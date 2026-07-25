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Thay đổi nhân sự cấp cao tại một số ngân hàng

Ngọc Mai

TPO - Ngay trước mùa công bố kết quả kinh doanh bán niên, nhiều ngân hàng liên tiếp kiện toàn bộ máy lãnh đạo cấp cao nhằm tăng cường năng lực quản trị, điều hành.

Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 ngày 24/7, cổ đông Eximbank đã thông qua việc điều chỉnh cơ cấu Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ VIII (2025-2030) lên 7 thành viên, trong đó có 6 thành viên độc lập. Đại hội cũng tiến hành bầu bổ sung, thay thế 5 thành viên HĐQT độc lập và một thành viên Ban Kiểm soát.

Ngay sau khi Đại hội công bố kết quả bầu cử, HĐQT Eximbank đã tổ chức phiên họp đầu tiên và thống nhất bầu ông Nguyễn Lê Quốc Anh giữ chức Chủ tịch HĐQT Eximbank.

Ông Nguyễn Lê Quốc Anh (60 tuổi) có bằng tiến sĩ Kỹ thuật hạt nhân tại Đại học Purdue (Mỹ), bằng thạc sĩ kinh tế của Đại học Bang California.

Trước khi chuyển sang lĩnh vực tài chính - ngân hàng, ông từng là kỹ sư hạt nhân tại Pacific Gas and Electric Company và nhà nghiên cứu tại Phòng thí nghiệm Quốc gia Argonne...

Năm 2015, ông trở về Việt Nam gia nhập Techcombank với vai trò Giám đốc Khối Chiến lược và Phát triển ngân hàng, trước khi được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc vào năm 2016.

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Ông Nguyễn Lê Quốc Anh được bầu làm Chủ tịch HĐQT Eximbank.

Cùng với ông Nguyễn Lê Quốc Anh, các thành viên HĐQT mới được bầu của Eximbank còn có bà Richa Goswami, bà Ooi Huey Tyng, ông Michael Richard Harte và ông Chua Teck Huat Bill. Các nhân sự này đều có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng và từng đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo tại các tổ chức quốc tế như HSBC, Standard Chartered, UOB, DBS, Visa và Citigroup.

Đại hội cũng bầu bổ sung ông Nguyễn Quốc Hùng vào ban kiểm soát. Ông Hùng từng giữ chức Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế thuộc Ngân hàng Nhà nước và Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam.

Trước đó, ngày 23/7, Ngân hàng MSB công bố quyết định bổ nhiệm ông Hoàng Việt Phương giữ chức Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng MSB kiêm Tổng Giám đốc Ngân hàng Doanh nghiệp MSB.

Ông Hoàng Việt Phương gia nhập MSB từ năm 2008 và có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, đặc biệt trong mảng khách hàng doanh nghiệp và khách hàng cá nhân. Trong quá trình công tác, ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí điều hành như: Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Doanh nghiệp, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Bán lẻ, Giám đốc Khối Khách hàng Chiến lược và Giám đốc Ban Khách hàng Doanh nghiệp Nhà nước.

Từ tháng 1/2025 đến nay, ông giữ cương vị Tổng Giám đốc Ngân hàng Doanh nghiệp MSB. Theo MSB, việc bổ nhiệm ông Hoàng Việt Phương làm Phó Tổng Giám đốc nhằm tăng cường năng lực điều hành, tiếp tục thúc đẩy hoạt động của khối khách hàng doanh nghiệp và thực hiện chiến lược phát triển của ngân hàng.

Đầu tháng 7, HĐQT Ngân hàng VPBank thông qua nghị quyết bổ nhiệm bà Phạm Thị Nhung giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT.

Ngọc Mai
#Ngân hàng #Nhân sự cấp cao #Bổ nhiệm #Eximbank #MSB #Lãnh đạo #Kết quả kinh doanh

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