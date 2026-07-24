Ninh Bình tháo ‘điểm nghẽn’, cùng doanh nghiệp tận dụng cơ hội bứt phá

Tỉnh Ninh Bình đang tập trung nhận diện các điểm nghẽn, cam kết đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường đối thoại, lắng nghe, tiếp thu các kiến nghị và tạo môi trường bình đẳng, lành mạnh để doanh nghiệp phát triển, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng hai chữ số của địa phương.

Tổ chức lại không gian phát triển

Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam vừa phối hợp với UBND tỉnh Ninh Bình và Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Ninh Bình tổ chức Vòng đối thoại địa phương - Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2026 (VPSF 2026) - Phiên đối thoại tỉnh Ninh Bình.

Tại diễn đàn, ông Nguyễn Như Kiên - Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam nhận định, Ninh Bình đang đứng trước cơ hội phát triển đặc biệt khi không gian kinh tế được mở rộng, đồng thời hội tụ nhiều lợi thế về công nghiệp, du lịch, logistics và nông nghiệp chất lượng cao.

Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam Nguyễn Như Kiên phát biểu tại chương trình.

Tuy nhiên, không gian lớn hơn chỉ tạo ra sức mạnh khi các nguồn lực được kết nối thành chuỗi giá trị thống nhất, trong đó doanh nghiệp tư nhân địa phương được tham gia, trưởng thành và thụ hưởng thành quả phát triển.

Anh Kiên gợi mở ba chuyển dịch: từ mở rộng sang tổ chức lại không gian phát triển; từ thu hút doanh nghiệp lớn sang đồng thời “làm lớn” doanh nghiệp địa phương; và từ hỗ trợ doanh nghiệp theo từng vụ việc sang hợp tác, đồng kiến tạo chính sách, cùng xác định vấn đề, thiết kế giải pháp và theo dõi kết quả thực hiện.

Còn TS Cấn Văn Lực -chuyên gia kinh tế, cho rằng Ninh Bình có quy mô kinh tế thuộc nhóm dẫn đầu, tốc độ tăng trưởng 6 tháng đầu năm 2026 đạt mức cao. Tuy nhiên, tỉnh vẫn còn dư địa lớn về nâng cao thu nhập bình quân đầu người, gia tăng tỷ trọng dịch vụ, mở rộng đầu tư tư nhân và FDI, phát triển số lượng và chất lượng doanh nghiệp, hoàn thiện hạ tầng kết nối nội tỉnh, logistics và cân bằng giữa đô thị hóa với bảo tồn di sản.

﻿ ﻿ Các đại biểu trao đổi tại diễn đàn.

TS Lực khuyến nghị tỉnh tập trung tích hợp quy hoạch và tổ chức lại không gian phát triển; đột phá hạ tầng giao thông, logistics; cơ cấu lại công nghiệp theo hướng xanh, sinh thái; phát huy kinh tế biển; phát triển giáo dục, y tế, khoa học - công nghệ.

Bên cạnh đó, tỉnh cần hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh và từng bước xác lập mô hình tăng trưởng mới dựa trên năng suất, đổi mới sáng tạo và chất lượng thể chế.

Tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn

Tại diễn đàn, ông Lê Minh Tuấn - Chủ tịch HĐQT Công ty CP RoboMinh, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Ninh Bình, đã chỉ ra những rào cản về liên kết chuỗi cung ứng FDI như: sự lệch pha về tiêu chuẩn, thiếu thông tin và niềm tin giữa doanh nghiệp FDI với doanh nghiệp nội địa, hạn chế về quản trị, công nghệ, chuyển đổi số và ngoại ngữ.

Ông Tuấn đề xuất cần chuẩn hóa chất lượng, thúc đẩy liên kết theo nhóm ngành, ứng dụng công nghệ và AI trong quản trị, tăng cường đào tạo và chuyển giao từ doanh nghiệp FDI.

Ông Tuấn cũng kiến nghị tỉnh thu hút FDI có chọn lọc gắn với cam kết nội địa hóa, hỗ trợ tín dụng đổi mới công nghệ, phát triển cụm công nghiệp hỗ trợ và xây dựng trung tâm kết nối cung - cầu, bản đồ năng lực cung ứng của doanh nghiệp địa phương.

Các doanh nghiệp kiến nghị, trao đổi tại diễn đàn.

Bên cạnh đó, tại diễn đàn đại diện doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ và hộ kinh doanh chuyển đổi, đề nghị nghiên cứu cơ chế phù hợp đối với các sai phạm hành chính về thuế, hóa đơn, chứng từ, sổ sách kế toán phát sinh trong giai đoạn trước, theo tinh thần phân biệt rõ lỗi thủ tục, thiếu hiểu biết với hành vi cố ý gian lận; đồng thời tăng cường hướng dẫn, cảnh báo sớm để doanh nghiệp chủ động khắc phục.

Về nội dung này, các chuyên gia đề nghị cơ quan quản lý phổ biến rõ quy định về nguyên tắc không hồi tố, tăng hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, ứng dụng công nghệ và trợ lý AI để tóm tắt, cập nhật kịp thời các quy định mới, giảm tình trạng doanh nghiệp bị quá tải trước số lượng lớn văn bản pháp luật.

Tiến sĩ Cấn Văn Lực đề xuất thành lập Tổ công tác hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi lên doanh nghiệp với sự tham gia của cơ quan tài chính, thuế, ngân hàng, công nghệ và chuyên gia quản trị. Đại diện Sở Tài chính đánh giá đây là đề xuất thiết thực, có thể triển khai; đồng thời cho biết tỉnh đang đối mặt với yêu cầu nâng cả số lượng lẫn sức khỏe doanh nghiệp khi phần lớn doanh nghiệp trên địa bàn có quy mô nhỏ và siêu nhỏ.

Đồng hành, tận dụng cơ hội bứt phá

Chia sẻ trong phiên đối thoại mở với chủ đề “Ninh Bình mới - Không gian đầu tư - Cơ chế dẫn dắt - Doanh nghiệp hành động” tại diễn đàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Đặng Thanh Sơn cho biết, tỉnh xác định ba lĩnh vực vừa là điểm nghẽn, vừa là dư địa bứt phá.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Đặng Thanh Sơn phát biểu tại chương trình.

Thứ nhất là nâng cao năng lực doanh nghiệp địa phương để tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng của cộng đồng FDI đã hiện diện trên địa bàn. Thứ hai là phát triển du lịch, dịch vụ theo hướng tăng thời gian lưu trú, mức chi tiêu của du khách, mở rộng dịch vụ mua sắm, giải trí, nghỉ dưỡng và đưa các sản phẩm OCOP đến gần hơn với thị trường.

Thứ ba là phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, trong đó doanh nghiệp là trung tâm; từng bước hình thành các hệ sinh thái chuyên ngành về AI, bán dẫn, robot; di sản và du lịch; khoa học sự sống và dược liệu, gắn với lợi thế của từng khu vực trong không gian phát triển mới.

Trước các phản ánh về thủ tục liên ngành, tiếp cận tín dụng và kết nối FDI, lãnh đạo UBND tỉnh thẳng thắn thừa nhận một số khó khăn, vướng mắc còn tồn tại và khẳng định nguyên tắc “một việc - một đầu mối chủ trì, chịu trách nhiệm”.

Phiên đối thoại mở với chủ đề “Ninh Bình mới - Không gian đầu tư - Cơ chế dẫn dắt - Doanh nghiệp hành động” diễn ra thẳng thắn, sôi nổi.

Tỉnh đang thí điểm Trung tâm Điều hành thông minh (IOC), theo dõi thời gian thực tiến độ giải quyết thủ tục hành chính, giải ngân đầu tư công, giải phóng mặt bằng, thu ngân sách và các chỉ số điều hành, qua đó tăng tính công khai, minh bạch và kịp thời nhận diện điểm nghẽn.

Tỉnh Ninh Bình cũng sẽ nghiên cứu mở rộng thành phần các chương trình Cà phê Doanh nhân, tăng sự tham gia của hiệp hội và doanh nghiệp FDI; đồng thời giao đầu mối xây dựng cơ sở dữ liệu về năng lực, chất lượng, tài chính và quy trình của doanh nghiệp địa phương để hỗ trợ kết nối cung - cầu với các tập đoàn, nhà đầu tư nước ngoài.