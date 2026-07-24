TPHCM lập Khu thương mại tự do gắn với cảng biển Cái Mép Hạ

TPO - Khu thương mại tự do gắn với cảng biển khu vực Cái Mép Hạ được quy hoạch thành 3 khu chức năng với 8 phân khu, có quy mô khoảng 4.174 ha và được định hướng sau năm 2035 sẽ trở thành hạt nhân của trung tâm kinh tế biển vùng Đông Nam Bộ, cảng trung chuyển lớn nhất cả nước, tầm cỡ khu vực châu Á và quốc tế.

Quy mô khoảng 4.174 ha

Ngày 23/7, UBND TPHCM vừa quyết định thành lập Khu Thương mại tự do gắn với cảng biển khu vực Cái Mép Hạ. Theo đó, phạm vi Khu Thương mại tự do nằm tại phường Tân Phước và phường Tân Hải, là một khối liền kề, được bao quanh bởi ranh giới tự nhiên là sông rạch, đường 991B và vịnh Gành Rái; cách trung tâm TPHCM khoảng 50 km về phía Tây Bắc, cách sân bay quốc tế Long Thành khoảng 25 km về phía Bắc.

Khu Thương mại tự do Cái Mép Hạ sẽ trở thành mô hình tiên phong với các thể chế vượt trội, môi trường đầu tư theo tiêu chuẩn quốc tế.

Khu Thương mại tự do có quy mô khoảng 4.174 ha, được quy hoạch thành 3 khu chức năng với 8 phân khu, bao gồm: khu bến cảng container hiện hữu; bến cảng container Cái Mép Hạ; bến cảng container Cái Mép Hạ hạ lưu; ga đường sắt Cái Mép Hạ; cảng bến thủy nội địa; khu phía Nam Khu công nghiệp Cái Mép; Trung tâm logistics Cái Mép Hạ và khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ. Việc quy hoạch đồng bộ các phân khu sẽ tạo nền tảng phát triển chuỗi cung ứng hiện đại, nâng cao năng lực cạnh tranh của hệ thống cảng biển quốc gia.

Theo mục tiêu đề ra, Khu Thương mại tự do Cái Mép Hạ sẽ trở thành mô hình tiên phong với các thể chế vượt trội, môi trường đầu tư theo tiêu chuẩn quốc tế; là đầu mối kết nối sản xuất, thương mại và dịch vụ của TPHCM với khu vực và thế giới. Đồng thời tạo động lực tăng trưởng mới, góp phần đưa TPHCM trở thành trung tâm kinh tế biển của khu vực Đông Nam Á.

Định hướng phát triển của Khu Thương mại tự do Cái Mép Hạ là lấy kinh tế số, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn làm trọng tâm; phát triển trung tâm logistics xanh, trung tâm sản xuất công nghệ cao, đổi mới sáng tạo và thu hút các tập đoàn đa quốc gia trong lĩnh vực logistics, dịch vụ hàng hải và thương mại quốc tế.

Cảng trung chuyển lớn nhất cả nước

Về lộ trình và kế hoạch phát triển, trong giai đoạn 2026-2030, Khu Thương mại tự do Cái Mép Hạ sẽ tập trung vào các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các phân khu hiện hữu bao gồm các cảng biển, kho bãi và nhà máy trong Khu công nghiệp Cái Mép.

Bên cạnh đó, TPHCM kiện toàn bộ máy quản lý, vận hành, triển khai ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng hệ thống nền tảng phần mềm quản lý, vận hành, giám sát toàn diện Khu Thương mại tự do Cái Mép Hạ; ban hành quy chế hoạt động; đề xuất ban hành cơ chế ưu đãi đầu tư của các dự án đầu tư trong các khu chức năng.

Cũng trong khoảng thời gian này, TPHCM sẽ phát triển hạ tầng giao thông kết nối và triển khai công tác giải phóng mặt bằng, đảm bảo tiến độ triển khai nhanh chóng các phân khu; tổ chức triển khai lập quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết các khu chức năng và phân khu chức năng; lựa chọn các nhà đầu tư chiến lược trong và ngoài nước để thực hiện dự án theo danh mục ưu tiên thu hút đầu tư; tổ chức xúc tiến, thu hút đầu tư vào Khu Thương mại tự do Cái Mép Hạ.

Phối cảnh Khu Thương mại tự do gắn với cảng biển khu vực Cái Mép Hạ.

Đến giai đoạn 2031-2035, TPHCM đẩy mạnh phát triển Khu Thương mại tự do Cái Mép Hạ dựa trên nền tảng hạ tầng đã được thiết lập, các cơ chế ưu đãi nhằm thu hút nhiều hơn các nhà đầu tư và tối ưu hóa việc sử dụng quỹ đất.

Giai đoạn này, Khu Thương mại tự do Cái Mép Hạ sẽ hình thành hệ sinh thái kinh tế hàng hải có tính cạnh tranh cao trong khu vực, hình thành Khu Thương mại tự do xanh; tiếp tục triển khai các hạng mục đầu tư còn lại, hoàn thành xây dựng và đưa vào hoạt động toàn bộ các khu chức năng.

Sau năm 2035, TPHCM đặt mục tiêu đưa Khu Thương mại tự do Cái Mép Hạ trở thành hạt nhân của trung tâm kinh tế biển vùng Đông Nam Bộ, cảng trung chuyển lớn nhất cả nước, tầm cỡ khu vực châu Á và quốc tế.