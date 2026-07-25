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Tin mới việc cửa hàng kim cương nổi tiếng Cần Thơ 'cửa đóng then cài'

Phạm Thanh

TPO - Lãnh đạo Sở Công Thương TP. Cần Thơ cho biết, tới nay chưa nhận được phản ánh nào của người dân về quyền lợi người tiêu dùng bị ảnh hưởng do một số cửa hàng bán kim cương, đá quý trên địa bàn tạm đóng cửa thời gian gần đây.

Ghi nhận của PV Tiền Phong ngày 24/7, hơn 6 ngày sau khi tiệm bán kim cương Kimberly Diamond (số 53-55-57 Ung Văn Khiêm, phường Cái Khế, TP. Cần Thơ) đóng cửa và dán thông báo: “Tạm ngưng giao dịch tại cửa hàng 5 ngày để xử lý việc nội bộ”, tiệm này vẫn cửa đóng, then cài.

Do thông báo không ghi cụ thể ngày đóng cửa, ngày mở lại, nên theo thông báo khó xác định cụ thể ngày mở lại (trước đó, sáng 19/7, phóng viên ghi nhận tiệm kim cương Kimberly này đã đóng cửa và dán thông báo như trên).

tp-kimberly-diamond-can-tho.jpg
Ngày 24/7, tiệm kim cương Kimberly Diamond (số 53-55-57 Ung Văn Khiêm, TP. Cần Thơ) vẫn cửa đóng, then cài, vẫn thông báo dừng hoạt động 5 ngày.

Khi được hỏi, bảo vệ tại cửa tiệm trên cho hay, chỉ làm bảo vệ nên cũng không biết ngày nào tiệm mở lại, cụ thể đề nghị gọi tới số điện thoại hotline đã công bố. Tuy nhiên, những ngày qua, PV nhiều lần liên hệ tới số điện thoại của Kimberly Diamond để hỏi thông tin, nhưng không liên lạc được hoặc không ai bắt máy.

Trên đường Ung Văn Khiêm có rất nhiều tiệm bán vàng, kim cương, trang sức, nhưng thực tế ghi nhận một số cửa tiệm khác chuyên mua bán kim cương trên phố này cũng trong trạng thái đóng cửa, không kèm bất kể thông báo nào. Trong khi đó, các cửa tiệm bán vàng, trang sức vẫn mở cửa bình thường. Người dân trên phố này cho biết, nhiều tiệm kim cương đóng cửa từ cuối tuần trước tới nay, cũng không ai rõ lý do đóng cửa.

Tại tiệm kim cương Cashion, số 127 Trần Hưng Đạo, phường Ninh Kiều, TP. Cần Thơ cũng trong trạng thái đóng cửa. Một người dân gần đó cho biết, tiệm này đóng cửa từ cuối tuần trước tới nay. Website của Cashion thông báo “tạm dừng kinh doanh từ 8h ngày 19/7/2026 trong thời gian 2 tháng để thực hiện tái cấu trúc toàn diện”.

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Tiệm kim cương Cashion, số 127 Trần Hưng Đạo, TP. Cần Thơ cũng đóng cửa, và thông báo tạm dừng hoạt động của công ty này (góc phải).

Việc một số cửa tiệm mua bán kim cương trên địa bàn Cần Thơ bỗng dưng đóng cửa, nhiều khách hàng muốn bán lại sản phẩm đã mua trước đó đều không thực hiện được.

Trao đổi với PV Tiền Phong, lãnh đạo Sở Công Thương TP. Cần Thơ cho biết, việc cấp phép hoạt động, dừng hoạt động của doanh nghiệp, hộ kinh doanh trong lĩnh vực vàng, bạc, đá quý không thuộc chức năng quản lý của sở.

Về phía bảo vệ người tiêu dùng, theo lãnh đạo Sở Công Thương, tới nay sở cũng chưa nhận được bất kể phản ánh nào của người tiêu dùng về giá cả, quyền lợi bị ảnh hưởng do một số cửa hàng bán kim cương, đá quý tạm đóng cửa, dừng thu mua lại sản phẩm. Do đó, sở này tiếp tục theo dõi thêm.

Được biết, thương hiệu Cashion thuộc hệ thống của Công ty CP Người Bạn Vàng - đơn vị từng được Công ty CP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) đầu tư và nắm gần 20% cổ phần. Sau đó, do Cashion cũng hoạt động trong lĩnh vực tương đồng với ngành nghề kinh doanh cốt lõi của PNJ (mua bán kim cương, trang sức), nên đầu năm 2026, PNJ cũng tiến hành thoái vốn khỏi Người Bạn Vàng.

Phạm Thanh
#kim cương #Cần Thơ #cửa hàng #bảo vệ người tiêu dùng #đóng cửa #giá cả #thương hiệu #Kimberly #kim cương Cashion #bán kim cương

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