Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Ninh Bình tháo ‘điểm nghẽn’, cùng doanh nghiệp tận dụng cơ hội bứt phá

Bình Phương

Tỉnh Ninh Bình đang tập trung nhận diện các điểm nghẽn, cam kết đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường đối thoại, lắng nghe, tiếp thu các kiến nghị và tạo môi trường bình đẳng, lành mạnh để doanh nghiệp phát triển, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng hai chữ số của địa phương.

Tổ chức lại không gian phát triển

Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam vừa phối hợp với UBND tỉnh Ninh Bình và Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Ninh Bình tổ chức Vòng đối thoại địa phương - Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2026 (VPSF 2026) - Phiên đối thoại tỉnh Ninh Bình.

Tại diễn đàn, ông Nguyễn Như Kiên - Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam nhận định, Ninh Bình đang đứng trước cơ hội phát triển đặc biệt khi không gian kinh tế được mở rộng, đồng thời hội tụ nhiều lợi thế về công nghiệp, du lịch, logistics và nông nghiệp chất lượng cao.

1-17.jpg
Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam Nguyễn Như Kiên phát biểu tại chương trình.

Tuy nhiên, không gian lớn hơn chỉ tạo ra sức mạnh khi các nguồn lực được kết nối thành chuỗi giá trị thống nhất, trong đó doanh nghiệp tư nhân địa phương được tham gia, trưởng thành và thụ hưởng thành quả phát triển.

Anh Kiên gợi mở ba chuyển dịch: từ mở rộng sang tổ chức lại không gian phát triển; từ thu hút doanh nghiệp lớn sang đồng thời “làm lớn” doanh nghiệp địa phương; và từ hỗ trợ doanh nghiệp theo từng vụ việc sang hợp tác, đồng kiến tạo chính sách, cùng xác định vấn đề, thiết kế giải pháp và theo dõi kết quả thực hiện.

Còn TS Cấn Văn Lực -chuyên gia kinh tế, cho rằng Ninh Bình có quy mô kinh tế thuộc nhóm dẫn đầu, tốc độ tăng trưởng 6 tháng đầu năm 2026 đạt mức cao. Tuy nhiên, tỉnh vẫn còn dư địa lớn về nâng cao thu nhập bình quân đầu người, gia tăng tỷ trọng dịch vụ, mở rộng đầu tư tư nhân và FDI, phát triển số lượng và chất lượng doanh nghiệp, hoàn thiện hạ tầng kết nối nội tỉnh, logistics và cân bằng giữa đô thị hóa với bảo tồn di sản.

1-15.jpg﻿
﻿1-11.jpg
1-16.jpg
Các đại biểu trao đổi tại diễn đàn.

TS Lực khuyến nghị tỉnh tập trung tích hợp quy hoạch và tổ chức lại không gian phát triển; đột phá hạ tầng giao thông, logistics; cơ cấu lại công nghiệp theo hướng xanh, sinh thái; phát huy kinh tế biển; phát triển giáo dục, y tế, khoa học - công nghệ.

Bên cạnh đó, tỉnh cần hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh và từng bước xác lập mô hình tăng trưởng mới dựa trên năng suất, đổi mới sáng tạo và chất lượng thể chế.

Tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn

Tại diễn đàn, ông Lê Minh Tuấn - Chủ tịch HĐQT Công ty CP RoboMinh, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Ninh Bình, đã chỉ ra những rào cản về liên kết chuỗi cung ứng FDI như: sự lệch pha về tiêu chuẩn, thiếu thông tin và niềm tin giữa doanh nghiệp FDI với doanh nghiệp nội địa, hạn chế về quản trị, công nghệ, chuyển đổi số và ngoại ngữ.

Ông Tuấn đề xuất cần chuẩn hóa chất lượng, thúc đẩy liên kết theo nhóm ngành, ứng dụng công nghệ và AI trong quản trị, tăng cường đào tạo và chuyển giao từ doanh nghiệp FDI.

Ông Tuấn cũng kiến nghị tỉnh thu hút FDI có chọn lọc gắn với cam kết nội địa hóa, hỗ trợ tín dụng đổi mới công nghệ, phát triển cụm công nghiệp hỗ trợ và xây dựng trung tâm kết nối cung - cầu, bản đồ năng lực cung ứng của doanh nghiệp địa phương.

1-7.jpg
1-8.jpg
1-9.jpg
1-10.jpg
Các doanh nghiệp kiến nghị, trao đổi tại diễn đàn.

Bên cạnh đó, tại diễn đàn đại diện doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ và hộ kinh doanh chuyển đổi, đề nghị nghiên cứu cơ chế phù hợp đối với các sai phạm hành chính về thuế, hóa đơn, chứng từ, sổ sách kế toán phát sinh trong giai đoạn trước, theo tinh thần phân biệt rõ lỗi thủ tục, thiếu hiểu biết với hành vi cố ý gian lận; đồng thời tăng cường hướng dẫn, cảnh báo sớm để doanh nghiệp chủ động khắc phục.

Về nội dung này, các chuyên gia đề nghị cơ quan quản lý phổ biến rõ quy định về nguyên tắc không hồi tố, tăng hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, ứng dụng công nghệ và trợ lý AI để tóm tắt, cập nhật kịp thời các quy định mới, giảm tình trạng doanh nghiệp bị quá tải trước số lượng lớn văn bản pháp luật.

Tiến sĩ Cấn Văn Lực đề xuất thành lập Tổ công tác hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi lên doanh nghiệp với sự tham gia của cơ quan tài chính, thuế, ngân hàng, công nghệ và chuyên gia quản trị. Đại diện Sở Tài chính đánh giá đây là đề xuất thiết thực, có thể triển khai; đồng thời cho biết tỉnh đang đối mặt với yêu cầu nâng cả số lượng lẫn sức khỏe doanh nghiệp khi phần lớn doanh nghiệp trên địa bàn có quy mô nhỏ và siêu nhỏ.

Đồng hành, tận dụng cơ hội bứt phá

Chia sẻ trong phiên đối thoại mở với chủ đề “Ninh Bình mới - Không gian đầu tư - Cơ chế dẫn dắt - Doanh nghiệp hành động” tại diễn đàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Đặng Thanh Sơn cho biết, tỉnh xác định ba lĩnh vực vừa là điểm nghẽn, vừa là dư địa bứt phá.

1-2.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Đặng Thanh Sơn phát biểu tại chương trình.

Thứ nhất là nâng cao năng lực doanh nghiệp địa phương để tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng của cộng đồng FDI đã hiện diện trên địa bàn. Thứ hai là phát triển du lịch, dịch vụ theo hướng tăng thời gian lưu trú, mức chi tiêu của du khách, mở rộng dịch vụ mua sắm, giải trí, nghỉ dưỡng và đưa các sản phẩm OCOP đến gần hơn với thị trường.

Thứ ba là phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, trong đó doanh nghiệp là trung tâm; từng bước hình thành các hệ sinh thái chuyên ngành về AI, bán dẫn, robot; di sản và du lịch; khoa học sự sống và dược liệu, gắn với lợi thế của từng khu vực trong không gian phát triển mới.

Trước các phản ánh về thủ tục liên ngành, tiếp cận tín dụng và kết nối FDI, lãnh đạo UBND tỉnh thẳng thắn thừa nhận một số khó khăn, vướng mắc còn tồn tại và khẳng định nguyên tắc “một việc - một đầu mối chủ trì, chịu trách nhiệm”.

1-3.jpg
Phiên đối thoại mở với chủ đề “Ninh Bình mới - Không gian đầu tư - Cơ chế dẫn dắt - Doanh nghiệp hành động” diễn ra thẳng thắn, sôi nổi.

Tỉnh đang thí điểm Trung tâm Điều hành thông minh (IOC), theo dõi thời gian thực tiến độ giải quyết thủ tục hành chính, giải ngân đầu tư công, giải phóng mặt bằng, thu ngân sách và các chỉ số điều hành, qua đó tăng tính công khai, minh bạch và kịp thời nhận diện điểm nghẽn.

Tỉnh Ninh Bình cũng sẽ nghiên cứu mở rộng thành phần các chương trình Cà phê Doanh nhân, tăng sự tham gia của hiệp hội và doanh nghiệp FDI; đồng thời giao đầu mối xây dựng cơ sở dữ liệu về năng lực, chất lượng, tài chính và quy trình của doanh nghiệp địa phương để hỗ trợ kết nối cung - cầu với các tập đoàn, nhà đầu tư nước ngoài.

1-6.jpg
Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Ninh Bình Nguyễn Đức Cường phát biểu tại diễn đàn.

Tại diễn đàn, Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Ninh Bình Nguyễn Đức Cường nhấn mạnh, cộng đồng doanh nghiệp kỳ vọng ba chuyển biến nền tảng: một thể chế minh bạch, ổn định, nhất quán; một nền hành chính phục vụ, giải quyết công việc đúng hạn, đúng trách nhiệm; và một hệ sinh thái kinh doanh hiện đại, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và liên kết chuỗi giá trị. Đồng thời, doanh nghiệp phải chủ động đổi mới, chuyển từ cạnh tranh bằng chi phí sang cạnh tranh bằng chất lượng, công nghệ và quản trị; từ phát triển đơn lẻ sang hợp tác để cùng phát triển.

Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Ninh Bình cam kết tiếp tục làm cầu nối giữa doanh nghiệp với chính quyền, phản ánh trung thực tiếng nói của cộng đồng doanh nghiệp, thúc đẩy kết nối, nâng cao năng lực quản trị, lan tỏa đạo đức kinh doanh, trách nhiệm xã hội và tinh thần đổi mới sáng tạo.

Bình Phương
#Phát triển kinh tế Ninh Bình #Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ #Thúc đẩy liên kết chuỗi cung ứng FDI #Phát triển du lịch và dịch vụ #Xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo #Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2026 #VPSF 2026 #Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe