Gen Z Đà Nẵng trải nghiệm cà phê mắm, cà phê sâm…

TPO - Những loại cà phê độc đáo như cà phê mắm, cà phê sâm, cà phê quế… lần đầu được giới thiệu tại Đại tiệc Cà phê 2026, thu hút đông đảo các bạn trẻ Đà Nẵng xếp hàng thưởng thức và trải nghiệm.
“Đó là nỗ lực của những người dân làng nghề nước mắm truyền thống Nam Ô, mong muốn đa dạng hóa các sản phẩm để nước mắm truyền thống được đông đảo mọi người, nhất là người trẻ đón nhận”, anh Huy nói.
Dừng chân thưởng thức cà phê quế, anh Richard (du khách Hà Lan) hết sức ngạc nhiên bởi sự kết hợp giữa cà phê và quế Trà My. “Khi được giới thiệu về nguồn gốc và cách thức sáng tạo nên các loại cà phê này, tôi thực sự khâm phục. Cà phê không chỉ kể câu chuyện của nó mà còn kể cả câu chuyện của vùng dược liệu rộng lớn ở miền núi phía Tây Đà Nẵng bằng hương vị độc đáo”, anh Richard nói.