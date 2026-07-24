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Kinh tế

Giá vàng thế giới đồng loạt lao dốc

Hồng Nhung

TPO - Giá vàng thế giới đồng loạt giảm mạnh trong phiên giao dịch sáng 24/7 (giờ Việt Nam) sau khi căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục đẩy giá năng lượng tăng cao, làm gia tăng lo ngại lạm phát và củng cố kỳ vọng các ngân hàng trung ương sẽ duy trì chính sách lãi suất cao trong thời gian dài.

Cụ thể, giá vàng giao ngay giảm 2,1%, xuống còn 4.043,14 USD/ounce, đánh mất toàn bộ mức tăng của phiên trước sau khi vừa chạm đỉnh cao nhất trong hai tuần. Hợp đồng vàng tương lai của Mỹ giao tháng 8 cũng giảm khoảng 2,5%, xuống 4.050,20 USD/ounce.

Theo giới phân tích, áp lực bán xuất hiện khi thị trường chuyển sự chú ý sang diễn biến leo thang tại Trung Đông. Giá dầu tăng mạnh làm dấy lên lo ngại lạm phát có thể nóng trở lại, qua đó khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và các ngân hàng trung ương lớn có thể tiếp tục duy trì lãi suất ở mức cao hoặc thậm chí nâng lãi suất thêm.

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Giá vàng thế giới đồng loạt giảm mạnh trong phiên giao dịch sáng 24/7 (giờ Việt Nam). Ảnh: Reuters.

Bên cạnh đó, đồng USD tăng 0,3% và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm vọt lên mức cao nhất trong hơn một năm cũng gây thêm sức ép lên kim loại quý. Đồng bạc xanh mạnh lên khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với người mua nắm giữ các đồng tiền khác, trong khi môi trường lãi suất cao làm giảm sức hấp dẫn của vàng - loại tài sản không mang lại lợi suất.

Không chỉ vàng, nhiều kim loại quý khác cũng chịu áp lực bán mạnh. Giá bạc giao ngay giảm 3,8% xuống còn 57,44 USD/ounce; bạch kim mất 3,3%, còn 1.590,58 USD/ounce; và palladium giảm 2,7%, xuống 1.256,50 USD/ounce.

Ở chiều ngược lại, thị trường năng lượng tiếp tục được hỗ trợ bởi những lo ngại về nguồn cung.

Trong phiên giao dịch sáng 24/7 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent giảm nhẹ 0,72%, xuống 99,97 USD/thùng; còn dầu WTI giảm 0,76%, xuống 91,49 USD/thùng. Tuy nhiên, tính chung cả tuần, dầu Brent vẫn đang hướng tới mức tăng khoảng 13,5%, còn WTI tăng khoảng 10,9%.

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Giá dầu dù điều chỉnh nhẹ trong phiên cuối tuần vẫn đang trên đà ghi nhận mức tăng mạnh nhất trong nhiều tháng. Ảnh: Reuters.

Động lực chính thúc đẩy giá dầu là các cuộc tấn công nhằm vào tàu chở dầu trên Biển Đỏ do lực lượng Houthi thực hiện, làm dấy lên lo ngại một tuyến hàng hải chiến lược khác có thể bị gián đoạn. Đồng thời, Kazakhstan cũng buộc phải tạm thời cắt giảm sản lượng dầu sau khi tuyến xuất khẩu chủ lực của nước này phải ngừng hoạt động.

Trong phiên giao dịch ngày 23/7, giá dầu Brent tăng tới 7%, lần đầu tiên kể từ tháng 5 đóng cửa trên mốc 100 USD/thùng, trong khi dầu WTI tăng 6,2%. Diễn biến này xảy ra sau khi lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn tuyên bố đã tấn công hai tàu chở dầu của Saudi Arabia trên Biển Đỏ, làm gia tăng lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Hồng Nhung
Reuters
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