Cựu CEO Techcombank vào Hội đồng quản trị Eximbank

TPO - Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường của Eximbank đã thông qua việc bầu bổ sung 5 thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2025-2030, trong đó có ông Nguyễn Lê Quốc Anh - cựu Tổng Giám đốc Techcombank. Đáng chú ý, nhiều thành viên HĐQT mới là người nước ngoài.

Ngày 24/7, Ngân hàng Eximbank (mã chứng khoán: EIB) tổ chức ĐHĐCĐ bất thường tại Hà Nội, với nội dung trọng tâm là miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT và ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội đã thông qua việc miễn nhiệm 3 thành viên HĐQT và bầu bổ sung 5 thành viên mới với tỷ lệ tán thành cao. Danh sách trúng cử gồm ông Nguyễn Lê Quốc Anh - cựu Tổng Giám đốc Techcombank - cùng các ông Michael Richard Harte, Chua Teck Huat Bill và hai bà Richa Goswami, Ooi Huey Tyng.

Trả lời cổ đông về việc chỉ bầu bổ sung 5 thay vì 6 thành viên HĐQT như kế hoạch, Chủ tịch HĐQT Eximbank Phạm Thị Huyền Trang cho biết, ngân hàng vẫn giữ mục tiêu xây dựng HĐQT gồm 7 thành viên, nhằm đáp ứng yêu cầu quản trị trong giai đoạn 2026-2030.

Theo bà Trang, tại thời điểm tổ chức đại hội, hồ sơ của 5 trong số 6 ứng viên đã hoàn tất đầy đủ điều kiện theo quy định để trình cổ đông xem xét. Đối với ứng viên còn lại, Eximbank sẽ tiếp tục hoàn thiện hồ sơ và thực hiện các thủ tục theo quy định của Ngân hàng Nhà nước trước khi trình cổ đông trong thời gian tới.

Lãnh đạo Eximbank nhấn mạnh, việc chưa bầu đủ số lượng thành viên HĐQT hoàn toàn do tiến độ hoàn thiện thủ tục, không làm thay đổi định hướng kiện toàn bộ máy quản trị của ngân hàng.Trước băn khoăn của cổ đông về việc thay đổi nhân sự cấp cao có thể ảnh hưởng đến chiến lược phát triển, Chủ tịch HĐQT Eximbank khẳng định đây là bước đi chủ động trong quá trình nâng cấp hệ thống quản trị doanh nghiệp, bảo đảm tính kế thừa và chuyển tiếp ổn định.

"Điều quan trọng nhất là chiến lược của Eximbank không thay đổi. Các định hướng trọng tâm như nâng cao năng lực quản trị, tăng cường quản trị rủi ro, thúc đẩy chuyển đổi số và nâng cao hiệu quả hoạt động vẫn được triển khai nhất quán theo lộ trình đã đề ra", bà Trang nhấn mạnh.

Theo lãnh đạo ngân hàng, sự phát triển bền vững của Eximbank phải dựa trên một hệ thống quản trị vững mạnh, không phụ thuộc vào bất kỳ cá nhân nào. Việc kiện toàn nhân sự lần này nhằm củng cố nền tảng quản trị để thực hiện các mục tiêu chiến lược trong giai đoạn 2026-2030.

Hiện cổ đông lớn nhất của Eximbank là Tập đoàn Gelex với tỷ lệ sở hữu 10%. Doanh nghiệp này xuất hiện trong danh sách cổ đông nắm trên 1% vốn điều lệ Eximbank từ tháng 7/2024.

Tại ĐHĐCĐ thường niên hồi tháng 4, Chủ tịch Gelex Nguyễn Văn Tuấn cho biết, tập đoàn xác định là nhà đầu tư chiến lược dài hạn tại Eximbank và mong muốn nâng tỷ lệ sở hữu nếu được cơ quan quản lý chấp thuận.

Về kết quả kinh doanh, ông Trần Tấn Lộc - Quyền Tổng Giám đốc Eximbank - cho biết, lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm đạt 730 tỷ đồng, hoàn thành khoảng 41% kế hoạch năm. Huy động vốn đạt 192.600 tỷ đồng, dư nợ cho vay vượt 200.000 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu ở mức 2,88%, vẫn nằm dưới ngưỡng 3% theo kế hoạch.

Theo ông Lộc, Eximbank hiện không gặp áp lực về thanh khoản. Đến ngày 30/6, hệ số an toàn vốn (CAR) đạt 12,5%, cao hơn đáng kể so với mức tối thiểu 8% theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Ngoài ra, khả năng chi trả trong 30 ngày đạt trên 80%, vượt yêu cầu tối thiểu 50%, trong khi tỷ lệ dư nợ cho vay trên tổng nguồn vốn huy động (LDR) khoảng 83%, thấp hơn giới hạn 85%.