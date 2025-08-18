Có gì ở cảng thương mại tự do lớn nhất thế giới?

TPO - Tháng 12 tới, Khu Thương mại Tự do Hải Nam (Trung Quốc), cảng thương mại tự do lớn nhất thế giới, sẽ chính thức vận hành; hợp tác Hải Nam – ASEAN ngày càng sâu rộng, nhất là trong lĩnh vực kinh tế, khoa học công nghệ, du lịch…

Đó là khẳng định của ông Vương Bân - Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên truyền Tỉnh ủy Hải Nam tại Chương trình “Dạo bước Trung Quốc - Sức sống Hải Nam” và Hội thảo “Đối tác ASEAN”, khai mạc ngày 18/8 tại thành phố Tam Á, tỉnh Hải Nam, với sự tham dự của gần 30 đại biểu đến từ 9 nước Đông Nam Á.

"Xây dựng Khu Thương mại Tự do Hải Nam là một chiến lược cải cách và mở cửa trọng đại trong thời kỳ mới, do Chủ tịch Tập Cận Bình trực tiếp hoạch định và thúc đẩy. Trong 7 năm qua, dựa vào thị trường nội địa khổng lồ và gắn kết với các chuẩn mực thương mại quốc tế tiêu chuẩn cao, Khu Thương mại Tự do Hải Nam đã dần hình thành và bứt phá, thu hút ngày càng nhiều doanh nghiệp khu vực và toàn cầu đến đầu tư, kinh doanh, mở ra diện mạo mới đầy khí thế", ông Vương Bân phát biểu.

Thuế quan 0%

Ngày 18/12 tới, Hải Nam sẽ chính thức vận hành cơ chế hải quan khép kín – sự kiện mang ý nghĩa cột mốc không chỉ đối với tiến trình xây dựng Khu Thương mại Tự do Hải Nam, mà còn là lời khẳng định trước thế giới về quyết tâm kiên định của Trung Quốc trong việc mở rộng hội nhập ở mức độ cao, bất chấp những làn sóng ngược của chủ nghĩa bảo hộ.

Chính sách thuế ưu đãi đang được triển khai với các nguyên tắc “thuế quan 0%, thuế suất thấp, chế độ thuế đơn giản”, trong đó thuế thu nhập doanh nghiệp chỉ 15%.

Theo kế hoạch, tỷ lệ hàng hóa được miễn thuế sẽ tăng từ 21% lên khoảng 74%, hàng hóa được chế biến trong cảng đạt giá trị gia tăng từ 30% trở lên sẽ được đưa vào thị trường Trung Quốc đại lục mà không phải chịu thuế nhập khẩu.

Số lượng sản phẩm miễn thuế sẽ tăng mạnh từ 1.900 lên 6.600 mặt hàng, và đối tượng được hưởng ưu đãi cũng sẽ được mở rộng, không chỉ giới hạn ở doanh nghiệp mà còn bao gồm tổ chức và cá nhân có nhu cầu nhập khẩu.

Trao đổi bên lề chương trình, ông Vương Bân nói rằng, ngoài ưu đãi về thuế, hạ tầng số, Hải Nam còn có chính sách nhập cảnh thông thoáng, tiện lợi, như miễn visa cho người mang hộ chiếu phổ thông đến từ 85 nước, bao gồm Việt Nam.

Hải Nam sẽ tiếp tục kiến tạo, củng cố động lực hợp tác thương mại, đầu tư, công nghệ, du lịch... với các nước, nhất là thành viên ASEAN như Việt Nam, tận dụng hiệu quả ưu đãi từ Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP). ASEAN nhiều năm liền là đối tác thương mại lớn nhất của Hải Nam; kim ngạch thương mại song phương tăng từ dưới 30 tỷ nhân dân tệ năm 2021 lên gần 58 tỷ nhân dân tệ năm 2024.

Năm ngoái, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam - Trung Quốc đạt 205,2 tỷ USD. Đây là lần đầu tiên thương mại giữa hai nước cán mốc 200 tỷ USD, theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam.

Ông Vương Bân - Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên truyền Tỉnh ủy Hải Nam (giữa) cùng đại diện một số nước ASEAN, trong đó có Việt Nam, trong nghi lễ khởi động Chương trình “Dạo bước Trung Quốc - Sức sống Hải Nam” sáng 18/8. Ảnh: Xuân Nguyễn.

Khám phá

Bà Trương Huy - Phó Chủ nhiệm Trung tâm Chương trình Ngôn ngữ châu Á-châu Phi của CGTN, Đài Phát thanh Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CMG) nói rằng, có ít nhất 4 điều để khám phá Hải Nam sôi động.

Thứ nhất, một Hải Nam cởi mở: Trung tâm của Cảng Thương mại Tự do - Khu Thương mại Trung tâm của Tam Á là nơi đặt trụ sở của 32 công ty nằm trong danh sách Fortune 500 và đã thu hút 648 triệu USD vốn đầu tư nước ngoài chỉ riêng trong năm ngoái.

Thứ hai, một Hải Nam sinh thái: Chú trọng bảo vệ sinh thái biển, cứu hộ động vật biển.

Thứ ba, Hải Nam nhân văn: Khi bước vào những quán trà mái vòm ở làng Shamei, Quỳnh Hải, mọi người sẽ nghe thấy những vị khách sành trà trò chuyện bằng tiếng Mã Lai. Tại Nông trại Cà phê Hưng Long ở Vạn Ninh, hậu duệ của những Hoa kiều hồi hương vẫn gìn giữ kỹ thuật rang xay cà phê theo phong cách Đông Nam Á.

"Những khung cảnh đời thường này minh họa sống động sự gần gũi về địa lý và mối quan hệ chặt chẽ của Hải Nam với Đông Nam Á", bà Trương Huy nói.

Thứ tư, Hải Nam đổi mới: Tại thành phố khoa học và công nghệ Nhai Châu, Trung Quốc đang hợp tác với các nước ASEAN để nâng cao danh tiếng về đổi mới khoa học và công nghệ. Tại Nhà máy Cà phê M1 Vịnh Thạch Mỹ, chính sách thuế quan bằng 0 đang cho phép hạt cà phê từ khắp nơi trên thế giới đạt được "toàn cầu hóa ngay trên đầu lưỡi".

Tại Lăng Thủy, Khu Thí điểm Đổi mới Giáo dục Quốc tế Lệ An đã chào đón 26 trường đại học trong nước và quốc tế, với gần 5.000 sinh viên và giảng viên, trong đó có hơn 700 sinh viên quốc tế.