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Kinh tế

Cathay United Bank – chi nhánh TP.HCM thắng giải 'Khoản vay hợp vốn của năm' tại Asian Banking & Finance Awards 2026

P.V

Ngân hàng Cathay United Bank – chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (CUBHCM) vừa được vinh danh với giải thưởng “Khoản vay hợp vốn của năm – thị trường Việt Nam” tại Asian Banking & Finance’s Corporate & Investment Banking Awards 2026, ghi dấu năng lực nổi bật trong lĩnh vực tài trợ hợp vốn và tài chính bền vững.

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Ông Lin Keng Yang - Tổng Giám đốc Ngân hàng Cathay United Bank – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh

Giải thưởng được trao cho thương vụ khoản vay hợp vốn bền vững dành cho Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), trong đó CUBHCM đảm nhiệm vai trò Đơn vị Thu xếp chính được chỉ định, Bảo lãnh phát hành và Điều phối sổ lệnh (MLAUB). Ban đầu có quy mô 1 tỷ USD, khoản vay sau đó được nâng lên 1,563 tỷ USD (hơn 41 nghìn tỷ đồng) nhờ nhu cầu đăng ký vượt hơn 50%, trở thành khoản vay hợp vốn lớn nhất cùng loại tại Việt Nam đến nay.

Nguồn vốn huy động sẽ được sử dụng để tài trợ các dự án xanh, hỗ trợ doanh nghiệp do phụ nữ lãnh đạo và thúc đẩy các hoạt động kinh doanh tạo tác động tích cực cho xã hội, góp phần thúc đẩy tài chính bền vững tại Việt Nam.

Hoạt động tại Việt Nam hơn 20 năm, Cathay United Bank – chi nhánh TP.HCM không ngừng mở rộng vai trò trong các giao dịch tài chính quy mô lớn. Năm 2025, ngân hàng đứng số 1 Việt Nam trên bảng xếp hạng các tổ chức điều phối khoản vay hợp vốn (bookrunner league table) ở tất cả loại tiền tệ và tham gia hơn một nửa số giao dịch vay hợp vốn trên thị trường, tiếp tục khẳng định vị thế và uy tín trong lĩnh vực ngân hàng doanh nghiệp và đầu tư.

P.V
#Cathay United Bank

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