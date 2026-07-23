Cần Thơ: Đề xuất cơ chế cho dự án điện gió đặc biệt, chưa có tiền lệ

TPO - TP. Cần Thơ đề xuất Chính phủ ban hành cơ chế chính sách đặc thù, trình Quốc hội ban hành nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển điện gió ngoài khơi. Theo thành phố này, một số nhà đầu tư chiến lược đã tiếp cận và đề xuất các dự án điện gió ngoài khơi có quy mô đặc biệt lớn, đột phá, chưa có tiền lệ.

UBND TP. Cần Thơ vừa có báo cáo gửi Thủ tướng về tình hình kinh tế - xã hội và đề xuất cơ chế, chính sách triển khai các dự án điện gió trên địa bàn.

Một số nhà đầu tư chiến lược đã tiếp cận và đề xuất các dự án điện gió ngoài khơi có quy mô đặc biệt lớn, đột phá, chưa có tiền lệ tại Cần Thơ.

Theo UBND TP. Cần Thơ, thành phố có tiềm năng rất lớn về năng lượng tái tạo với trữ lượng 30.000 MW điện gió ngoài khơi và 10.000 MW điện mặt trời. Một số nhà đầu tư chiến lược đã tiếp cận và đề xuất các dự án điện gió ngoài khơi có quy mô đặc biệt lớn, đột phá, chưa có tiền lệ.

Nhằm rút ngắn tối đa thời gian chuẩn bị các bước thủ tục, Cần Thơ kiến nghị Thủ tướng xem xét, cho phép thành phố chủ động hướng dẫn các nhà đầu tư tiềm năng khảo sát, đo đạc dữ liệu, lập đề án nghiên cứu tiền khả thi ngay trong thời gian chờ Bộ Công Thương bổ sung Quy hoạch điện 8. Cho phép khảo sát thực địa ngay từ tháng 7/2026. Chuẩn bị đầy đủ điều kiện để triển khai dự án khi có chủ trương của cấp có thẩm quyền.

Cần Thơ kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công Thương khẩn trương hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền hoặc ban hành theo thẩm quyền khung pháp lý đồng bộ về năng lượng tái tạo. Trong đó, sớm ban hành cơ chế liên quan mua bán điện, giá điện, nhằm tạo lập môi trường đầu tư minh bạch và đảm bảo hiệu quả tài chính cho các dự án.

Bộ Công Thương sớm ban hành hướng dẫn chi tiết, tạo hành lang pháp lý an toàn, minh bạch để doanh nghiệp tư nhân tham gia đầu tư hệ thống truyền tải điện, góp phần giải tỏa triệt để công suất nguồn phát. Đồng thời, Bộ xây dựng cơ chế khuyến khích doanh nghiệp tư nhân đầu tư sản xuất các thiết bị điện gió, góp phần tự chủ thiết bị, nâng cao năng lực sản xuất trong nước và tham gia xây dựng các đường truyền tải, tạo hiệu quả của dự án.

Với việc Công ty Điện gió Sông Hậu đề xuất được tiến hành nghiên cứu, khảo sát, xây dựng đề án đường truyền tải. UBND TP. Cần Thơ đề xuất Thủ tướng cho phép thực hiện dự án trên; cho dự án được áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù.

Cần Thơ đề xuất Chính phủ xem xét trình Quốc hội ban hành nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù về phát triển điện gió ngoài khơi tại Cần Thơ nói riêng và cả nước nói chung.