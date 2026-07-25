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Giá vàng vọt tăng, chênh lệch mua vào - bán ra rất lớn

Ngọc Mai

TPO - Sáng nay (25/7), giá vàng miếng SJC quay đầu tăng trở lại. Theo đó, vàng miếng SJC lên mốc 141,5 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua vào - bán ra vẫn cao ở mức 4 triệu đồng/lượng gây rủi ro cho người mua ngắn hạn.

Vào lúc 9h, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 137,5 - 141,5 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 3,5 triệu đồng/lượng mua vào và 2,5 triệu đồng/lượng bán ra so với sáng qua. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Cùng xu hướng, Tập đoàn DOJI, Phú Quý, Công ty PNJ… cũng đồng loạt tăng giá vàng miếng SJC lên mức 141,5 triệu đồng/lượng.

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Giá vàng miếng SJC tăng trở lại sau 2 ngày giảm mạnh.

Đáng chú ý, đợt phục hồi này diễn ra sau khi giá vàng miếng SJC vừa trải qua hai phiên giảm rất mạnh, với tổng mức giảm lên tới 10 triệu đồng/lượng. Trong các phiên giảm trước, giá vàng trong nước có thời điểm đi ngược xu hướng tăng của giá vàng thế giới.

Diễn biến bất thường này xuất hiện trong bối cảnh thị trường chịu tác động từ những thông tin liên quan đến vụ án buôn lậu kim cương đang được cơ quan chức năng điều tra, trong đó có liên quan đến Công ty SJC. Tâm lý thận trọng của nhà đầu tư cùng áp lực điều chỉnh từ các doanh nghiệp kinh doanh vàng đã khiến giá vàng trong nước biến động mạnh hơn so với thị trường quốc tế.

Giá vàng nhẫn các thương hiệu tăng giảm khác nhau. Theo đó, vàng nhẫn DOJI niêm yết 138,8 - 142,5 triệu đồng/lượng, giảm 1 triệu đồng/lượng so với sáng qua. Vàng nhẫn Phú Quý có giá 137,5 - 141,5 triệu đồng/lượng, tăng 1,5 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn SJC giao dịch quanh mức 137 - 141 triệu đồng/lượng…

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết 4.052 USD/ounce, tăng 5 USD so với sáng qua. Giá vàng thế giới tương đương khoảng 129,5 triệu đồng/lượng.

Ở thị trường ngoại hối, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.283 đồng/USD, giữ nguyên so với phiên trước. Tại Vietcombank, giá USD được niêm yết ở mức 26.130 - 26.510 đồng/USD (mua vào - bán ra).

Trên thị trường tự do, đồng USD được giao dịch quanh mức 26.330 - 26.360 đồng/USD (mua - bán).

Ngọc Mai
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