Shopee, TikTok và Lazada đã tìm thấy 'mỏ vàng'

Dù chỉ chiếm chưa đến 3% tổng số nhà bán, hệ sinh thái cửa hàng chính hãng đang trở thành động lực tăng doanh số mới trên các sàn thương mại điện tử.

Dù thị trường thương mại điện tử (TMĐT) tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao trong nửa đầu năm 2026, động lực tăng trưởng của các sàn đang có sự thay đổi đáng chú ý. Thay vì cuộc đua mở rộng số lượng nhà bán hay cạnh tranh bằng giá, doanh thu ngày càng tập trung vào nhóm gian hàng chính hãng (Shop Mall), buộc các sàn phải điều chỉnh chiến lược theo hướng đầu tư vào chất lượng nguồn cung và trải nghiệm mua sắm.

"Mỏ vàng" mới của các sàn thương mại điện tử

Theo báo cáo của nền tảng tổng hợp và khai thác dữ liệu Metric.vn, tổng doanh số của 4 sàn TMĐT lớn gồm Shopee, TikTok Shop, Lazada và Tiki đạt 291.600 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm nay, tăng 44% so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng tiêu thụ đạt hơn 2,186 tỷ sản phẩm, tăng gần 14%, trong khi số lượng nhà bán hoạt động đạt 613.800 shop, tăng 14%.

Nhóm Shop Mall đóng góp 1/3 doanh số trên các sàn TMĐT. Ảnh: Phương Thảo.

Riêng quý II, doanh số của 4 sàn đạt 143.000 tỷ đồng, tăng 42%. Metric.vn cho biết doanh số của thị trường tiếp tục duy trì mức tăng trưởng cao theo từng tháng, dao động từ 38% đến 52%. Trong đó, Shopee và TikTok Shop tiếp tục dẫn đầu khi tổng doanh số cộng dồn của 2 nền tảng trong nửa đầu năm vượt 280.000 tỷ đồng.

Điểm đáng chú ý nhất trong báo cáo không nằm ở quy mô thị trường mà ở sự thay đổi trong cơ cấu doanh thu.

Theo Metric.vn, Shop Mall chỉ chiếm 2,79% tổng số nhà bán trên Shopee, Lazada và TikTok Shop nhưng lại đóng góp tới 34,2% tổng doanh số của 3 sàn. Đáng chú ý, dù số lượng Shop Mall giảm 6% so với cùng kỳ năm trước, doanh số của nhóm này vẫn tăng tới 54%, tương đương doanh thu bình quân trên mỗi shop tăng khoảng 64%.

Hiệu suất vận hành và khả năng khai thác doanh thu của từng nhà bán Mall ngày càng đóng vai trò quan trọng Báo cáo của Metric.vn

Xu hướng này cho thấy doanh thu đang ngày càng tập trung vào nhóm nhà bán chính hãng có hiệu quả kinh doanh cao. Dù số lượng Shop Mall thu hẹp, khả năng tạo doanh thu của các gian hàng còn hoạt động lại được cải thiện rõ rệt.

"Điều này cũng cho thấy quy mô shop không còn là yếu tố quyết định duy nhất, trong khi hiệu suất vận hành và khả năng khai thác doanh thu của từng nhà bán Mall ngày càng đóng vai trò quan trọng", Metric.vn nhận định.

Ở chiều ngược lại, nhóm hàng từ các shop nước ngoài tiếp tục thu hẹp quy mô.

Tính riêng trên Shopee, hàng nhập khẩu đạt doanh số khoảng 5.000 tỷ đồng với 69 triệu sản phẩm được bán ra trong nửa đầu năm. So với cùng kỳ năm trước, doanh số giảm 23%, trong khi sản lượng giảm tới gần 57%. Khoảng cách giữa 2 mức giảm cho thấy cơ cấu hàng hóa đang dịch chuyển theo hướng giá trị trung bình trên mỗi sản phẩm cao hơn, nhưng vai trò của nhóm hàng nhập khẩu trong tổng doanh số ngày càng thu hẹp.

Các sàn chạy đua mở rộng Shop Mall

Những con số trên phản ánh cuộc cạnh tranh giữa các sàn TMĐT đang bước sang giai đoạn mới.

Nếu như giai đoạn trước, các nền tảng chủ yếu thu hút người dùng bằng trợ giá, miễn phí vận chuyển và mở rộng số lượng nhà bán, thì hiện nay lợi thế cạnh tranh dần chuyển sang khả năng thu hút các thương hiệu chính hãng, kiểm soát chất lượng nguồn cung và nâng cao trải nghiệm mua sắm.

Xu hướng này cũng thể hiện rõ trong chiến lược của các sàn lớn.

Shopee thời gian qua tiếp tục mở rộng hệ thống Shopee Mall, gia tăng sự hiện diện của nhiều thương hiệu trong và ngoài nước, đồng thời triển khai các chương trình hỗ trợ dành riêng cho nhà bán chính hãng.

TikTok Shop cũng đẩy mạnh phát triển nhóm gian hàng chính hãng, tận dụng mô hình "shoppertainment" để mở rộng số lượng thương hiệu tham gia các cửa hàng Mall.

Trong khi đó, Lazada lựa chọn hướng đi tập trung vào chất lượng nguồn cung thông qua LazMall. Nền tảng này phát triển hệ sinh thái gồm các thương hiệu nội địa và quốc tế, đồng thời tiếp tục mở rộng nguồn cung thông qua hợp tác với các sàn quốc tế như Gmarket (Hàn Quốc) và Tmall (Trung Quốc).

Song song với việc mở rộng hệ sinh thái thương hiệu, sàn cũng tập trung kiểm soát chặt chất lượng hàng hóa chính hãng và ứng dụng AI để cá nhân hóa trải nghiệm mua sắm, từ gợi ý sản phẩm đến tối ưu hành trình của người dùng.

Việc nhiều nền tảng cùng đẩy mạnh đầu tư vào các gian hàng chính hãng cho thấy Shop Mall không còn đơn thuần là một phân khúc bán hàng mà đang trở thành động lực tăng trưởng mới của các sàn.

Thị trường vẫn còn dư địa mở rộng

Bên cạnh sự thay đổi trong cơ cấu cạnh tranh, quy mô thị trường được dự báo tiếp tục tăng trong quý III.

Metric.vn dự báo tổng doanh số của 4 sàn Shopee, TikTok Shop, Lazada và Tiki sẽ đạt khoảng 146.300 tỷ đồng, tăng 2,3% so với quý II. Sản lượng tiêu thụ ước đạt khoảng 1,084 tỷ sản phẩm, tăng gần 4% so với quý trước.

Theo đơn vị này, quy mô thị trường được kỳ vọng tiếp tục mở rộng đồng thời về doanh số và lượng sản phẩm tiêu thụ. Tuy nhiên, nếu xu hướng hiện nay tiếp diễn, phần tăng trưởng lớn của thị trường nhiều khả năng sẽ tiếp tục tập trung vào nhóm gian hàng chính hãng, thay vì đến từ việc gia tăng số lượng nhà bán như những năm trước.

https://znews.vn/shopee-tiktok-va-lazada-da-tim-thay-mo-vang-post1672124.html

