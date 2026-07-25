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Giới trẻ

Gen Z Đà Nẵng trải nghiệm cà phê mắm, cà phê sâm…

Giang Thanh

TPO - Những loại cà phê độc đáo như cà phê mắm, cà phê sâm, cà phê quế… lần đầu được giới thiệu tại Đại tiệc Cà phê 2026, thu hút đông đảo các bạn trẻ Đà Nẵng xếp hàng thưởng thức và trải nghiệm.

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Chiều 24/7, UBND phường Hải Châu (TP. Đà Nẵng) tổ chức Đại tiệc Cà phê - Vietnam Coffee Challenge 2026. Dù lần đầu được tổ chức ở Đà Nẵng nhưng sự kiện thu hút đông đảo các bạn trẻ cũng như người dân và du khách. Ảnh: Giang Thanh
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Điểm nổi bật trong chương trình đó chính là việc giới thiệu các loại cà phê kết hợp cùng các loại đặc sản, dược liệu của Đà Nẵng như nước mắm Nam Ô, sâm Ngọc Linh, quế Trà My, Đẳng sâm…
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Xếp hàng chờ ở gian hàng, bạn Đỗ Huyền Trang (phường Sơn Trà) chăm chú theo dõi quy trình pha chế cà phê mắm.
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Từng nghe về cà phê mắm trước đây nhưng Trang chưa có cơ hội thưởng thức. Bởi vậy, lần này, khi biết thông tin về Đại tiệc Cà phê, em cùng bạn bè có mặt từ sớm để nếm thử món cà phê độc đáo này.
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“Trước khi uống, em ngửi thử thì thấy mùi cà phê quyện với vị thơm, vị mặn, vị chát của mắm. Cà phê mắm có cách pha chế tương tự như cà phê muối, nhưng vị mặn đậm hơn, thơm mùi mắm, ngọt hậu, rất độc đáo”, Trang cho hay.
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Với cách chế biến mới lạ, gian hàng giới thiệu cà phê mắm luôn đắt khách, vây quanh bởi dòng người chờ đợi thưởng thức cà phê. Anh Nguyễn Thái Nhật Huy (người phụ trách gian hàng) cho hay, cà phê mắm hấp dẫn các bạn trẻ﻿ không chỉ bởi cái tên mà còn bởi câu chuyện văn hóa đằng sau nó.
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“Đó là nỗ lực của những người dân làng nghề nước mắm truyền thống Nam Ô, mong muốn đa dạng hóa các sản phẩm để nước mắm truyền thống được đông đảo mọi người, nhất là người trẻ đón nhận”, anh Huy nói.
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Bên cạnh cà phê mắm, các loại cà phê sâm Ngọc Linh, cà phê Đẳng sâm, cà phê quế… cũng lần đầu được giới thiệu tới khách tham quan Đại tiệc Cà phê 2026 khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.
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Dừng chân thưởng thức cà phê quế, anh Richard (du khách Hà Lan) hết sức ngạc nhiên bởi sự kết hợp giữa cà phê và quế Trà My. “Khi được giới thiệu về nguồn gốc và cách thức sáng tạo nên các loại cà phê này, tôi thực sự khâm phục. Cà phê không chỉ kể câu chuyện của nó mà còn kể cả câu chuyện của vùng dược liệu rộng lớn ở miền núi phía Tây Đà Nẵng bằng hương vị độc đáo”, anh Richard nói.
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Đại hội Cà phê năm 2026 diễn ra tại Công viên APEC (phường Hải Châu) từ nay đến hết ngày 26/7. Đây là sự kiện văn hóa - du lịch quy mô lớn nhằm quảng bá văn hóa cà phê Việt Nam, kết nối các doanh nghiệp trong lĩnh vực F&B, du lịch, thương mại với các sản phẩm đặc trưng của địa phương, tạo không gian trải nghiệm mới dành cho người dân và du khách khi đến với Đà Nẵng.
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Dịp này, ban tổ chức cũng trao quà cho 40 hộ gia đình chính sách trên địa bàn phường. Theo ông Nguyễn Văn Duy – Chủ tịch UBND phường Hải Châu, địa phương mong muốn lấy cà phê làm cầu nối để kể câu chuyện về con người, văn hóa Đà Nẵng.
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“Thông qua việc giới thiệu các loại cà phê kết hợp với đặc sản, dược liệu nổi tiếng của thành phố, chúng tôi kỳ vọng góp phần nâng cao giá trị từ nguyên liệu đến sản phẩm, thúc đẩy tiêu dùng, khẳng định hình ảnh Đà Nẵng﻿ là điểm đến trẻ trung, năng động và giàu bản sắc”, ông Duy nói.
Giang Thanh
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