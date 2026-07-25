Việt Nam lên tiếng về việc Mỹ áp mức thuế mới

TPO - Việc Cơ quan Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) áp mức thuế 12,5% với hàng hóa của tất cả các nền kinh tế “bị điều tra” theo Mục 301 chưa phản ánh đầy đủ thực tế và những nỗ lực của Việt Nam trong phòng ngừa, giảm thiểu và xóa bỏ lao động cưỡng bức.

Đó là phát biểu của Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng trong tuyên bố đưa ra ngày 25/7, để trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc USTR áp mức thuế 12,5% với hàng hóa của tất cả các nền kinh tế “bị điều tra” theo Mục 301.

“Quyết định của USTR chưa phản ánh đầy đủ thực tế và những nỗ lực của Việt Nam trong phòng ngừa, giảm thiểu và xóa bỏ lao động cưỡng bức, trong đó có việc cấm nhập khẩu sản phẩm có sử dụng lao động cưỡng bức”, bà Phạm Thu Hằng nói.

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng. Ảnh: Mofa.

Đại diện Bộ Ngoại giao khẳng định, Việt Nam nghiêm cấm mọi hình thức lao động cưỡng bức, tuân thủ nghiêm túc các quy định của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO), các điều ước quốc tế và hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam là thành viên. Ngày 22/7/2026, Chính phủ ban hành Nghị định số 292/2026/NĐ-CP, trong đó quy định cấm nhập khẩu hàng hóa được khai thác, sản xuất hoặc chế tạo toàn bộ hoặc một phần bằng hành vi cưỡng bức lao động.

Người phát ngôn Phạm Thu Hằng cho biết, Việt Nam sẽ tiếp tục trao đổi, làm việc với phía Mỹ trên tinh thần xây dựng, hợp tác, đề nghị phía Mỹ đánh giá đầy đủ các biện pháp Việt Nam đã triển khai để điều chỉnh mức thuế áp dụng với hàng hóa Việt Nam phù hợp với thực tế, cũng như các nỗ lực xây dựng pháp luật và thực thi của Việt Nam.

Cuối ngày 23/7, chính quyền Mỹ công bố áp thuế từ 10-12,5% với 60 nền kinh tế, với lý do những nền kinh tế này “không thực thi đầy đủ lệnh cấm hàng hóa sản xuất bằng lao động cưỡng bức”.

Sau khi chính sách “thuế đối ứng” bị Toà án Tối cao Mỹ bác bỏ, ông Trump áp dụng mức thuế tạm thời để thay thế. Mức thuế tạm thời hết hạn vào nửa đêm 23/7, ngay sau khi chính quyền Mỹ công bố chính sách thuế mới dựa trên cuộc điều tra theo Mục 301.