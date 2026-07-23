Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sóng xanh

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Cần Thơ:

Đề xuất cơ chế cho dự án điện gió đặc biệt, chưa có tiền lệ

Cảnh Kỳ

TPO - TP. Cần Thơ đề xuất Chính phủ ban hành cơ chế chính sách đặc thù, trình Quốc hội ban hành nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển điện gió ngoài khơi. Theo thành phố này, một số nhà đầu tư chiến lược đã tiếp cận và đề xuất các dự án điện gió ngoài khơi có quy mô đặc biệt lớn, đột phá, chưa có tiền lệ.

UBND TP. Cần Thơ vừa có báo cáo gửi Thủ tướng về tình hình kinh tế - xã hội và đề xuất cơ chế, chính sách triển khai các dự án điện gió trên địa bàn.

tp-diengio-5327-5108.jpg
Một số nhà đầu tư chiến lược đã tiếp cận và đề xuất các dự án điện gió ngoài khơi có quy mô đặc biệt lớn, đột phá, chưa có tiền lệ tại Cần Thơ.

Theo UBND TP. Cần Thơ, thành phố có tiềm năng rất lớn về năng lượng tái tạo với trữ lượng 30.000 MW điện gió ngoài khơi và 10.000 MW điện mặt trời. Một số nhà đầu tư chiến lược đã tiếp cận và đề xuất các dự án điện gió ngoài khơi có quy mô đặc biệt lớn, đột phá, chưa có tiền lệ.

Nhằm rút ngắn tối đa thời gian chuẩn bị các bước thủ tục, Cần Thơ kiến nghị Thủ tướng xem xét, cho phép thành phố chủ động hướng dẫn các nhà đầu tư tiềm năng khảo sát, đo đạc dữ liệu, lập đề án nghiên cứu tiền khả thi ngay trong thời gian chờ Bộ Công Thương bổ sung Quy hoạch điện 8. Cho phép khảo sát thực địa ngay từ tháng 7/2026. Chuẩn bị đầy đủ điều kiện để triển khai dự án khi có chủ trương của cấp có thẩm quyền.

Cần Thơ kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công Thương khẩn trương hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền hoặc ban hành theo thẩm quyền khung pháp lý đồng bộ về năng lượng tái tạo. Trong đó, sớm ban hành cơ chế liên quan mua bán điện, giá điện, nhằm tạo lập môi trường đầu tư minh bạch và đảm bảo hiệu quả tài chính cho các dự án.

Bộ Công Thương sớm ban hành hướng dẫn chi tiết, tạo hành lang pháp lý an toàn, minh bạch để doanh nghiệp tư nhân tham gia đầu tư hệ thống truyền tải điện, góp phần giải tỏa triệt để công suất nguồn phát. Đồng thời, Bộ xây dựng cơ chế khuyến khích doanh nghiệp tư nhân đầu tư sản xuất các thiết bị điện gió, góp phần tự chủ thiết bị, nâng cao năng lực sản xuất trong nước và tham gia xây dựng các đường truyền tải, tạo hiệu quả của dự án.

Với việc Công ty Điện gió Sông Hậu đề xuất được tiến hành nghiên cứu, khảo sát, xây dựng đề án đường truyền tải. UBND TP. Cần Thơ đề xuất Thủ tướng cho phép thực hiện dự án trên; cho dự án được áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù.

Cần Thơ đề xuất Chính phủ xem xét trình Quốc hội ban hành nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù về phát triển điện gió ngoài khơi tại Cần Thơ nói riêng và cả nước nói chung.

Thành phố nhận khuyết điểm

Theo UBND TP. Cần Thơ, trong 6 tháng đầu năm nay, thành phố còn nhiều hạn chế về tăng trưởng, như: Tốc độ tăng trưởng chưa đạt được kỳ vọng, chưa phát huy hết tiềm năng; giải ngân vốn đầu tư còn chậm, chưa khơi thông nguồn lực đầu tư về đất đai và huy động nguồn lực đầu tư xã hội.

UBND TP. Cần Thơ nhận khuyết điểm trước Thủ tướng và tập trung khắc phục hạn chế trên. Thành phố đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, tiến hành kiểm điểm cụ thể từng cơ quan, đơn vị và ban hành Nghị quyết triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Cần Thơ quyết tâm xử lý các tồn tại trong công tác chỉ đạo, điều hành, khắc phục tình trạng nể nang, quyết tâm, quyết liệt và hiệu quả điều hành theo phương châm “6 rõ”. Tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý thay thế, điều chuyển ngay cán bộ không đáp ứng được yêu cầu hoặc làm chậm, làm cản trở sự phát triển...

Cảnh Kỳ
#Thủ tướng Chính phủ #điện gió #Cần Thơ #năng lượng tái tạo #chính sách đặc thù #dự án ngoài khơi #phát triển năng lượng #quy hoạch điện

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe