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Ngôi nhà với mặt tiền 'xếp lớp' khác lạ

Thúy Hiền

TPO - Kiến trúc sư đã tạo ra một phương pháp "xếp lớp" chồng lên nhau ở mặt tiền ngôi nhà, tạo ra khoảng không thông gió và chống thấm nước giống như cách người thợ mộc làm cửa chớp.

Ngôi nhà được xây dựng trên khu đất rộng 7m (hướng Tây) x 14m (hướng Nam) tại thành phố Huế . Tại các khu đô thị của Việt Nam, những ngôi nhà hình chữ nhật hẹp tương tự thường mọc san sát nhau. Loại nhà này đối mặt với nguy cơ thiếu không khí và ánh sáng do các mặt tiền giáp nhau. Bên cạnh đó, Huế là một trong những nơi có lượng mưa lớn nhất Việt Nam. Nằm trong điều kiện khí hậu này, kiến trúc sư đã tạo ra một phương pháp "xếp lớp" chồng lên nhau, tạo ra khoảng không thông gió và chống thấm nước giống như cách người thợ mộc làm cửa chớp. Dựa trên ý tưởng đó, ở đây, kiến trúc sư sử dụng hai phương án xếp lớp, một là cửa chớp kính với tường xếp nếp ở mặt tiền và hai là hệ thống gạch thông gió ở mặt sau.

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Những đường gấp trên mặt tiền ngôi nhà giúp chắn ánh nắng mặt trời và chống chọi với mưa mùa đông, đồng thời vẫn cho phép không khí lưu thông dễ dàng. Không chỉ vậy, những đường gấp này còn góp phần tạo nên hình dáng đặc biệt, nổi bật nhưng vẫn thanh thoát cho công trình.

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Bức tường chắn gió ở phía sau không chỉ mang lại không khí và ánh sáng cho ngôi nhà, mà còn ngăn chặn tác động của cái nóng mùa hè và mưa đóng băng mùa đông. Hệ thống này kết hợp với cửa lấy sáng và cửa kính ở mặt tiền đảm bảo sự phân bổ ánh sáng mặt trời đầy đủ vào ban ngày. Bức tường chắn gió này tạo ra sự thông gió và đối lưu không khí cho ngôi nhà.

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Bằng cách tận dụng hệ thống giếng trời và thông gió ở phía sau, kiến trúc sư trồng khu vườn trong nhà ngay sau bức tường gạch để tạo lớp cây xanh cho ngôi nhà. Khu vườn này hoạt động như một hệ thống điều hòa không khí tự nhiên, giúp không khí mát mẻ và trong lành hơn trước khi vào nhà, đồng thời giảm bớt sức nóng do bức xạ mặt trời gây ra. Khu vườn này cũng mang đến tầm nhìn xanh thoáng đãng từ phòng ngủ và phòng tắm, mang lại cho chủ nhà cảm giác thư giãn, hòa mình vào thiên nhiên. Bên cạnh đó, một thảm cỏ xanh được trồng trên ban công tầng 2. Đây là nơi các bậc phụ huynh trẻ, chủ nhà có thể dành thời gian chất lượng bên con nhỏ của mình.

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Thúy Hiền
Limdim House Studio
#ngôi nhà #mặt tiền #xếp nếp #Huế #thiết kế kiến trúc #chống thấm #thông gió

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