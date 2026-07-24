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Giá cổ phiếu PNJ chia đôi, xuất hiện dòng tiền 'giải cứu'

Việt Linh

TPO - Chỉ tính từ đầu tháng 7 - thời điểm bắt đầu “sóng gió” với PNJ sau khi Giám đốc Công ty giám định PNJ (Công ty P-Lab) bị bắt trong vụ buôn lậu kim cương, cổ phiếu doanh nghiệp đã giảm 50%. Kết thúc phiên hôm nay (24/7), PNJ giảm sàn xuống 30.750 đồng/đơn vị.

Áp lực bán tháo với PNJ vẫn chưa dừng lại, còn hơn 423.000 cổ phiếu dư bán sàn. Tuy nhiên, thanh khoản cũng tăng vọt lên hơn 41,3 triệu đơn vị, tương đương giá trị hơn 1.270 tỷ đồng. Đây là mức thanh khoản cao nhất trong tháng 7, kể từ thời điểm doanh nghiệp vướng bê bối. Dòng tiền “giải cứu” PNJ đã xuất hiện, nhưng chưa đủ cân lại áp lực bán. Dù vậy, PNJ vẫn là cổ phiếu có giá trị giao dịch cao nhất hôm nay.

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Cổ phiếu PNJ đã giảm 50% sau bê bối kim cương.

PNJ vừa công bố báo cáo về việc thay đổi tỷ lệ sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn. Trong phiên giao dịch ngày 16/7, nhóm quỹ Dragon Capital đã bán ra tổng cộng hơn 2,5 triệu cổ phiếu PNJ.

Với mức giá đóng cửa 40.900 đồng/cổ phiếu trong phiên giao dịch, ước tính Dragon Capital đã thu về khoảng 102 tỷ đồng từ đợt thoái vốn này.

Cụ thể, quỹ Vietnam Enterprise Investments Limited (VEIL) bán nhiều nhất với 1,38 triệu cổ phiếu, tiếp theo là Norges Bank bán 600.000 cổ phiếu và DC Developing Markets Strategies Public Limited Company bán 300.000 cổ phiếu. Hai quỹ Amersham Industries Limited và Gates Foundation Trust cũng lần lượt giảm sở hữu hơn 100.000 cổ phiếu.

Sau giao dịch, Gates Foundation Trust không còn nắm giữ cổ phiếu PNJ. Trước đó, vào tháng 3/2026, quỹ này từng sở hữu hơn 830.000 cổ phiếu PNJ.

Tổng lượng cổ phiếu PNJ do nhóm Dragon Capital nắm giữ giảm từ khoảng 25,84 triệu đơn vị xuống còn hơn 23,33 triệu đơn vị, tương ứng tỷ lệ sở hữu giảm từ 5,05% xuống 4,5597% vốn điều lệ. Việc tỷ lệ nắm giữ giảm xuống dưới ngưỡng 5% cũng đồng nghĩa Dragon Capital không còn là cổ đông lớn của PNJ.

Ở chiều ngược lại, ông Cao Ngọc Duy - em trai Chủ tịch HĐQT PNJ - mua thành công toàn bộ 300.000 cổ phiếu PNJ đã đăng ký, trong thời gian từ ngày 10/7 đến ngày 22/7. Toàn bộ số cổ phiếu trên được giao dịch theo phương thức khớp lệnh. Sau khi hoàn tất giao dịch, ông Duy nâng tỷ lệ nắm giữ lên 2,7% tại PNJ.

“Sóng gió” với PNJ bắt đầu từ thời điểm 2/7, khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, vừa triệt phá thành công đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia do người nước ngoài điều hành, tiến hành khởi tố 22 bị can.

Đáng chú ý, trong số các đối tượng bị bắt giữ vì liên quan đường dây này có ông Đặng Ngọc Thảo (SN 1974, trú phường Bình Thạnh, TP.HCM), nguyên Tổng Giám đốc Công ty P-Lab (tên cũ là PNJ-Lab). P-Lab là công ty con của Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ), hoạt động độc lập và chuyên cung cấp dịch vụ kiểm định vàng, hợp kim và đá quý.

Đến nay, PNJ đang đối mặt áp lực từ lượng khách hàng đến bán lại kim cương tăng đột biến. Doanh nghiệp thông báo giới hạn thời gian giao dịch mỗi ngày, thanh toán trong 120 ngày.

Việt Linh
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