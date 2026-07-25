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Kinh tế

Giá dầu giảm, chứng khoán diễn biến trái chiều

Hồng Nhung

TPO - Giá vàng thế giới tăng nhẹ trong phiên giao dịch sáng 25/7 (giờ Việt Nam) khi giá dầu Brent rút khỏi mốc trên 100 USD/thùng. Trong khi đó, thị trường chứng khoán Mỹ và châu Âu diễn biến trái chiều khi nhà đầu tư tiếp tục theo dõi căng thẳng tại Trung Đông, triển vọng lạm phát và cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào tuần tới.

Phiên giao dịch sáng 25/7 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay tăng 0,1% lên 4.052,78 USD/ounce, sau khi giảm khoảng 2% trong phiên trước đó. Tính chung cả tuần, kim loại quý vẫn tăng 0,9% nhờ lực mua bắt đáy xuất hiện vào đầu tuần.

Trong khi đó, hợp đồng vàng tương lai của Mỹ giao tháng 8 tăng 0,5%, chốt phiên ở mức 4.070,80 USD/ounce.

Theo ông Tai Wong - nhà giao dịch kim loại độc lập, vàng và bạc đang dần thiết lập vùng giá hỗ trợ bất chấp lợi suất trái phiếu duy trì ở mức cao. Ông cho rằng nếu Fed tiếp tục giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp sắp tới, đây sẽ là yếu tố tích cực giúp giá vàng lấy lại đà tăng.

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Giá vàng thế giới tăng nhẹ. Ảnh: Reuters.

Tuy nhiên, kể từ khi xung đột giữa Mỹ và Iran bùng phát vào cuối tháng 2, giá vàng đã giảm khoảng 23%. Nguyên nhân là lo ngại chiến sự có thể đẩy lạm phát tăng cao, buộc Fed phải duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt lâu hơn. Dù vàng được xem là tài sản trú ẩn và phòng ngừa lạm phát, môi trường lãi suất cao thường làm giảm sức hấp dẫn của kim loại quý do không mang lại lợi suất.

Trên thị trường kim loại quý, giá bạc giao ngay tăng 0,8% lên 58,11 USD/ounce. Trong khi đó, giá bạch kim giảm 0,8% xuống 1.587,17 USD/ounce và palladium giảm 1,4% xuống còn 1.239,20 USD/ounce.

Ở thị trường tài chính, chứng khoán toàn cầu có diễn biến phân hóa khi giá dầu giảm trở lại nhưng lợi suất trái phiếu vẫn neo ở vùng cao nhất trong nhiều năm.

Tại Mỹ, chỉ số Dow Jones tăng 0,46%, trong khi S&P 500 gần như đi ngang và Nasdaq Composite giảm 0,64%. Cổ phiếu của nhà sản xuất chip Intel mất khoảng 8% dù doanh nghiệp công bố kết quả kinh doanh tích cực, phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư đối với nhóm công nghệ. Thị trường ngày càng lo ngại các khoản đầu tư khổng lồ vào trí tuệ nhân tạo (AI) vẫn chưa mang lại hiệu quả rõ rệt.

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Thị trường chứng khoán Mỹ và châu Âu diễn biến trái chiều. Ảnh: Reuters.

Tại châu Âu, chỉ số STOXX 600 tăng 0,8%, phục hồi sau phiên giảm hơn 1% trước đó và ghi nhận tuần tăng thứ hai liên tiếp.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu Brent giảm 3,91 USD, tương đương 3,88%, xuống còn 96,78 USD/thùng sau khi đóng cửa trên mốc 100 USD/thùng trong phiên trước (lần đầu tiên kể từ tháng 5).

Trong khi đó, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm nhẹ xuống 4,679%, còn lợi suất trái phiếu kỳ hạn 30 năm duy trì ở mức 5,163%, không xa mức cao nhất trong 19 năm là 5,201%.

Áp lực lạm phát tiếp tục gia tăng sau khi chính quyền Tổng thống Donald Trump công bố kế hoạch áp thuế cao hơn đối với hàng hóa nhập khẩu từ 60 đối tác thương mại. Diễn biến này khiến thị trường điều chỉnh kỳ vọng về chính sách tiền tệ của Fed.

Hồng Nhung
Reuters
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