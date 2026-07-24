Tập đoàn PC1 có nữ chủ tịch 27 tuổi

TPO - Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Tập đoàn PC1 vừa bầu bà Trịnh Khánh Linh (27 tuổi), giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030. Việc kiện toàn nhân sự diễn ra hơn hai tháng sau khi cựu Chủ tịch HĐQT công ty này - ông Trịnh Văn Tuấn, cùng nhiều lãnh đạo doanh nghiệp bị khởi tố, bắt tạm giam.

Tập đoàn PC1 cho biết, ngày 24/7 doanh nghiệp đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026, nhằm kiện toàn bộ máy quản trị sau biến động nhân sự cấp cao.

Đại hội đã bầu bổ sung bốn thành viên hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2025-2030 gồm: Bà Trịnh Khánh Linh, ông Trịnh Tiến Dũng, bà Vũ Thị Minh Nhật và ông Lê Thành Lương. Ngay sau đại hội, HĐQT thống nhất bầu bà Trịnh Khánh Linh (sinh năm 1999, 27 tuổi) giữ chức Chủ tịch HĐQT.

Bà Trịnh Khánh Linh là con gái ông Trịnh Văn Tuấn - cựu Chủ tịch HĐQT PC1. Ông Tuấn đã có nhiều năm giữ cương vị chủ tịch trước khi bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam vào tháng 5/2026 để điều tra các cáo buộc liên quan đến tham ô tài sản và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Cùng vụ án, một số lãnh đạo khác của PC1 cũng bị khởi tố.

﻿﻿Bà Trịnh Khánh Linh (thứ 2 từ trái sang) được bầu làm Chủ tịch HĐQT PC1.

Theo thông tin doanh nghiệp công bố, bà Linh tốt nghiệp chuyên ngành tài chính tại Đại học George Washington (Mỹ), từng làm việc tại KPMG và Chứng khoán Vietcap trước khi đảm nhiệm vị trí Phó Giám đốc phụ trách Ban Tài chính của PC1.

Phát biểu sau khi được bầu, bà Trịnh Khánh Linh cho biết việc kiện toàn bộ máy lãnh đạo là bước đi quan trọng nhằm nâng cao năng lực quản trị, tăng cường tính minh bạch, trách nhiệm và hiệu quả, tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển tiếp theo của doanh nghiệp.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2026, PC1 ghi nhận doanh thu thuần 2.168 tỷ đồng, tăng gần 17% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận sau thuế đạt gần 270 tỷ đồng, tăng 86%. Kết quả tăng trưởng chủ yếu đến từ việc ghi nhận doanh thu dự án bất động sản Tháp Vàng cùng khoản thu tài chính từ thanh lý một khoản đầu tư.

Tính đến ngày 31/3/2026, tổng tài sản của PC1 đạt khoảng 24.840 tỷ đồng, trong đó tiền và tiền gửi ngắn hạn gần 5.500 tỷ đồng. Doanh nghiệp đang triển khai nhiều dự án trong lĩnh vực năng lượng, khu công nghiệp, bất động sản và công nghiệp. Năm 2026, PC1 đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 15.618 tỷ đồng, tăng 19% so với năm trước, trong khi mục tiêu lợi nhuận sau thuế ở mức 1.056 tỷ đồng; sau quý đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn thành gần 26% kế hoạch lợi nhuận cả năm.