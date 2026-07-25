Cấp tốc làm nhà mới cho hơn 200 hộ dân vùng thiên tai Gia Lai

Sáng 25/7, UBND xã Ia Tul đã tổ chức lễ khởi công xây dựng dự án, quyết tâm làm trong vòng 100 ngày (hoàn thành trước ngày 15/11/2026). Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, ông Phạm Văn Đức - Chủ tịch UBND xã Ia Tul - cho hay, dự án sẽ làm 55 căn nhà sàn mới, đồng thời di dời - sửa chữa lại những căn nhà sàn của các hộ dân Bôn Jứ cũ, tổng 207 căn cho 207 hộ dân.

Theo ông Đức, trong hành trình này, điều rất xúc động là có nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và những tấm lòng hảo tâm đã sẵn sàng đồng hành. Những “Chuyến xe 0 đồng” sẽ hỗ trợ bà con vận chuyển cấu kiện nhà, đồ đạc, vật dụng và tài sản từ nơi ở cũ đến nơi ở mới. Như Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 7 đã trao tặng 10 máy tính xách tay cho 10 thôn trên địa bàn xã; Công ty Cổ phần Nông nghiệp AgriS Gia Lai đã trao tặng 520 cây giáng hương để trồng tại khu ở mới.