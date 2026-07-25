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Cà Mau bổ sung 185 tên người, địa danh vào ngân hàng tên đường

Tân Lộc

TPO - Tỉnh Cà Mau vừa có quyết định phê duyệt bổ sung danh mục ngân hàng tên đường và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh, trong đó có tên cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cố Chủ tịch nước Trần Đức Lương, cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

UBND tỉnh Cà Mau vừa quyết định phê duyệt bổ sung danh mục ngân hàng tên đường, tên công trình công cộng trên địa bàn tỉnh, với 185 tên người và địa danh. Theo danh mục có tên cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cố Chủ tịch nước Trần Đức Lương, cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang và cố Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh - nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

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Cà Mau bổ sung 185 tên người và địa danh vào ngân hàng tên đường.

Trong danh mục còn có nhiều nhân vật lịch sử, văn hóa và trí thức tiêu biểu có tầm ảnh hưởng vùng, miền, khu vực như Nguyễn Quang Bích, nhà thơ Cù Huy Cận…

Ở nhóm nhân vật lịch sử có ý nghĩa quan trọng đối với Cà Mau, quyết định cũng bổ sung nhiều tên Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, liệt sĩ và những người có đóng góp cho lịch sử địa phương, như Trần Văn Ẩm (Tứ Phương), Lý Văn Cơ (Sáu Kham), Đinh Tấn Lực, Trần Hữu Hạnh (Út Hạnh), Vưu Hòa Thạnh (Tư Bằng), Mạc Thành To (Tư Hùng), Trương Văn Tần (Tư Đại)...

Ngoài ra, ngân hàng tên đường cũng được bổ sung nhiều địa danh gắn bó với Cà Mau như: Cái Tàu, Khánh An, Khánh Lâm…

Tân Lộc
#Cà Mau #tên đường #địa danh #nhân vật lịch sử #công trình công cộng #bổ sung tên

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