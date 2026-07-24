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Giới trẻ

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Tuổi trẻ các cơ quan Đảng Trung ương tri ân, tiếp lửa truyền thống

Châu Linh Châu Linh

TPO - Từ 23 - 24/7, Đoàn các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức hành trình “Tri ân - Tiếp lửa truyền thống” tại tỉnh Tuyên Quang nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026).

Đoàn công tác do chị Trần Thị Ngọc Quỳnh - Bí thư Đoàn các cơ quan Đảng Trung ương dẫn đầu.

Trong khuôn khổ hành trình, đoàn công tác đã tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa tại khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào; nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên; điểm cao 468 (xã Thanh Thủy) - địa danh ghi dấu những trận chiến đấu kiên cường, bất khuất của quân và dân ta trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia.

Các đại biểu đã thành kính dâng hương, dâng hoa, dành phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, các bậc tiền bối cách mạng, các Anh hùng liệt sĩ và đồng bào, chiến sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đây là hoạt động có ý nghĩa giáo dục truyền thống sâu sắc, góp phần bồi đắp lý tưởng cách mạng, khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm của tuổi trẻ đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

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Đoàn các cơ quan Đảng Trung ương dâng hương tưởng niệm tại các địa chỉ đỏ.

Song song với các hoạt động tri ân, Đoàn các cơ quan Đảng Trung ương đã phối hợp với Tỉnh Đoàn Tuyên Quang, cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức các chương trình an sinh xã hội tại các xã Vị Xuyên và Thanh Thủy với tổng nguồn lực 525 triệu đồng.

Cụ thể, Đoàn các cơ quan Đảng Trung ương đã trao tặng 3 Nhà Nhân ái cho các hộ nghèo, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn; 50 suất quà tri ân dành cho thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách và người có công với cách mạng; 15 suất học bổng dành cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, con em gia đình chính sách; trao tặng 2 tủ thuốc thanh niên; hỗ trợ xây dựng công trình Thắp sáng đường quê tại xã Bạch Ngọc và xã Thanh Thủy...

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Đoàn các cơ quan Đảng Trung ương tặng quà tri ân thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách và người có công với cách mạng.
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Đoàn các cơ quan Đảng Trung ương phối hợp với Tỉnh Đoàn Tuyên Quang tổ chức khởi công công trình Nhà tình nghĩa.

Những công trình được trao tặng, những phần quà được gửi tới người dân, những nén hương thành kính tại các địa chỉ đỏ và những hoạt động thiết thực hướng về cộng đồng đã góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp, giáo dục truyền thống cách mạng, khơi dậy khát vọng cống hiến và trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên các cơ quan Đảng Trung ương trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Châu Linh Châu Linh
#Đoàn các cơ quan Đảng Trung ương #tri ân #tiếp lửa truyền thống #tỉnh Tuyên Quang #79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026)

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