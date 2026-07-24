Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Cựu CEO Techcombank vào Hội đồng quản trị Eximbank

Ngọc Mai

TPO - Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường của Eximbank đã thông qua việc bầu bổ sung 5 thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2025-2030, trong đó có ông Nguyễn Lê Quốc Anh - cựu Tổng Giám đốc Techcombank. Đáng chú ý, nhiều thành viên HĐQT mới là người nước ngoài.

Ngày 24/7, Ngân hàng Eximbank (mã chứng khoán: EIB) tổ chức ĐHĐCĐ bất thường tại Hà Nội, với nội dung trọng tâm là miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT và ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội đã thông qua việc miễn nhiệm 3 thành viên HĐQT và bầu bổ sung 5 thành viên mới với tỷ lệ tán thành cao. Danh sách trúng cử gồm ông Nguyễn Lê Quốc Anh - cựu Tổng Giám đốc Techcombank - cùng các ông Michael Richard Harte, Chua Teck Huat Bill và hai bà Richa Goswami, Ooi Huey Tyng.

Trả lời cổ đông về việc chỉ bầu bổ sung 5 thay vì 6 thành viên HĐQT như kế hoạch, Chủ tịch HĐQT Eximbank Phạm Thị Huyền Trang cho biết, ngân hàng vẫn giữ mục tiêu xây dựng HĐQT gồm 7 thành viên, nhằm đáp ứng yêu cầu quản trị trong giai đoạn 2026-2030.

Theo bà Trang, tại thời điểm tổ chức đại hội, hồ sơ của 5 trong số 6 ứng viên đã hoàn tất đầy đủ điều kiện theo quy định để trình cổ đông xem xét. Đối với ứng viên còn lại, Eximbank sẽ tiếp tục hoàn thiện hồ sơ và thực hiện các thủ tục theo quy định của Ngân hàng Nhà nước trước khi trình cổ đông trong thời gian tới.

Lãnh đạo Eximbank nhấn mạnh, việc chưa bầu đủ số lượng thành viên HĐQT hoàn toàn do tiến độ hoàn thiện thủ tục, không làm thay đổi định hướng kiện toàn bộ máy quản trị của ngân hàng.Trước băn khoăn của cổ đông về việc thay đổi nhân sự cấp cao có thể ảnh hưởng đến chiến lược phát triển, Chủ tịch HĐQT Eximbank khẳng định đây là bước đi chủ động trong quá trình nâng cấp hệ thống quản trị doanh nghiệp, bảo đảm tính kế thừa và chuyển tiếp ổn định.

"Điều quan trọng nhất là chiến lược của Eximbank không thay đổi. Các định hướng trọng tâm như nâng cao năng lực quản trị, tăng cường quản trị rủi ro, thúc đẩy chuyển đổi số và nâng cao hiệu quả hoạt động vẫn được triển khai nhất quán theo lộ trình đã đề ra", bà Trang nhấn mạnh.

Theo lãnh đạo ngân hàng, sự phát triển bền vững của Eximbank phải dựa trên một hệ thống quản trị vững mạnh, không phụ thuộc vào bất kỳ cá nhân nào. Việc kiện toàn nhân sự lần này nhằm củng cố nền tảng quản trị để thực hiện các mục tiêu chiến lược trong giai đoạn 2026-2030.

Hiện cổ đông lớn nhất của Eximbank là Tập đoàn Gelex với tỷ lệ sở hữu 10%. Doanh nghiệp này xuất hiện trong danh sách cổ đông nắm trên 1% vốn điều lệ Eximbank từ tháng 7/2024.

Tại ĐHĐCĐ thường niên hồi tháng 4, Chủ tịch Gelex Nguyễn Văn Tuấn cho biết, tập đoàn xác định là nhà đầu tư chiến lược dài hạn tại Eximbank và mong muốn nâng tỷ lệ sở hữu nếu được cơ quan quản lý chấp thuận.

Về kết quả kinh doanh, ông Trần Tấn Lộc - Quyền Tổng Giám đốc Eximbank - cho biết, lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm đạt 730 tỷ đồng, hoàn thành khoảng 41% kế hoạch năm. Huy động vốn đạt 192.600 tỷ đồng, dư nợ cho vay vượt 200.000 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu ở mức 2,88%, vẫn nằm dưới ngưỡng 3% theo kế hoạch.

Theo ông Lộc, Eximbank hiện không gặp áp lực về thanh khoản. Đến ngày 30/6, hệ số an toàn vốn (CAR) đạt 12,5%, cao hơn đáng kể so với mức tối thiểu 8% theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Ngoài ra, khả năng chi trả trong 30 ngày đạt trên 80%, vượt yêu cầu tối thiểu 50%, trong khi tỷ lệ dư nợ cho vay trên tổng nguồn vốn huy động (LDR) khoảng 83%, thấp hơn giới hạn 85%.

Ngọc Mai
#Eximbank #HĐQT #Techcombank #người nước ngoài #chiến lược #đầu tư #quản trị

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe