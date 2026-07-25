Cấp tốc làm nhà mới cho hơn 200 hộ dân vùng thiên tai Gia Lai

TPO - Chỉ sau vài ngày, những căn nhà sàn dần được "mọc lên" ở vùng đất mới khang trang, an toàn cho hơn 200 hộ dân Bôn Jứ, xã Ia Tul, tỉnh Gia Lai.
Vì vậy, dự án bố trí, ổn định dân cư hôm nay không chỉ là một công trình xây dựng có ý nghĩa chiến lược, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với nhân dân vùng thiên tai, bảo vệ tính mạng, tài sản của bà con.
Những căn nhà sàn được dựng lên nhanh chóng, thể hiện sự quyết tâm của chính quyền xã Ia Tul mong muốn bà con sớm có nơi ở mới khang trang, an toàn hơn.
Được sự hỗ trợ của máy móc, việc dựng nhà sàn dễ dàng, nhanh chóng hơn trước kia rất nhiều.
Dự án này có ý nghĩa đặc biệt đối với đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Ia Tul khi mang sự bình yên, an toàn và tương lai ổn định cho thế hệ tương lai Bôn Jứ.
207 hộ dân Bôn Jứ đã tin tưởng chủ trương của Đảng và Nhà nước, sẵn sàng hy sinh lợi ích trước mắt, chấp nhận di dời khỏi nơi ở đã gắn bó nhiều năm để xây dựng một cuộc sống an toàn hơn cho chính mình và các thế hệ mai sau.
Sáng 25/7, UBND xã Ia Tul đã tổ chức lễ khởi công xây dựng dự án, quyết tâm làm trong vòng 100 ngày (hoàn thành trước ngày 15/11/2026). Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, ông Phạm Văn Đức - Chủ tịch UBND xã Ia Tul - cho hay, dự án sẽ làm 55 căn nhà sàn mới, đồng thời di dời - sửa chữa lại những căn nhà sàn của các hộ dân Bôn Jứ cũ, tổng 207 căn cho 207 hộ dân.
Theo ông Đức, trong hành trình này, điều rất xúc động là có nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và những tấm lòng hảo tâm đã sẵn sàng đồng hành. Những “Chuyến xe 0 đồng” sẽ hỗ trợ bà con vận chuyển cấu kiện nhà, đồ đạc, vật dụng và tài sản từ nơi ở cũ đến nơi ở mới. Như Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 7 đã trao tặng 10 máy tính xách tay cho 10 thôn trên địa bàn xã; Công ty Cổ phần Nông nghiệp AgriS Gia Lai đã trao tặng 520 cây giáng hương để trồng tại khu ở mới.