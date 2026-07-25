Bức ảnh khiến thân nhân liệt sĩ bật khóc

TPO - Khi những tấm chân dung liệt sĩ được trao đến thân nhân, nhiều người không cầm được nước mắt.

Khi lòng biết ơn được viết bằng hành động

Trong căn nhà nhỏ, người phụ nữ tóc đã bạc ôm chặt bức ảnh vào lòng. Đó là bà Lưu Thị Thành, thôn Sơn Quả, xã Hiệp Hòa. Bà không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa tay vuốt từng đường nét trên khuôn mặt người lính. Đôi mắt đã mờ theo năm tháng bỗng đỏ hoe. Hơn nửa thế kỷ kể từ ngày chồng hy sinh vì Tổ quốc, bà vẫn giữ một tấm ảnh cũ đã nhòe mực.

Trong một ngày tháng Bảy, những đoàn viên, thanh niên xã Hiệp Hòa mang đến cho bà Thành một món quà đặc biệt từ Tỉnh Đoàn Bắc Ninh. Từ tấm ảnh cũ bạc màu, Tỉnh Đoàn Bắc Ninh phối hợp với đơn vị tài trợ đã phục dựng lại chân dung người liệt sĩ với khuôn mặt sáng rõ, ánh mắt hiền từ như ngày còn tuổi đôi mươi. Người chồng năm nào dường như đã trở về, không phải bằng hình hài, mà bằng ký ức nguyên vẹn.

Thân nhân liệt sĩ xúc động khi nhận ảnh phục dựng từ Đoàn xã Hiệp Hòa.

Đó là một trong rất nhiều khoảnh khắc xúc động đang diễn ra ở nhiều nơi tại tỉnh Bắc Ninh trong dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026). Không chỉ dâng hoa, thắp nến hay trao những phần quà, tuổi trẻ Bắc Ninh còn chọn một cách tri ân đầy xúc động: Đưa những gương mặt đã bị thời gian phủ mờ trở về với gia đình thông qua chương trình "Ký họa tri ân".

Tại xã Hiệp Hòa, Tỉnh Đoàn Bắc Ninh phục dựng và phối hợp Đoàn xã Hiệp Hòa trao tặng 10 bức ảnh liệt sĩ đến các gia đình chính sách. Chị Nguyễn Thị Hường - Bí thư Đoàn xã Hiệp Hòa cho biết điều khiến chị nhớ nhất sau mỗi lần trao ảnh không phải là những lời cảm ơn, mà là những giọt nước mắt hạnh phúc của các thân nhân.

Đối với chị Hường, khi cùng đoàn viên, thanh niên trao những bức di ảnh đã được phục dựng đến các gia đình thân nhân liệt sĩ, chị cảm thấy rất xúc động và biết ơn. Mỗi bức ảnh được trao không chỉ giúp lưu giữ hình ảnh của các anh hùng liệt sĩ mà còn góp phần lưu giữ ký ức thiêng liêng của mỗi gia đình.

Đoàn xã Hiệp Hòa tiếp nhận 10 ảnh liệt sĩ từ chương trình "Ký họa tri ân" của Tỉnh Đoàn Bắc Ninh.

“Nhìn những nụ cười xen lẫn nước mắt của các thân nhân liệt sĩ khi được đón nhận di ảnh, chúng tôi càng hiểu rõ hơn những hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh để có được cuộc sống hòa bình hôm nay", chị Hường chia sẻ.

Theo chị Hường, những chuyến đi ấy đã mang đến cho các đoàn viên những bài học mà không sách vở nào có thể truyền tải. Mỗi căn nhà, mỗi câu chuyện về người lính đã ngã xuống đều nhắc nhở thế hệ trẻ rằng cuộc sống bình yên hôm nay được đánh đổi bằng máu xương của biết bao người đi trước.

Đoàn viên xã Hiệp Hòa trao ảnh liệt sĩ đến thân nhân gia đình liệt sĩ.

"Chúng tôi nhận thức sâu sắc rằng trách nhiệm của tuổi trẻ không chỉ là tri ân bằng lời nói mà phải bằng những hành động thiết thực. Mỗi đoàn viên, thanh niên cần tích cực tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, gìn giữ và lan tỏa những giá trị lịch sử, để ngọn lửa yêu nước, lòng biết ơn, trách nhiệm với quê hương luôn được truyền tiếp cho các thế hệ mai sau", chị Hường nói.

Giọt nước mắt khi nhận bức ảnh phục dựng

Tại xã Bố Hạ, anh Nguyễn Minh Sơn - Bí thư Đoàn xã Bố Hạ cho biết thời gian qua, Đoàn Thanh niên xã Bố Hạ đã tổ chức trao tặng ảnh chân dung phục dựng của các anh hùng liệt sĩ tới thân nhân trên địa bàn.

Những bức ảnh được phục dựng từ các tư liệu cũ đã mờ nhòe theo thời gian. Có những tấm ảnh chỉ còn vài đường nét mờ ảo, nhưng qua quá trình phục chế tỉ mỉ, gương mặt của những người lính năm xưa dần hiện lên rõ nét. Khi các đoàn viên mang những bức ảnh ấy đến từng gia đình, không khí lặng đi bởi những cảm xúc khó diễn tả thành lời.

Đoàn xã Bố Hạ trao ảnh liệt sĩ tặng thân nhân gia đình liệt sĩ.

Nhiều thân nhân liệt sĩ nghẹn ngào vì lần đầu tiên sau hàng chục năm được nhìn thấy hình ảnh rõ nét của người thân. Có người lặng lẽ ôm bức ảnh vào lòng. Có người vừa cười vừa khóc. Những nụ cười xen lẫn nước mắt đã tạo nên những khoảnh khắc khiến chính các đoàn viên trẻ cũng không giấu nổi xúc động.

Đặc biệt, tại gia đình liệt sĩ Ngô Thế Đốc, cảm xúc như lắng lại khi bức chân dung được trao tận tay người thân. Cầm trên tay bức ảnh phục dựng, người thân trong gia đình bật khóc.

Liệt sĩ Ngô Thế Đốc đã hy sinh trên chiến trường, đến nay vẫn chưa tìm thấy hài cốt để đưa về quê hương an táng. Suốt nhiều năm, gia đình chỉ còn lưu giữ hình ảnh người thân qua một tấm ảnh cũ gần như không còn nhìn rõ khuôn mặt.

Thân nhân liệt sĩ Ngô Thế Đốc bật khóc khi nhận bức ảnh từ Đoàn xã Bố Hạ.

Vì thế, bức ảnh phục dựng lần này mang ý nghĩa vô cùng đặc biệt. Đó như một cuộc trở về trong tâm tưởng sau bao năm xa cách. Gia đình chia sẻ rằng, dù chưa thể đưa anh về bằng hài cốt, nhưng từ nay trên bàn thờ đã có một bức chân dung rõ nét để con cháu thắp hương, tưởng nhớ và kể cho các thế hệ sau về người lính đã hy sinh vì Tổ quốc.

Theo anh Nguyễn Minh Sơn, hoạt động trao ảnh phục dựng không chỉ là món quà tinh thần gửi tặng các gia đình chính sách mà còn giúp đoàn viên, thanh niên hiểu sâu sắc hơn những mất mát, hy sinh của các thế hệ cha anh. Qua đó, khơi dậy lòng biết ơn, ý thức trách nhiệm và tinh thần tiếp nối truyền thống cách mạng trong mỗi người trẻ.

Hoạt động trao ảnh phục dựng liệt sĩ giúp đoàn viên, thanh niên hiểu sâu sắc hơn những mất mát, hy sinh của các thế hệ cha anh.

"Những bức ảnh được trao đi đã trở thành cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, lưu giữ hình ảnh của những anh hùng liệt sĩ, đồng thời nhắc nhở thế hệ hôm nay về giá trị của hòa bình được đánh đổi bằng biết bao máu xương và tuổi xuân của các thế hệ đi trước", anh Sơn chia sẻ.

Theo Tỉnh Đoàn Bắc Ninh, nhân dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ năm nay, các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh đã phục chế và trao hàng trăm bức ảnh liệt sĩ tặng thân nhân các gia đình liệt sĩ. Cùng với đó, 100% Đoàn xã, phường trong tỉnh Bắc Ninh tổ chức chương trình "Bữa cơm tri ân", thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ và triển khai nhiều hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa" thiết thực.