Thủ tướng: Biến sân bay, di tích lịch sử thành động lực tăng trưởng mới của Điện Biên

TPO - Tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên sáng 25/7, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu địa phương phát huy lợi thế Cảng hàng không Điện Biên, Di tích quốc gia đặc biệt Điện Biên Phủ cùng hệ thống di sản để tạo động lực phát triển du lịch, dịch vụ, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Cùng dự có Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong; Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn; Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng; Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng; Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh; Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu; Thứ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Đặng Hồng Đức; lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương.

Quang cảnh buổi làm việc.

Báo cáo của Tỉnh ủy Điện Biên tại cuộc họp cho thấy, tăng trưởng GRDP 6 tháng đạt 8,67%, cao hơn bình quân cả nước (8,18%), khu vực dịch vụ giữ vai trò là động lực chính (62,35%). Các ngành, lĩnh vực chủ yếu duy trì đà tăng trưởng tốt; chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 16,03% so với cùng kỳ; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 14,86%; kim ngạch xuất nhập khẩu tăng 26,68%; du lịch đạt doanh thu trên 1.700 tỷ đồng; đón gần 1 triệu lượt khách, tăng 20%. Giải ngân vốn đầu tư công đứng đầu cả nước, đạt 54,3% kế hoạch.

Chính quyền địa phương hai cấp cơ bản vận hành ổn định; tỉnh hoàn thành sắp xếp, giảm 558 thôn, tổ dân phố (38,6%), kịp thời bố trí đội ngũ cán bộ sau sắp xếp đơn vị hành chính. Điện Biên triển khai quyết liệt Nghị quyết 57, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, giảm nghèo, việc làm tiếp tục được quan tâm; Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ được triển khai quyết liệt. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác dân tộc, tôn giáo và đối ngoại với các địa phương biên giới tiếp tục được tăng cường.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng ghi nhận, biểu dương những kết quả tỉnh Điện Biên đạt được trong thời gian qua. Tuy nhiên, Thủ tướng cũng chỉ rõ quy mô kinh tế của tỉnh vẫn còn khiêm tốn; tốc độ tăng trưởng GRDP 6 tháng đầu năm thấp hơn kịch bản đề ra, tạo áp lực lớn cho 6 tháng cuối năm nếu muốn hoàn thành mục tiêu tăng trưởng cả năm ở mức 11,02%.

Thủ tướng nhấn mạnh, tỉnh phải ưu tiên phát triển các ngành dịch vụ trở thành động lực tăng trưởng chính; tập trung xây dựng kinh tế cửa khẩu hiện đại tại Tây Trang, A Pa Chải, đưa Điện Biên trở thành đầu mối thương mại biên mậu, logistics của vùng Tây Bắc, cửa ngõ giao thương với các nước láng giềng và khu vực; biến lợi thế sở hữu sân bay Điện Biên, Di tích quốc gia đặc biệt Điện Biên Phủ, ký ức lịch sử, hệ thống các di sản, cảnh quan đặc sắc như cánh đồng Mường Thanh, Lễ hội hoa Ban… trở thành nguồn lực phát triển du lịch trải nghiệm, hình thành các sản phẩm du lịch, dịch vụ đặc biệt, đặc thù.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu kết luận buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên.

Thủ tướng lưu ý Điện Biên phải đẩy mạnh phát triển ngành công nghiệp chế biến, chế tạo; phát triển công nghiệp năng lượng theo hướng hiện đại, hiệu quả, trong đó có hệ thống 23 nhà máy thủy điện, chủ động đề xuất bổ sung các dự án điện gió, điện mặt trời vào quy hoạch điện quốc gia điều chỉnh; triển khai tốt Đề án cơ chế thử nghiệm phát triển kinh tế tầm thấp, tạo động lực tăng trưởng mới; đưa nông nghiệp đặc sản thoát khỏi vùng trũng giá trị; phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, chế biến sâu, giá trị gia tăng cao, bền vững, sản phẩm chủ lực đặc trưng, truy xuất nguồn gốc rõ ràng.

Về đầu tư công, Điện Biên cần giữ vững tiến độ giải ngân thuộc nhóm đầu cả nước, phấn đấu hết năm 2026 đạt 100% kế hoạch; ưu tiên nguồn lực cho các dự án quan trọng, trọng điểm, kiên quyết điều chuyển vốn từ dự án chậm sang dự án giải ngân tốt; khẩn trương hoàn thành việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, theo đúng tinh thần Kết luận số 18, lưu ý bảo đảm đánh giá đầy đủ, hạch toán hiệu quả kinh tế xã hội, hiệu quả đầu tư, phân bổ có trọng tâm, trọng điểm; giảm tối thiểu 30% số lượng dự án so với kế hoạch giai đoạn 2021-2025.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc.

Thủ tướng yêu cầu Điện Biên triển khai hiệu quả Quy hoạch tỉnh sau điều chỉnh, cụ thể hóa mô hình "4 cực tăng trưởng", lấy cực Điện Biên Phủ - Mường Thanh - Mường Phăng làm hạt nhân phát triển; ưu tiên đầu tư hạ tầng kết nối, phát huy tối đa lợi thế Cảng hàng không Điện Biên để trở thành điểm kết nối kinh tế của khu vực.

Đối với Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, Thủ tướng yêu cầu tỉnh quyết liệt triển khai Chiến dịch hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số, xóa các "vùng lõm" sóng viễn thông, đầu tư đồng bộ hạ tầng số.

Bên cạnh đó, Điện Biên cần quan tâm hơn đến an sinh xã hội, giáo dục, y tế, văn hóa và giảm nghèo bền vững, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, khu vực biên giới; hoàn thành xây dựng 9 trường phổ thông nội trú liên cấp đợt 1 trước ngày 30/8, bảo đảm đưa vào hoạt động ngay trong năm học mới 2026-2027.

Thủ tướng cũng yêu cầu tỉnh triển khai hiệu quả Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; chăm lo người có công; chủ động phòng, chống thiên tai, sạt lở; đồng thời giữ vững quốc phòng, an ninh, chủ quyền biên giới, tăng cường hợp tác với các tỉnh Bắc Lào và tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), bảo đảm chính quyền địa phương hai cấp vận hành thông suốt, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở.

Cơ bản đồng ý về chủ trương đối với các đề xuất của tỉnh, Thủ tướng giao các bộ, ngành phối hợp với địa phương nghiên cứu, giải quyết theo thẩm quyền, kịp thời báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền đối với những vấn đề vượt thẩm quyền.