Gen Z Đà Nẵng trải nghiệm cà phê mắm, cà phê sâm…

TPO - Những loại cà phê độc đáo như cà phê mắm, cà phê sâm, cà phê quế… lần đầu được giới thiệu tại Đại tiệc Cà phê 2026, thu hút đông đảo các bạn trẻ Đà Nẵng xếp hàng thưởng thức và trải nghiệm.