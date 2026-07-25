Đấu giá sầu riêng tại vườn: Bất ngờ về loại A

TPO - Lần đầu tiên tại Đắk Lắk, một lô sầu riêng Dona khoảng 350 tấn được đưa ra đấu giá tại vườn, với giá trúng 68.000 đồng/kg và tổng giá trị khoảng 23,8 tỷ đồng. Trong đó, sầu riêng loại A đạt mức giá gần 100.000 đồng/kg.

Sáng 25/7, UBND xã Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk tổ chức phiên đấu giá giao dịch sản phẩm sầu riêng tại vườn lần thứ nhất, một trong những hoạt động trong khuôn khổ Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026.

Ông Lại Đức Đại - Chủ tịch UBND xã Krông Pắk - cho biết sầu riêng không chỉ mang lại giá trị kinh tế cao mà còn là sinh kế của hàng nghìn hộ dân, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế và nâng cao đời sống người dân.

Tuy nhiên, ngành hàng này vẫn đối mặt nhiều khó khăn như thị trường biến động, cạnh tranh gia tăng, yêu cầu khắt khe về chất lượng, mã số vùng trồng và truy xuất nguồn gốc. Tình trạng được mùa, giá chưa ổn định khiến nông dân dù đầu tư lớn về vốn, công sức và thời gian vẫn lo lắng về đầu ra sản phẩm.

Ông Lại Đức Đại - Chủ tịch UBND xã Krông Pắk - phát biểu.

Từ thực tế đó, UBND xã Krông Pắk tổ chức phiên đấu giá nhằm tạo ra một phương thức giao dịch công khai, minh bạch hơn; tăng cường liên kết giữa người trồng, doanh nghiệp thu mua, chế biến, xuất khẩu và thị trường tiêu thụ.

Hiện xã Krông Pắk đã xây dựng được khoảng 200ha sầu riêng đủ điều kiện tham gia đấu giá, với sản lượng dự kiến khoảng 4.600 tấn. Ngày 25/7, địa phương tổ chức phiên đấu giá lần thứ nhất đối với lô sầu riêng Dona của 10 hộ dân được sản xuất trên diện tích 14,36ha, sản lượng ước tính khoảng 350 tấn.

Sầu riêng xã Krông Pắk đã có thương hiệu, được xuất khẩu chính ngạch trong nhiều năm.

Lô sầu riêng được sản xuất tại vùng trồng đạt tiêu chuẩn VietGAP và qua kiểm nghiệm không phát hiện Cadimi, kim loại nặng. Có 10 doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia đấu giá. Giá khởi điểm được đưa ra là 55.000 đồng/kg sầu riêng.

Sau 2 vòng đấu giá, lô sầu riêng Dona đã được đấu giá thành công với mức 68.000 đồng/kg giá xô, tổng giá trị khoảng 23,8 tỷ đồng. Quy đổi theo từng loại dự kiến, giá sầu riêng gồm: Loại C khoảng 55.000 đồng/kg; loại B khoảng 70.000 đồng/kg; loại A khoảng 97.000-100.000 đồng/kg. Đơn vị trúng đấu giá là Công ty TNHH XNK Nông nghiệp Nguyên Thuận.

Đại diện doanh nghiệp trúng đấu giá (bên phải) và đại diện chủ vườn ký biên bản sau phiên đấu giá.

Đại diện chủ vườn - bà Hồ Thị Huệ phấn khởi chia sẻ: "Rất vui mừng vì phiên đấu giá thành công với mức giá cao ngoài mong đợi. Tôi rất cảm ơn chính quyền địa phương và các ban ngành đã tổ chức cuộc đấu giá công khai, minh bạch, góp phần nâng cao giá trị cho quả sầu riêng".

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Thiên Văn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk - cho biết: Chương trình đấu giá sầu riêng là một trong những hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện dự kiến của Lễ hội Sầu riêng tỉnh Đắk Lắk năm 2026.

Theo ông Văn, điều ấn tượng là nông dân tham gia đấu giá rất phấn khởi, hào hứng. Các doanh nghiệp, hợp tác xã cũng tham gia tích cực, đồng hành cùng người nông dân.

Ông Nguyễn Thiên Văn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk - chia sẻ tại phiên đấu giá.

“Trong thời gian ngắn, người nông dân vừa chăm sóc tốt vườn cây, nâng cao sản lượng, chất lượng, vừa tham gia xây dựng dữ liệu sản xuất thông minh, chuẩn hóa quy trình, mã số vùng trồng, qua đó nâng cao giá trị sầu riêng bằng khoa học công nghệ và chuyển đổi số”, ông Nguyễn Thiên Văn nói.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, việc doanh nghiệp đồng hành, đưa ra mức giá thu mua sản phẩm thể hiện trách nhiệm với cộng đồng, đồng thời góp phần xây dựng chuỗi giá trị ngành hàng sầu riêng của Việt Nam và Đắk Lắk.