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Quy định mới về đăng kiểm xe điện

Lộc Liên

TPO - Lần đầu tiên các dòng xe điện được phân loại thành 8 nhóm với tiêu chí kỹ thuật cụ thể, thay vì quy định mang tính khái quát như trước; tạo cơ sở cho quản lý, đăng kiểm bắt nhịp xu hướng công nghệ.

Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư 45/2026 sửa đổi, bổ sung một số quy định trong lĩnh vực đăng kiểm phương tiện giao thông đường bộ.

Theo thông tư, các phương tiện điện hóa gồm: Hybrid điện nhẹ (MHEV), hybrid điện hoàn toàn (FHEV/SHEV), hybrid sạc ngoài (PHEV), xe điện pin nhiên liệu hydro (FCEV), xe pin nhiên liệu sạc ngoài (PFCEV), xe thuần điện chạy pin (BEV/PEV) và hai nhóm xe điện mở rộng phạm vi hoạt động (EREV).

Việc phân loại này tạo cơ sở thống nhất để nhận diện từng dòng xe, phục vụ quản lý và đăng kiểm trong bối cảnh thị trường xuất hiện ngày càng nhiều công nghệ điện hóa khác nhau.

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Lần đầu tiên các dòng xe điện được phân loại thành 8 nhóm với tiêu chí kỹ thuật cụ thể. Ảnh: Lộc Liên.

Trong đó, xe MHEV chỉ sử dụng mô-tơ điện để hỗ trợ động cơ đốt trong khi khởi động, tăng tốc hoặc phanh tái tạo và không thể sạc điện từ nguồn ngoài. Xe FHEV có thể vận hành hoàn toàn bằng điện trong một số điều kiện như chạy tốc độ thấp hoặc quãng đường ngắn nhưng cũng không hỗ trợ sạc ngoài. Riêng xe PHEV được bổ sung khả năng sạc trực tiếp từ nguồn điện bên ngoài.

Đối với xe sử dụng hydro, FCEV dùng pin nhiên liệu hydro kết hợp pin đệm làm nguồn năng lượng cho hệ thống truyền động, còn PFCEV có thêm khả năng sạc điện từ bên ngoài.

Thông tư cũng lần đầu quy định hai nhóm xe điện mở rộng phạm vi hoạt động (EREV). Nhóm EREVeb phải có khả năng chạy hoàn toàn bằng điện từ 250 km trở lên; động cơ đốt trong chỉ làm nhiệm vụ phát điện, không truyền lực trực tiếp tới bánh xe và không được người lái chủ động kích hoạt khi pin vẫn đủ để vận hành thuần điện.

Bên cạnh xe điện, Thông tư 45/2026 cũng sửa đổi quy định về phân loại phương tiện theo cấp độ tự động hóa. Cụ thể, phương tiện giao thông thông thường là xe do người lái trực tiếp điều khiển, kể cả khi được hỗ trợ bởi các hệ thống an toàn chủ động hoặc tự động hóa một phần, tương ứng các cấp độ từ 0 đến 3.

Trong khi đó, phương tiện giao thông thông minh là phương tiện có khả năng tự vận hành mà không cần người lái trực tiếp điều khiển trong quá trình hoạt động, tương ứng với cấp độ tự động hóa 4 và 5.

Theo Bộ Xây dựng, đến hết tháng 5 năm nay, cả nước có gần 375.000 ô tô điện, gồm gần 369.850 ô tô con, hơn 1.570 xe buýt và gần 3.400 xe tải điện. Thời gian tới, Bộ sẽ rà soát, sửa đổi quy định về chuyển đổi năng lượng xanh, đồng thời phối hợp với các địa phương phát triển hạ tầng giao thông xanh, gồm trạm sạc và hạ tầng giao thông phi cơ giới, hướng tới xây dựng bộ tiêu chí đô thị xanh - thông minh.

Lộc Liên
#đăng kiểm #xe điện #ô tô tự lái #phân loại xe #quy định #công nghệ xanh #green car

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