triển bền vững: Cú hích từ những đòn bẩy tăng trưởng trong chu kỳ mới của thị trường bất động sản Việt Nam", chương trình năm nay tập trung vào những yếu tố đang định hình giai đoạn phát triển mới của thị trường.

Trong bối cảnh đó, doanh nghiệp bất động sản không chỉ cần nâng cao năng lực thích ứng trước những thay đổi của thị trường mà còn phải không ngừng đổi mới để tạo ra những giá trị thiết thực cho khách hàng và cộng đồng. Đây cũng là định hướng xuyên suốt của Dot Property Vietnam Real Estate Awards 2026 khi ghi nhận những doanh nghiệp, dự án và sáng kiến có đóng góp tích cực cho sự phát triển bền vững của thị trường bất động sản Việt Nam.

Above & Beyond Real Estate Pioneers Vietnam 2026 – Hạng mục giải thưởng chủ đề chương trình

Gắn liền với chủ đề của Dot Property Vietnam Real Estate Awards 2026, Above & Beyond Real Estate Pioneers Vietnam 2026 là hạng mục được xây dựng nhằm ghi nhận những doanh nghiệp có tư duy phát triển dài hạn, tinh thần đổi mới và những đóng góp tích cực cho sự phát triển của thị trường bất động sản Việt Nam.

Khái niệm "Above & Beyond" không chỉ đề cập đến kết quả kinh doanh hay tốc độ tăng trưởng, mà còn thể hiện khả năng thích ứng trước những thay đổi của thị trường, định hướng phát triển bền vững và cam kết tạo ra giá trị lâu dài cho khách hàng, cộng đồng cũng như thị trường bất động sản.

Hạng mục hướng đến các doanh nghiệp đã thể hiện dấu ấn trên nhiều phương diện. Trước hết là định hướng phát triển bền vững thông qua các cam kết về môi trường, xã hội và quản trị (ESG), cùng việc phát triển những dự án và hệ sinh thái đáp ứng nhu cầu của thị trường trong dài hạn. Bên cạnh đó là năng lực đổi mới sáng tạo với việc ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số và các giải pháp thông minh nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ và trải nghiệm khách hàng.

Đồng thời, hạng mục cũng ghi nhận những doanh nghiệp có tư duy phát triển gắn với trách nhiệm xã hội, không ngừng hoàn thiện sản phẩm để đáp ứng nhu cầu thực tế, góp phần nâng cao chất lượng không gian sống, thúc đẩy sự phát triển của đô thị và tạo thêm giá trị cho thị trường bất động sản.

Thông qua Above & Beyond Real Estate Pioneers Vietnam 2026, Ban Tổ chức mong muốn tôn vinh những doanh nghiệp không chỉ đạt được kết quả nổi bật trong hoạt động kinh doanh mà còn tạo dựng nền tảng phát triển bền vững, thích ứng với chu kỳ mới của thị trường và đóng góp tích cực vào sự phát triển của ngành bất động sản Việt Nam.

Những ứng cử viên tiêu biểu tại Dot Property Vietnam Real Estate Awards 2026

Trước thềm sự kiện, nhiều doanh nghiệp như Vinhomes, Sun Properties, Phú Mỹ Hưng, Nam Long Group, Phú Long, Hướng Việt Properties, Dojiland... đang được giới chuyên môn và thị trường quan tâm nhờ chiến lược phát triển dài hạn, khả năng thích ứng với bối cảnh mới và những dấu ấn trong từng phân khúc.

Sự góp mặt của các doanh nghiệp này cho thấy bức tranh đa dạng của thị trường bất động sản Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới. Thông qua Dot Property Vietnam Real Estate Awards 2026, Ban Tổ chức ghi nhận những doanh nghiệp, dự án và sáng kiến có đóng góp tích cực cho sự phát triển bền vững của thị trường, đồng thời tạo cơ hội để các đơn vị trong ngành kết nối, chia sẻ kinh nghiệm và lan tỏa những mô hình phát triển hiệu quả.

Lễ trao giải Dot Property Vietnam Real Estate Awards 2026 – giải thưởng bất động sản quốc tế uy tín – sẽ chính thức diễn ra vào ngày 30/07/2026 tại The Reverie Saigon, Hồ Chí Minh.

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