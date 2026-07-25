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Thông xe cầu Đồng Nò 2

Linh Khanh

TPO - Ngày 25/7, cầu Đồng Nò 2 bắc qua sông Cổ Cò đã được khánh thành và thông xe. Công trình có số vốn hơn 128 tỷ đồng, góp phần rút ngắn thời gian di chuyển từ khu vực phía Nam đến trung tâm TP. Đà Nẵng.

Cầu Đồng Nò 2 là hạng mục quan trọng của trục giao thông huyết mạch bắt đầu từ cầu Đồng Nò 1, đi qua đảo Đồng Nò (Khu đô thị Đảo Kim Cương - Sunneva Island) và sông Cổ Cò, kết nối trực tiếp đến đường Chương Dương - tuyến đường quan trọng nối các cây cầu dọc bờ sông Hàn, sông Cổ Cò cùng các tuyến đường chạy thẳng ra biển.

Việc đưa công trình vào vận hành tạo thuận lợi cho hoạt động giao thương, kinh tế, sinh hoạt của người dân, tháo gỡ điểm nghẽn giao thông tại cửa ngõ phía Nam. Đây cũng là cây cầu thứ 12 bắc qua sông Cổ Cò trên địa bàn Đà Nẵng sau sáp nhập Quảng Nam.

Với tổng mức đầu tư hơn 128 tỷ đồng, cây cầu có tổng chiều dài 128,7 m, gồm ba nhịp dài. Bề rộng mặt cầu đạt 14,5 m, đảm bảo lưu thông cho các phương tiện cơ giới.

Hai trụ cầu nhịp chính được thiết kế dạng vươn cánh hẫng (hơn 15 m mỗi bên) với tạo hình vòm thanh mảnh, kiến tạo dấu ấn kiến trúc độc đáo. Về đêm, hệ thống chiếu sáng hiện đại biến cây cầu thành một biểu tượng mới bên sông Cổ Cò.

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Cầu Đồng Nò 2 góp phần rút ngắn thời gian di chuyển từ khu vực phía Nam đến trung tâm TP. Đà Nẵng.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Anh Thi - Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng - đánh giá việc thông xe cầu Đồng Nò 2 là minh chứng cho sự nghiêm túc trong đầu tư hạ tầng phục vụ lợi ích cộng đồng.

Cây cầu giúp tăng cường kết nối khu vực phía Nam với trung tâm, giảm tải cho cầu Hòa Xuân và theo đúng định hướng phát triển đô thị đa cực của thành phố.

“Đây là một công trình giao thông quan trọng, có ý nghĩa đặc biệt đối với sự phát triển không gian đô thị phía Đông Nam thành phố. Cây cầu được xây dựng không chỉ kết nối 2 bên bờ sông, mà còn kết nối các khu đô thị, các trung tâm du lịch dịch vụ, các không gian phát triển mới và những cơ hội đầu tư trong tương lai”, bà Nguyễn Thị Anh Thi nói.

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Cầu Đồng Nò 2 là hạng mục quan trọng của trục giao thông huyết mạch bắt đầu từ cầu Đồng Nò 1, đi qua đảo Đồng Nò.

Trong những năm qua, khu vực phía Nam trung tâm Đà Nẵng chứng kiến tốc độ đô thị hóa nhanh chóng, kéo theo áp lực khổng lồ lên hệ thống hạ tầng giao thông. Nút giao cầu Hòa Xuân thường xuyên rơi vào tình trạng quá tải trong giờ cao điểm.

Cùng với đó, việc thiếu vắng các trục đường kết nối trực tiếp khiến người dân từ khu vực Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn muốn vào trung tâm chỉ có một sự lựa chọn là đi qua cầu Bờ Quan, cầu Hòa Xuân.

Trong bối cảnh nút giao cầu Hòa Xuân chuẩn bị được triển khai thi công mở rộng, cầu Đồng Nò 2 đóng vai trò thiết yếu trong việc "chia lửa", giảm lưu lượng phương tiện đổ dồn về khu vực này, qua đó chống ùn tắc hiệu quả.

Linh Khanh
#Công trình cầu #Thông xe #Sun Grup #Đà Nẵng #Nút giao thông

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