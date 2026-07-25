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Tri ân trên dòng Thạch Hãn, chiếu phim cách mạng thắp sáng lý tưởng thanh niên

Hoàng Nam

TPO - Hàng nghìn hoa đăng được thả xuống dòng sông Thạch Hãn trong đêm tri ân các anh hùng liệt sĩ, cùng chương trình chiếu phim điện ảnh cách mạng ngoài trời đã tạo nên không gian tưởng niệm giàu cảm xúc, hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026).

Tối 24/7, tại Nhà hành lễ - Bến thả hoa bờ Nam sông Thạch Hãn và Quảng trường Giải phóng (phường Quảng Trị), Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Quảng Trị phối hợp với Đoàn Thanh niên Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) tổ chức chương trình dâng hương, thả hoa đăng tri ân các anh hùng liệt sĩ và chiếu phim điện ảnh cách mạng với chủ đề “Từ điện ảnh đến trái tim - Thắp sáng lý tưởng thanh niên”.

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Các đại biểu thực hiện nghi lễ thả hoa đăng trên dòng Thạch Hãn.

Tại bến thả hoa bên dòng Thạch Hãn, dòng sông gắn với sự hy sinh anh dũng của các chiến sĩ trong 81 ngày đêm bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị năm 1972, các đại biểu và đoàn viên thanh niên đã thành kính dâng hương, thả hoa đăng tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Những ngọn hoa đăng lung linh trôi trên dòng sông như lời tri ân, nhắc nhớ thế hệ hôm nay về sự hy sinh to lớn của lớp lớp cha anh vì hòa bình, thống nhất đất nước.

Ngay sau lễ tri ân, tại Quảng trường Giải phóng diễn ra chương trình chiếu phim điện ảnh cách mạng ngoài trời. Khán giả được thưởng thức bộ phim “Thanh âm vượt đại dương” của hai đạo diễn Đào Duy Phúc và Nguyễn Mạnh Hà.

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Khán giả thưởng thức bộ phim “Thanh âm vượt đại dương”.

Theo Ban Tổ chức, chương trình là hoạt động thiết thực nhằm đổi mới phương thức giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên thông qua điện ảnh, góp phần lan tỏa những giá trị lịch sử, truyền thống và khơi dậy tinh thần yêu nước trong thế hệ trẻ.

Nhân dịp này, Ban Tổ chức đã trao hơn 80 suất quà đến các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, Bà mẹ Việt Nam anh hùng và các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Hoàng Nam
#hoa đăng #tri ân #anh hùng liệt sĩ #chiếu phim điện ảnh #giàu cảm xúc #Quảng Trị #Thành Cổ Quảng Trị

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